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Nokia 3.1 против Nokia 2.3

Нокиа 3.1
Nokia 3.1
VS
Нокиа 2.3
Nokia 2.3

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 30 мая 2018 года Nokia 3.1 с экраном 5.2" и чипом MediaTek MT6750, против 6.2-дюймового Nokia 2.3, который имеет процессор MediaTek Helio A22 и вышел на 18 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Nokia 3.1
  • Процессор имеет на 4 ядра больше
  • На 14% выше плотность пикселей (310 vs 271 PPI)
  • Весит на 44.7 граммов меньше
  • Лучше лежит в руке - корпус на 6.8 мм уже
Причины выбрать Nokia 2.3
  • На 1" большая диагональ экрана
  • Комплектуется на 1010 мАч более емким аккумулятором – 4000 против 2990 мАч
  • Более современная версия Bluetooth (v5)
  • Тонкие рамки – на 10.97% выше полезная площадь экрана
  • Более энергоэффективный CPU
  • Более новая ОС: Android 10 против 9
  • Смартфон на 1 год и 6 месяцев новее
  • Фронтальная камера записывает видео в 1080p

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик Nokia 3.1 и Nokia 2.3

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип IPS LCD IPS LCD
Размер 5.2 дюймов 6.2 дюймов
Разрешение 720 x 1440 пикселей 720 x 1520 пикселей
Соотношение сторон 18:9 19:9
Плотность пикселей 310 точек на дюйм 271 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Нет Нет
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 3 Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 69.73% 80.7%

Тесты дисплея

Максимальная яркость
Nokia 3.1
429 нит
Nokia 2.3 +6%
454 нит

Дизайн и корпус

Инфо
Высота 146.2 мм 157.7 мм
Ширина 68.6 мм 75.4 мм
Толщина 8.7 мм 8.7 мм
Вес 138.3 граммов 183 грамма
Водонепроницаемость Нет Нет
Материал задней панели Пластик Пластик
Материал рамки Металл Пластик
Доступные цвета Синий, Черный, Белый Бирюзовый, Песочный, Черный
Сканер отпечатков пальцев Нет Нет
Метрики
Соотношение экрана к корпусу
Nokia 3.1
69.73%
Nokia 2.3 +16%
80.7%

Производительность

Тестируем Нокиа 3.1 и Нокиа 2.3 в бенчмарках
Процессор
Чипсет MediaTek MT6750 MediaTek Helio A22
Архитектура 4 ядра по 1.5 ГГц (Cortex-A53), 4 ядра по 1.0 ГГц (Cortex-A53) 4 ядра по 2.0 ГГц (Cortex-A53)
CPU ядер 8 4
Частота 1500 МГц 2000 МГц
Размер транзистора 28 нанометров 12 нанометров
Графика Mali-T860 MP2 PowerVR GE8300
GPU-ядер 2 1
Частота GPU 700 МГц 650 МГц
Оперативная память
Объем ОЗУ 2, 3 ГБ 2 ГБ
Тип памяти LPDDR3 LPDDR3
Частота памяти 640 МГц 933 МГц
Количество каналов 1 1
Накопитель
Объем накопителя 16, 32 ГБ 32 ГБ
Тип накопителя eMMC 5.1 eMMC 5.1
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти До 128 ГБ До 512 ГБ

Тесты в бенчмарках

Geekbench 5 (одноядерный)
Nokia 3.1
н/д
Nokia 2.3
162
Geekbench 5 (многоядерный)
Nokia 3.1
н/д
Nokia 2.3
543
AnTuTu Benchmark 8
Nokia 3.1
н/д
Nokia 2.3
71827

Программное обеспечение

Операционная система Android 8.0 (С обновлением до Android 9.0) Android 9.0 (С обновлением до Android 10)
Оболочка UI Android One Android One
Размер системы из коробки 7.8 ГБ 12.4 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 2990 мАч 4000 мАч
Мощность зарядки - 10 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Время полной зарядки 2:30 ч. 2:30 ч.
Быстрая зарядка Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Nokia 3.1
9:11 ч.
Nokia 2.3
н/д
Время просмотра видео
Nokia 3.1
10:03 ч.
Nokia 2.3
н/д
Время разговора (3G)
Nokia 3.1
9:58 ч.
Nokia 2.3
н/д

Камеры

Сравнение и тесты камер Nokia 3.1 vs Nokia 2.3
Основная камера
Матрица 13 мегапикселей 13 мегапикселей
Разрешение фото 4128 x 3096 4128 x 3096
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка LED LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4К видео Нет Нет
Запись 1080p видео До 30 кадров/c До 30 кадров/c
Замедленная съемка Нет Нет
Количество объективов 1 (13 МП) 2 (13 МП + 2 MP)
Основной объектив - 13 МП
- Апертура: f/2.0
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Фазовый автофокус
- 13 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/3.1" (CMOS)
- Фазовый автофокус
Времяпролетный объектив - - 2 МП
Особенности - - Эффект "боке"
Селфи камера
Количество мегапикселей 8 мегапикселей 5 мегапикселей
Разрешение фото 3264 x 2448 2560 x 1960
Апертура f/2.0 f/2.4
Тип сенсора CMOS CMOS
Разрешение видео 720p при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации и связь

Коммуникации
GPS GPS, GLONASS, Beidou GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
Версия Wi-Fi Wi-Fi 4 (802.11 a/b/g/n/ac) Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot		 - Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 4.2 5
Функции Bluetooth LE, A2DP LE, A2DP
Тип USB Micro USB Micro USB
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
NFC Да Нет
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM Нет Нет
Гибридный слот Нет Да
LTE Cat 4 4

Звук

Динамики Моно Моно
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Да Да
Dolby Atmos Нет Нет
Тесты динамиков
Голос
Nokia 3.1
70 дБ
Nokia 2.3
н/д
Музыка
Nokia 3.1
70 дБ
Nokia 2.3
н/д
Звонок
Nokia 3.1
78 дБ
Nokia 2.3
н/д

Другое

Класс Бюджетный Бюджетный
Дата выхода Май 2018 года Декабрь 2019 года
Дата начала продаж Июнь 2018 года Декабрь 2019 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.64 Вт/кг 0.41 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела 1.63 Вт/кг 1.4 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
Комплект - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты		 - Смартфон
- Кабель microUSB
- Зарядное устройство
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя

Цены

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Nokia 2.3 более удачной покупкой.

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