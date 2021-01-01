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Nokia 4.2 против Nokia 1.3

Нокиа 4.2
VS
Нокиа 1.3
Nokia 4.2
Nokia 1.3

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 25 февраля 2019 года Nokia 4.2 с экраном 5.71" и чипом Qualcomm Snapdragon 439, против 5.71-дюймового Nokia 1.3, который имеет процессор Qualcomm 215 и вышел на 13 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Nokia 4.2
  • Показывает на 85% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Присутствует сканер отпечатков пальцев
  • Запись замедленной съемки в 120 FPS
Причины выбрать Nokia 1.3
  • Смартфон на 1 год и 1 месяц новее

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Nokia 4.2
vs
Nokia 1.3

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип IPS LCD IPS LCD
Размер 5.71 дюймов 5.71 дюймов
Разрешение 720 x 1520 пикселей 720 x 1520 пикселей
Соотношение сторон 19:9 19:9
Плотность пикселей 295 точек на дюйм 295 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Нет Нет
Защита дисплея Закаленное стекло Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 76.6% 77.6%
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB 92% 94%
ШИМ (PWM) Не обнаружено Не обнаружено
Время отклика 42 мс 40.5 мс
Контрастность 1712:1 1382:1
Максимальная яркость
Nokia 4.2 +4%
419 нит
Nokia 1.3
403 нит
Источники: NotebookCheck [1], [2]

Дизайн и корпус

Высота 148.9 мм 147.3 мм
Ширина 71.3 мм 71.2 мм
Толщина 8.3 мм 9.4 мм
Вес 161 грамм 155 граммов
Водонепроницаемость Нет Нет
Материал задней панели Стекло Пластик
Материал рамки Пластик Пластик
Доступные цвета Черный, Розовый Серый, Бирюзовый, Песочный
Сканер отпечатков пальцев Да, сзади Нет
Соотношение экрана к корпусу
Nokia 4.2
76.6%
Nokia 1.3 +1%
77.6%

Производительность

Тестируем Нокиа 4.2 и Нокиа 1.3 в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 439 Qualcomm 215
Макс. частота 1950 МГц 1300 МГц
CPU-ядер 8 (4 + 4) -
Архитектура - 4 ядра по 1.45 ГГц: Cortex-A53
- 4 ядра по 2 ГГц: Cortex-A53		 -
Размер транзистора 12 нанометров -
Графика Adreno 505 -
Частота GPU 450 МГц -
FLOPS ~48 Гфлопс -
Оперативная память
Объем ОЗУ 2, 3 ГБ 1 ГБ
Тип памяти LPDDR3 LPDDR3
Частота памяти 833 МГц 933 МГц
Количество каналов 1 1
Накопитель
Объем накопителя 16, 32 ГБ 16 ГБ
Тип накопителя eMMC 5.1 eMMC 5.1
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти До 400 ГБ До 64 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Nokia 4.2
178
Nokia 1.3
н/д
Geekbench 5 (многоядерный)
Nokia 4.2
829
Nokia 1.3
н/д
AnTuTu Benchmark 7
Nokia 4.2
76472
Nokia 1.3
н/д
AnTuTu Benchmark 8
Nokia 4.2 +85%
93738
Nokia 1.3
50575
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

Программное обеспечение

Операционная система Android 9.0 (С обновлением до Android 11) Android 10 (С обновлением до Android 11)
Оболочка UI Android One -
Размер системы из коробки 9 ГБ 6 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 3000 мАч 3000 мАч
Мощность зарядки 5 Вт -
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Да
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Нет Нет
Время полной зарядки 3:00 ч. 2:05 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Nokia 4.2 vs Nokia 1.3
Основная камера
Матрица 13 мегапикселей 8 мегапикселей
Разрешение фото 4128 x 3096 3264 x 2448
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка LED LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео Нет Нет
Запись 1080p видео До 30 кадров/c Нет
Замедленная съемка 120 кадров/c (720p) Нет
Количество объективов 2 (13 МП + 2 МП) 1 (8 МП)
Основной объектив - 13 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/3.1" (CMOS)
- Фазовый автофокус
- 8 МП
- Апертура: f/2.2
Времяпролетный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.75 микрон
-
Особенности - Эффект "боке" -
Селфи камера
Количество мегапикселей 8 мегапикселей 5 мегапикселей
Разрешение фото 3264 x 2448 2048 x 1536
Апертура f/2.0 f/2.4
Размер пикселя 1.12 микрон -
Тип сенсора CMOS CMOS
Размер сенсора 1/4" -
Разрешение видео 720p при 30 FPS 720p при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n) Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n)
Функции Wi-Fi - Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot		 - Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 4.2 4.2
Функции Bluetooth LE, A2DP LE, A2DP
Тип USB Micro USB Micro USB
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
GPS GPS, GLONASS, Beidou GPS, GLONASS, Beidou
NFC* Да Нет
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* 4 4
Поддержка 5G Нет Нет

Звук

Динамики Моно Моно
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Да Да
Dolby Atmos Нет Нет
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Nokia 4.2 +11%
87.1 дБ
Nokia 1.3
78.8 дБ

Другое

Класс Бюджетный Бюджетный
Дата выхода Февраль 2019 года Март 2020 года
Дата начала продаж Май 2019 года Апрель 2020 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.45 Вт/кг -
Уровень излучения SAR для тела 1.53 Вт/кг -
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
Комплект* - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель Micro USB
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты		 - Смартфон
- Кабель USB
- Зарядное устройство
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Наушники
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее производительность, камера и звук - выбирайте Nokia 4.2, а если дисплей и корпус – то Nokia 1.3.

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