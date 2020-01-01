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Nokia 4.2 против Nokia 3.1

Нокиа 4.2
Nokia 4.2
VS
Нокиа 3.1
Nokia 3.1

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 25 февраля 2019 года Nokia 4.2 с экраном 5.71" и чипом Qualcomm Snapdragon 439, против 5.2-дюймового Nokia 3.1, который имеет процессор MediaTek MT6750 и вышел на 9 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Nokia 4.2
  • На 0.51" большая диагональ экрана
  • Более энергоэффективный CPU
  • Присутствует сканер отпечатков пальцев
  • Более новая ОС: Android 10 против 9
  • Запись замедленной съемки в 120 FPS
  • Тонкие рамки – на 6.87% выше полезная площадь экрана
  • Смартфон на 9 месяцев новее
Причины выбрать Nokia 3.1
  • Весит на 22.7 грамма меньше

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик Nokia 4.2 и Nokia 3.1

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип IPS LCD IPS LCD
Размер 5.71 дюймов 5.2 дюймов
Разрешение 720 x 1520 пикселей 720 x 1440 пикселей
Соотношение сторон 19:9 18:9
Плотность пикселей 295 точек на дюйм 310 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Нет Нет
Защита дисплея Закаленное стекло Corning Gorilla Glass 3
Соотношение экрана к корпусу 76.6% 69.73%

Тесты дисплея

Максимальная яркость
Nokia 4.2
н/д
Nokia 3.1
429 нит

Дизайн и корпус

Инфо
Высота 148.9 мм 146.2 мм
Ширина 71.3 мм 68.6 мм
Толщина 8.3 мм 8.7 мм
Вес 161 грамм 138.3 граммов
Водонепроницаемость Нет Нет
Материал задней панели Стекло Пластик
Материал рамки Пластик Металл
Доступные цвета Черный, Розовый Синий, Черный, Белый
Сканер отпечатков пальцев Да, сзади Нет
Метрики
Соотношение экрана к корпусу
Nokia 4.2 +10%
76.6%
Nokia 3.1
69.73%

Производительность

Тестируем Нокиа 4.2 и Нокиа 3.1 в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 439 MediaTek MT6750
Архитектура 4 ядра по 1.95 ГГц (Cortex-A53), 4 ядра по 1.45 ГГц (Cortex-A53) 4 ядра по 1.5 ГГц (Cortex-A53), 4 ядра по 1.0 ГГц (Cortex-A53)
CPU ядер 8 8
Частота 1950 МГц 1500 МГц
Размер транзистора 12 нанометров 28 нанометров
Графика Adreno 505 Mali-T860 MP2
GPU-ядер - 2
Частота GPU 450 МГц 700 МГц
Оперативная память
Объем ОЗУ 2, 3 ГБ 2, 3 ГБ
Тип памяти LPDDR3 LPDDR3
Частота памяти 833 МГц 640 МГц
Количество каналов 1 1
Накопитель
Объем накопителя 16, 32 ГБ 16, 32 ГБ
Тип накопителя eMMC 5.1 eMMC 5.1
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти До 400 ГБ До 128 ГБ

Тесты в бенчмарках

Geekbench 5 (одноядерный)
Nokia 4.2
180
Nokia 3.1
н/д
Geekbench 5 (многоядерный)
Nokia 4.2
852
Nokia 3.1
н/д
AnTuTu Benchmark 8
Nokia 4.2
98049
Nokia 3.1
н/д

Программное обеспечение

Операционная система Android 9.0 (С обновлением до Android 10) Android 8.0 (С обновлением до Android 9.0)
Оболочка UI Android One Android One
Размер системы из коробки 9 ГБ 7.8 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 3000 мАч 2990 мАч
Мощность зарядки 5 Вт -
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Время полной зарядки 3:00 ч. 2:30 ч.
Быстрая зарядка Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Nokia 4.2
н/д
Nokia 3.1
9:11 ч.
Время просмотра видео
Nokia 4.2
н/д
Nokia 3.1
10:03 ч.
Время разговора (3G)
Nokia 4.2
н/д
Nokia 3.1
9:58 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Nokia 4.2 vs Nokia 3.1
Основная камера
Матрица 13 мегапикселей 13 мегапикселей
Разрешение фото 4128 x 3096 4128 x 3096
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка LED LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4К видео Нет Нет
Запись 1080p видео До 30 кадров/c До 30 кадров/c
Замедленная съемка 120 кадров/c (720p) Нет
Количество объективов 2 (13 МП + 2 MP) 1 (13 МП)
Основной объектив - 13 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/3.1" (CMOS)
- Фазовый автофокус
- 13 МП
- Апертура: f/2.0
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Фазовый автофокус
Времяпролетный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.75 микрон
-
Особенности - Эффект "боке" -
Селфи камера
Количество мегапикселей 8 мегапикселей 8 мегапикселей
Разрешение фото 3264 x 2448 3264 x 2448
Апертура f/2.0 f/2.0
Размер пикселя 1.12 микрон -
Тип сенсора CMOS CMOS
Размер сенсора 1/4" -
Разрешение видео 720p при 30 FPS 720p при 30 FPS

Коммуникации и связь

Коммуникации
GPS GPS, GLONASS, Beidou GPS, GLONASS, Beidou
Версия Wi-Fi Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n) Wi-Fi 4 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 4.2 4.2
Функции Bluetooth LE, A2DP LE, A2DP
Тип USB Micro USB Micro USB
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
NFC Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM Нет Нет
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat 4 4

Звук

Динамики Моно Моно
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Да Да
Dolby Atmos Нет Нет
Тесты динамиков
Голос
Nokia 4.2
н/д
Nokia 3.1
70 дБ
Музыка
Nokia 4.2
н/д
Nokia 3.1
70 дБ
Звонок
Nokia 4.2
н/д
Nokia 3.1
78 дБ

Другое

Класс Бюджетный Бюджетный
Дата выхода Февраль 2019 года Май 2018 года
Дата начала продаж Май 2019 года Июнь 2018 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.45 Вт/кг 0.64 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела 1.53 Вт/кг 1.63 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
Комплект - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель Micro USB
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты		 - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты

Цены

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Nokia 4.2 более удачной покупкой.

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