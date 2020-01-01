Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 25 февраля 2019 года Nokia 4.2 с экраном 5.71" и чипом Qualcomm Snapdragon 439, против 6-дюймового Nokia 3.1 Plus, который имеет процессор MediaTek Helio P22 и вышел на 5 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.