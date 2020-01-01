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Nokia 4.2 против 3.1 Plus

Нокиа 4.2
Nokia 4.2
VS
Нокиа 3.1 Плюс
Nokia 3.1 Plus

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 25 февраля 2019 года Nokia 4.2 с экраном 5.71" и чипом Qualcomm Snapdragon 439, против 6-дюймового Nokia 3.1 Plus, который имеет процессор MediaTek Helio P22 и вышел на 5 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Nokia 4.2
  • Более современная версия Bluetooth (v4.2)
  • На 10% выше плотность пикселей (295 vs 268 PPI)
  • На 28% быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 - (180 и 141 баллов)
  • Лучше лежит в руке - корпус на 5.1 мм уже
  • Весит на 19 граммов меньше
Причины выбрать Nokia 3.1 Plus
  • Комплектуется на 500 мАч более емким аккумулятором – 3500 против 3000 мАч

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик Nokia 4.2 и Nokia 3.1 Plus

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип IPS LCD IPS LCD
Размер 5.71 дюймов 6 дюймов
Разрешение 720 x 1520 пикселей 720 x 1440 пикселей
Соотношение сторон 19:9 18:9
Плотность пикселей 295 точек на дюйм 268 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Нет Нет
Защита дисплея Закаленное стекло Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 76.6% 77.5%

Тесты дисплея

Максимальная яркость
Nokia 4.2
н/д
3.1 Plus
500 нит

Дизайн и корпус

Инфо
Высота 148.9 мм 156.8 мм
Ширина 71.3 мм 76.4 мм
Толщина 8.3 мм 8.1 мм
Вес 161 грамм 180 граммов
Водонепроницаемость Нет Нет
Материал задней панели Стекло Металл
Материал рамки Пластик Металл
Доступные цвета Черный, Розовый Синий, Белый, Серый
Сканер отпечатков пальцев Да, сзади Да, сзади
Метрики
Соотношение экрана к корпусу
Nokia 4.2
76.6%
3.1 Plus +1%
77.5%

Производительность

Тестируем Нокиа 4.2 и Нокиа 3.1 Плюс в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 439 MediaTek Helio P22
Архитектура 4 ядра по 1.95 ГГц (Cortex-A53), 4 ядра по 1.45 ГГц (Cortex-A53) 4 ядра по 2.0 ГГц (Cortex-A53), 4 ядра по 1.5 ГГц (Cortex-A53)
CPU ядер 8 8
Частота 1950 МГц 2000 МГц
Размер транзистора 12 нанометров 12 нанометров
Графика Adreno 505 PowerVR GE8320
Частота GPU 450 МГц 650 МГц
Оперативная память
Объем ОЗУ 2, 3 ГБ 3 ГБ
Тип памяти LPDDR3 LPDDR3
Частота памяти 833 МГц 933 МГц
Количество каналов 1 1
Накопитель
Объем накопителя 16, 32 ГБ 32 ГБ
Тип накопителя eMMC 5.1 eMMC 5.1
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти До 400 ГБ До 400 ГБ

Тесты в бенчмарках

Geekbench 5 (одноядерный)
Nokia 4.2 +28%
180
3.1 Plus
141
Geekbench 5 (многоядерный)
Nokia 4.2 +2%
852
3.1 Plus
836
AnTuTu Benchmark 8
Nokia 4.2
98049
3.1 Plus
н/д

Программное обеспечение

Операционная система Android 9.0 (С обновлением до Android 10) Android 8.1 (С обновлением до Android 10)
Оболочка UI Android One Android One
Размер системы из коробки 9 ГБ 9 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 3000 мАч 3500 мАч
Мощность зарядки 5 Вт 10 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Время полной зарядки 3:00 ч. 2:10 ч.
Быстрая зарядка Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет

Камеры

Сравнение и тесты камер Nokia 4.2 vs Nokia 3.1 Plus
Основная камера
Матрица 13 мегапикселей 13 мегапикселей
Разрешение фото 4128 x 3096 4128 x 3096
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка LED LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4К видео Нет Нет
Запись 1080p видео До 30 кадров/c До 30 кадров/c
Замедленная съемка 120 кадров/c (720p) 120 кадров/c (720p)
Количество объективов 2 (13 МП + 2 MP) 2 (13 МП + 5 MP)
Основной объектив - 13 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/3.1" (CMOS)
- Фазовый автофокус
- 13 МП
- Апертура: f/2.0
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/5", Samsung S5K3L5 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
Времяпролетный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.75 микрон
- 5 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/5", Samsung S5K5E9 (ISOCELL CMOS)
Особенности - Эффект "боке" - Эффект "боке"
Селфи камера
Количество мегапикселей 8 мегапикселей 8 мегапикселей
Разрешение фото 3264 x 2448 3264 x 2448
Апертура f/2.0 f/2.2
Размер пикселя 1.12 микрон 1.12 микрон
Тип сенсора CMOS -
Размер сенсора 1/4" 1/4"
Разрешение видео 720p при 30 FPS 720p при 30 FPS

Коммуникации и связь

Коммуникации
GPS GPS, GLONASS, Beidou GPS, GLONASS, Beidou
Версия Wi-Fi Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n) Wi-Fi 4 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot		 - Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 4.2 4.1
Функции Bluetooth LE, A2DP LE, A2DP
Тип USB Micro USB Micro USB
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
NFC Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM Нет Нет
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat 4 4

Звук

Динамики Моно Моно
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Да Да
Dolby Atmos Нет Нет

Другое

Класс Бюджетный Бюджетный
Дата выхода Февраль 2019 года Октябрь 2018 года
Дата начала продаж Май 2019 года Ноябрь 2018 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.45 Вт/кг 0.411 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела 1.53 Вт/кг 1.576 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель Micro USB
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты		 - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель Micro USB
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты

Цены

Итоги

Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее производительность, батарея и корпус - выбирайте Nokia 3.1 Plus, а если дисплей – то Nokia 4.2.

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