Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 22 августа 2018 года Nokia 5.1 Plus с экраном 5.86" и чипом MediaTek Helio P60, против 6.09-дюймового Huawei Honor 8A, который имеет процессор MediaTek Helio P35 и вышел на 4 месяца позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.