Nokia 5.1 Plus против Huawei P20 Lite
Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 22 августа 2018 года Nokia 5.1 Plus с экраном 5.86" и чипом MediaTek Helio P60, против 5.84-дюймового Huawei P20 Lite, который имеет процессор HiSilicon Kirin 659 и вышел на 6 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.
Ключевые отличия
Причины выбрать Nokia 5.1 Plus
- Использует более быструю память LPDDR4X 1800 МГц
- Более энергоэффективный CPU – MediaTek Helio P60
- Более новая ОС: Android 10 против 9
- Смартфон на 6 месяцев новее
Причины выбрать Huawei P20 Lite
- На 51% выше плотность пикселей (432 vs 287 PPI)
- Быстрая зарядка мощностью 18 Ватт
- Весит на 15 граммов меньше
- Фронтальная камера записывает видео в 1080p
Обзор
Цена/Качество
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Тесты и характеристикиСравнительная таблица технических характеристик и тестов
Экран
|Тип
|IPS LCD
|IPS LCD
|Размер
|5.86 дюймов
|5.84 дюймов
|Разрешение
|720 x 1520 пикселей
|1080 x 2280 пикселей
|Соотношение сторон
|19:9
|18.9:9
|Плотность пикселей
|287 точек на дюйм
|432 точек на дюйм
|Частота обновления
|60 Гц
|60 Гц
|Поддержка HDR
|Нет
|Нет
|Защита дисплея
|Закаленное стекло
|Закаленное стекло
|Соотношение экрана к корпусу
|79.6%
|80.72%
|Цветовой охват sRGB
|93.1%
|98.8%
|ШИМ (PWM)
|Не обнаружено
|Не обнаружено
|Время отклика
|56.2 мс
|-
|Контрастность
|1425:1
|1035:1
Дизайн и корпус
|Высота
|149.5 мм
|148.6 мм
|Ширина
|72 мм
|71.2 мм
|Толщина
|8.1 мм
|7.4 мм
|Вес
|160 граммов
|145 граммов
|Водонепроницаемость
|Нет
|Нет
|Материал задней панели
|Стекло
|Стекло
|Материал рамки
|Пластик
|Металл
|Доступные цвета
|Черный глянец, Белый глянец, Синий
|Синий, Черный, Розовый
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, сзади
|Да, сзади
Производительность
|Чипсет
|MediaTek Helio P60
|HiSilicon Kirin 659
|Макс. частота
|1800 МГц
|2360 МГц
|CPU-ядер
|8 (4 + 4)
|8 (4 + 4)
|Архитектура
|- 4 ядра по 2 ГГц: Cortex-A53
- 4 ядра по 2 ГГц: Cortex-A73
|- 4 ядра по 1.7 ГГц: Cortex-A53
- 4 ядра по 2.36 ГГц: Cortex-A53
|Размер транзистора
|12 нанометров
|16 нанометров
|Графика
|Mali-G72 MP3
|Mali-T830 MP2
|Частота GPU
|800 МГц
|900 МГц
|FLOPS
|~86 Гфлопс
|~41 Гфлопс
|Объем ОЗУ
|3, 4, 6 ГБ
|4 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR4X
|LPDDR3
|Частота памяти
|1800 МГц
|933 МГц
|Количество каналов
|2
|2
|Объем накопителя
|32, 64 ГБ
|64 ГБ
|Тип накопителя
|eMMC 5.1
|eMMC 5.1
|Карта памяти
|MicroSD
|MicroSD
|Макс. объем карты памяти
|До 400 ГБ
|До 256 ГБ
Бенчмарки
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 8.1 (С обновлением до Android 10)
|Android 8.0 (С обновлением до Android 9.0)
|Оболочка UI
|Android One
|EMUI 9.0
|Размер системы из коробки
|10 ГБ
|13 ГБ
Батарея
|Объем
|3060 мАч
|3000 мАч
|Мощность зарядки
|10 Вт
|18 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Нет
|Нет
|Быстрая зарядка
|Нет
|Да (40% за 30 минут)
|Время полной зарядки
|2:05 ч.
|1:40 ч.
Тесты автономности
Камеры
|Матрица
|13 мегапикселей
|16 мегапикселей
|Разрешение фото
|4128 x 3096
|4616 x 3464
|Зум
|Цифровой
|Цифровой
|Вспышка
|LED
|LED
|Стабилизация
|Цифровая
|Цифровая
|Запись 8K видео
|Нет
|Нет
|Запись 4K видео
|Нет
|Нет
|Запись 1080p видео
|До 30 кадров/c
|До 30 кадров/c
|Замедленная съемка
|120 кадров/c (720p)
|120 кадров/c (720p)
|Количество объективов
|2 (13 МП + 5 МП)
|2 (16 МП + 2 МП)
|Основной объектив
|- 13 МП
- Апертура: f/2.0
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/3.1", Samsung S5K3L6 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
|- 16 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/2.9" (CMOS)
- Фазовый автофокус
|Времяпролетный объектив
|- 5 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/5", Samsung S5K5E9 (ISOCELL CMOS)
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
|- Эффект "боке"
|Количество мегапикселей
|8 мегапикселей
|16 мегапикселей
|Разрешение фото
|3264 x 2448
|4608 x 3456
|Апертура
|f/2.2
|f/2.0
|Фокусное расстояние
|26 мм
|28 мм
|Размер пикселя
|1.12 микрон
|1.12 микрон
|Тип сенсора
|CMOS
|CMOS
|Разрешение видео
|720p при 30 FPS
|1080p (Full HD) при 30 FPS
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac/ax)
|Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
|Версия Bluetooth
|4.2
|4.2
|Функции Bluetooth
|A2DP
|LE, A2DP
|Тип USB
|USB Type-C
|USB Type-C
|Версия USB
|2
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|GPS, GLONASS, Beidou
|NFC*
|Нет
|Да
|Инфракрасный порт
|Нет
|Нет
|Количество SIM*
|2
|2
|Тип SIM
|Nano
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Попеременный
|Поддержка eSIM*
|Нет
|Нет
|Гибридный слот
|Да
|Да
|LTE Cat*
|4
|6
|Поддержка 5G
|Нет
|Нет
Звук
|Динамики
|Моно
|Моно
|3.5 мм аудио порт
|Да
|Да
|FM-Радио
|Да
|Да
|Dolby Atmos
|Нет
|Нет
Тесты динамиков
Другое
|Класс
|Средний класс
|Средний класс
|Дата выхода
|Август 2018 года
|Март 2018 года
|Дата начала продаж
|Октябрь 2018 года
|Март 2018 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Доступен
|Уровень излучения SAR для головы
|0.778 Вт/кг
|0.75 Вт/кг
|Уровень излучения SAR для тела
|1.885 Вт/кг
|1.21 Вт/кг
|Сенсоры и датчики
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект*
| - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Адаптер питания
- Краткое руководство пользователя
- Гарнитура
- Скрепка для извлечения SIM
| - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Наушники
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.
Итоги
Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее производительность и программное обеспечение - выбирайте Nokia 5.1 Plus, а если дисплей, автономность, камера и корпус – то Huawei P20 Lite.
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