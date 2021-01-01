Главная > Сравнение смартфонов > 5.1 Plus vs P20 Lite – что лучше выбрать?

Nokia 5.1 Plus против Huawei P20 Lite

Нокиа 5.1 Плюс
VS
Хуавей П20 Лайт
Nokia 5.1 Plus
Huawei P20 Lite

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 22 августа 2018 года Nokia 5.1 Plus с экраном 5.86" и чипом MediaTek Helio P60, против 5.84-дюймового Huawei P20 Lite, который имеет процессор HiSilicon Kirin 659 и вышел на 6 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Nokia 5.1 Plus
  • Использует более быструю память LPDDR4X 1800 МГц
  • Более энергоэффективный CPU – MediaTek Helio P60
  • Более новая ОС: Android 10 против 9
  • Смартфон на 6 месяцев новее
Причины выбрать Huawei P20 Lite
  • На 51% выше плотность пикселей (432 vs 287 PPI)
  • Быстрая зарядка мощностью 18 Ватт
  • Весит на 15 граммов меньше
  • Фронтальная камера записывает видео в 1080p

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

Введите за сколько вы можете купить данные смартфоны (в любой валюте) и нажмите кнопку "Рассчитать" - наш искусственный интеллект определит, какой из них лучший за свою цену.
Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
5.1 Plus
vs
P20 Lite

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип IPS LCD IPS LCD
Размер 5.86 дюймов 5.84 дюймов
Разрешение 720 x 1520 пикселей 1080 x 2280 пикселей
Соотношение сторон 19:9 18.9:9
Плотность пикселей 287 точек на дюйм 432 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Нет Нет
Защита дисплея Закаленное стекло Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 79.6% 80.72%
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB 93.1% 98.8%
ШИМ (PWM) Не обнаружено Не обнаружено
Время отклика 56.2 мс -
Контрастность 1425:1 1035:1
Максимальная яркость
5.1 Plus +4%
495 нит
P20 Lite
475 нит
Источники: NotebookCheck [1], [2]

Дизайн и корпус

Высота 149.5 мм 148.6 мм
Ширина 72 мм 71.2 мм
Толщина 8.1 мм 7.4 мм
Вес 160 граммов 145 граммов
Водонепроницаемость Нет Нет
Материал задней панели Стекло Стекло
Материал рамки Пластик Металл
Доступные цвета Черный глянец, Белый глянец, Синий Синий, Черный, Розовый
Сканер отпечатков пальцев Да, сзади Да, сзади
Соотношение экрана к корпусу
5.1 Plus
79.6%
P20 Lite +1%
80.72%

Производительность

Тестируем Нокиа 5.1 Плюс и Хуавей П20 Лайт в бенчмарках
Процессор
Чипсет MediaTek Helio P60 HiSilicon Kirin 659
Макс. частота 1800 МГц 2360 МГц
CPU-ядер 8 (4 + 4) 8 (4 + 4)
Архитектура - 4 ядра по 2 ГГц: Cortex-A53
- 4 ядра по 2 ГГц: Cortex-A73		 - 4 ядра по 1.7 ГГц: Cortex-A53
- 4 ядра по 2.36 ГГц: Cortex-A53
Размер транзистора 12 нанометров 16 нанометров
Графика Mali-G72 MP3 Mali-T830 MP2
Частота GPU 800 МГц 900 МГц
FLOPS ~86 Гфлопс ~41 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 3, 4, 6 ГБ 4 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR3
Частота памяти 1800 МГц 933 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 32, 64 ГБ 64 ГБ
Тип накопителя eMMC 5.1 eMMC 5.1
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти До 400 ГБ До 256 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
5.1 Plus
292
P20 Lite
н/д
Geekbench 5 (многоядерный)
5.1 Plus
1435
P20 Lite
н/д
AnTuTu Benchmark 7
5.1 Plus +61%
119741
P20 Lite
74536
AnTuTu Benchmark 8
5.1 Plus
149021
P20 Lite
н/д
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

Программное обеспечение

Операционная система Android 8.1 (С обновлением до Android 10) Android 8.0 (С обновлением до Android 9.0)
Оболочка UI Android One EMUI 9.0
Размер системы из коробки 10 ГБ 13 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 3060 мАч 3000 мАч
Мощность зарядки 10 Вт 18 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Нет Да (40% за 30 минут)
Время полной зарядки 2:05 ч. 1:40 ч.

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
5.1 Plus
н/д
P20 Lite
11:09 ч.
Время просмотра видео
5.1 Plus
н/д
P20 Lite
9:44 ч.
Время разговора (3G)
5.1 Plus
н/д
P20 Lite
16:55 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Nokia 5.1 Plus vs Huawei P20 Lite
Основная камера
Матрица 13 мегапикселей 16 мегапикселей
Разрешение фото 4128 x 3096 4616 x 3464
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка LED LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео Нет Нет
Запись 1080p видео До 30 кадров/c До 30 кадров/c
Замедленная съемка 120 кадров/c (720p) 120 кадров/c (720p)
Количество объективов 2 (13 МП + 5 МП) 2 (16 МП + 2 МП)
Основной объектив - 13 МП
- Апертура: f/2.0
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/3.1", Samsung S5K3L6 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
- 16 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/2.9" (CMOS)
- Фазовый автофокус
Времяпролетный объектив - 5 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/5", Samsung S5K5E9 (ISOCELL CMOS)
- 2 МП
- Апертура: f/2.4
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
Селфи камера
Количество мегапикселей 8 мегапикселей 16 мегапикселей
Разрешение фото 3264 x 2448 4608 x 3456
Апертура f/2.2 f/2.0
Фокусное расстояние 26 мм 28 мм
Размер пикселя 1.12 микрон 1.12 микрон
Тип сенсора CMOS CMOS
Разрешение видео 720p при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac/ax) Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 4.2 4.2
Функции Bluetooth A2DP LE, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou
NFC* Нет Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Да Да
LTE Cat* 4 6
Поддержка 5G Нет Нет

Звук

Динамики Моно Моно
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Да Да
Dolby Atmos Нет Нет
Тесты динамиков
Максимальная громкость
5.1 Plus +2%
85.6 дБ
P20 Lite
84.1 дБ

Другое

Класс Средний класс Средний класс
Дата выхода Август 2018 года Март 2018 года
Дата начала продаж Октябрь 2018 года Март 2018 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.778 Вт/кг 0.75 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела 1.885 Вт/кг 1.21 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Адаптер питания
- Краткое руководство пользователя
- Гарнитура
- Скрепка для извлечения SIM		 - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Наушники
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее производительность и программное обеспечение - выбирайте Nokia 5.1 Plus, а если дисплей, автономность, камера и корпус – то Huawei P20 Lite.

Опрос

А какой смартфон выберете вы?
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1

Сравнения с конкурентами

1. Xiaomi Redmi 8 или Nokia 5.1 Plus
2. Nokia 8.3 или Nokia 5.1 Plus
3. Nokia 4.2 или Nokia 5.1 Plus
4. Huawei P30 Lite или Huawei P20 Lite
5. Samsung Galaxy A20 или Huawei P20 Lite
6. Huawei P30 Pro или Huawei P20 Lite
7. Huawei P40 Lite или Huawei P20 Lite
8. Huawei P40 Pro или Huawei P20 Lite

Мнение пользователей

Вы можете поделиться своим мнением или задать вопрос в комментариях ниже
РусскийEnglish
Телефоны
Мобильные процессоры
Мы в соц. сетях