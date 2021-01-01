Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 22 августа 2018 года Nokia 5.1 Plus с экраном 5.86" и чипом MediaTek Helio P60, против 5.84-дюймового Huawei P20 Lite, который имеет процессор HiSilicon Kirin 659 и вышел на 6 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.