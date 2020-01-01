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Nokia 5.3 против Huawei Y5 (2019)

Нокиа 5.3
Nokia 5.3
VS
Хуавей У5 (2019)
Huawei Y5 (2019)

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 19 марта 2020 года Nokia 5.3 с экраном 6.55" и чипом Qualcomm Snapdragon 665, против 5.71-дюймового Huawei Y5 (2019), который имеет процессор MediaTek Helio A22 и вышел на 11 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Nokia 5.3
  • Показывает в 2.3 раза лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • На 0.84" большая диагональ экрана
  • Комплектуется на 980 мАч более емким аккумулятором – 4000 против 3020 мАч
  • Современный порт USB Type-C
  • Поддержка стандарта Wi-Fi 5
  • Использует более быструю память LPDDR4X 1866 МГц
  • Присутствует сканер отпечатков пальцев
  • Возможность записи 4K-видео
  • Имеет на 50% больше оперативной памяти: 3 ГБ против 2 ГБ
  • Cверхширокоугольный объектив камеры
  • Более новая ОС: Android 10 против 9
  • Смартфон на 11 месяцев новее
Причины выбрать Huawei Y5 (2019)
  • Более современная версия Bluetooth (v5)
  • На 24% выше максимальная яркость экрана (603 против 488 нит)
  • На 10% выше плотность пикселей (294 vs 268 PPI)
  • Весит на 39 граммов меньше
  • Лучше лежит в руке - корпус на 5.82 мм уже

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Nokia 5.3
vs
Y5 (2019)

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип IPS LCD IPS LCD
Размер 6.55 дюймов 5.71 дюймов
Разрешение 720 x 1600 пикселей 720 x 1520 пикселей
Соотношение сторон 20:9 19:9
Плотность пикселей 268 точек на дюйм 294 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Нет Нет
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 3 Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 82.3% 78.1%
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB 94.4% 96.1%
ШИМ (PWM) Не обнаружено 1000 Гц
Время отклика 43 мс 22 мс
Контрастность 1137:1 955:1
Максимальная яркость
Nokia 5.3
488 нит
Y5 (2019) +24%
603 нит
Источники: NotebookCheck [1], [2]

Дизайн и корпус

Высота 164.3 мм 147.1 мм
Ширина 76.6 мм 70.78 мм
Толщина 8.5 мм 8.5 мм
Вес 185 граммов 146 граммов
Водонепроницаемость Нет Нет
Материал задней панели Пластик Пластик
Материал рамки Пластик Пластик
Доступные цвета Бирюзовый, Песочный, Черный Синий, Черный, Черная кожанная крышка, Коричневая кожанная крышка
Сканер отпечатков пальцев Да, сзади Нет
Соотношение экрана к корпусу
Nokia 5.3 +5%
82.3%
Y5 (2019)
78.1%

Производительность

Тестируем Нокиа 5.3 и Хуавей У5 (2019) в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 665 MediaTek Helio A22
Макс. частота 2000 МГц 2000 МГц
CPU-ядер 8 (4 + 4) 4 (4)
Архитектура - 4 ядра по 1.8 ГГц: Kryo 260 Silver (Cortex-A53)
- 4 ядра по 2.2 ГГц: Kryo 260 Gold (Cortex-A73)		 - 4 ядра по 2 ГГц: Cortex-A53
Размер транзистора 11 нанометров 12 нанометров
Графика Adreno 610 PowerVR GE8320
GPU-ядер - 2
Частота GPU 600 МГц 650 МГц
FLOPS ~273 Гфлопс ~42.8 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 3 ГБ 2 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR3
Частота памяти 1866 МГц 933 МГц
Количество каналов 2 1
Накопитель
Объем накопителя 64 ГБ 32 ГБ
Тип накопителя eMMC 5.1 eMMC 5.1
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти До 512 ГБ До 512 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Nokia 5.3 +92%
316
Y5 (2019)
165
Geekbench 5 (многоядерный)
Nokia 5.3 +158%
1406
Y5 (2019)
544
AnTuTu Benchmark 8
Nokia 5.3 +126%
171654
Y5 (2019)
75805

Программное обеспечение

Операционная система Android 10.0 Android 9.0
Оболочка UI Android One EMUI 9
Размер системы из коробки 16 ГБ 5 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 4000 мАч 3020 мАч
Мощность зарядки 10 Вт 5 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Нет Нет
Время полной зарядки 2:50 ч. 2:25 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Nokia 5.3 vs Huawei Y5 (2019)
Основная камера
Матрица 13 мегапикселей 13 мегапикселей
Разрешение фото 4128 x 3096 4128 x 3096
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка LED LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео До 30 кадров/c Нет
Запись 1080p видео До 30 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 120 кадров/c (720p) 120 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 118° -
Количество объективов 4 (13 МП + 5 МП + 2 МП + 2 МП) 1 (13 МП)
Основной объектив - 13 МП
- Апертура: f/1.8
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2" (CMOS)
- Фазовый автофокус
- 13 МП
- Апертура: f/1.8
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - 5 МП
- Фокусное расстояние: 13 мм
-
Макро объектив - 2 МП
-
Времяпролетный объектив - 2 МП
-
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 -
Селфи камера
Количество мегапикселей 8 мегапикселей 5 мегапикселей
Разрешение фото 3264 x 2448 2560 x 1920
Апертура f/2.0 f/2.2
Тип сенсора CMOS CMOS
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac) Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 4.2 5
Функции Bluetooth LE, A2DP LE, A2DP
Тип USB USB Type-C Micro USB
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM Нет Нет
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat 4 6

Звук

Динамики Моно Моно
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Да Да
Dolby Atmos Да Нет
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Nokia 5.3
76.6 дБ
Y5 (2019) +7%
81.6 дБ

Другое

Класс Средний класс Бюджетный
Дата выхода Март 2020 года Апрель 2019 года
Дата начала продаж Май 2020 года Июнь 2019 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы - 0.42 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела - 0.86 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя		 - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель Micro USB
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Nokia 5.3 более удачной покупкой.

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