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Nokia 5.3 против Motorola Moto G Power (2021)

Нокиа 5.3
VS
Моторола Мото G Павер (2021)
Nokia 5.3
Motorola Moto G Power (2021)

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 19 марта 2020 года Nokia 5.3 с экраном 6.55" и чипом Qualcomm Snapdragon 665, против 6.6-дюймового Motorola Moto G Power (2021), который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 662 и вышел на 10 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Nokia 5.3
  • Возможность записи 4K-видео
  • Cверхширокоугольный объектив камеры
  • Более новая ОС: Android 11 против 10
  • Поддержка технологии Dolby Atmos
  • Весит на 21.5 граммов меньше
Причины выбрать Motorola Moto G Power (2021)
  • Комплектуется на 1000 мАч более емким аккумулятором – 5000 против 4000 мАч
  • Более современная версия Bluetooth (v5)
  • Быстрая зарядка мощностью 15 Ватт
  • Показывает на 10% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Смартфон на 10 месяцев новее

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Nokia 5.3
vs
Moto G Power (2021)

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип IPS LCD IPS LCD
Размер 6.55 дюймов 6.6 дюймов
Разрешение 720 x 1600 пикселей 720 x 1600 пикселей
Соотношение сторон 20:9 20:9
Плотность пикселей 268 точек на дюйм 266 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Нет Нет
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 3 Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 82.3% 83.8%
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB 94.4% -
ШИМ (PWM) Не обнаружено -
Время отклика 43 мс -
Контрастность 1137:1 -
Максимальная яркость
Nokia 5.3
479 нит
Moto G Power (2021)
н/д
Источники: NotebookCheck [1]

Дизайн и корпус

Высота 164.3 мм 165.3 мм
Ширина 76.6 мм 75.9 мм
Толщина 8.5 мм 9.5 мм
Вес 185 граммов 206.5 граммов
Водонепроницаемость Нет Нет
Материал задней панели Пластик Пластик
Материал рамки Пластик Пластик
Доступные цвета Бирюзовый, Песочный, Черный Серый, Серебристый
Сканер отпечатков пальцев Да, сзади Да, в кнопке
Соотношение экрана к корпусу
Nokia 5.3
82.3%
Moto G Power (2021) +2%
83.8%

Производительность

Тестируем Нокиа 5.3 и Моторола Мото G Павер (2021) в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 665 Qualcomm Snapdragon 662
Макс. частота 2000 МГц 2000 МГц
CPU-ядер 8 (4 + 4) 8 (4 + 4)
Архитектура - 4 ядра по 1.8 ГГц: Kryo 260 Silver (Cortex-A53)
- 4 ядра по 2 ГГц: Kryo 260 Gold (Cortex-A73)		 - 4 ядра по 1.8 ГГц: Kryo 260 Silver (Cortex-A53)
- 4 ядра по 2 ГГц: Kryo 260 Gold (Cortex-A73)
Размер транзистора 11 нанометров 11 нанометров
Графика Adreno 610 Adreno 610
Частота GPU 600 МГц 950 МГц
FLOPS ~273 Гфлопс ~272 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 3, 4, 6 ГБ 3, 4 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 1866 МГц 1866 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 64 ГБ 32, 64 ГБ
Тип накопителя eMMC 5.1 eMMC 5.1
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти До 512 ГБ До 512 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
AnTuTu Benchmark 7
AnTuTu Benchmark 8
Nokia 5.3
166568
Moto G Power (2021) +10%
183221
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

Программное обеспечение

Операционная система Android 10.0 (С обновлением до Android 11) Android 10
Оболочка UI Android One -
Размер системы из коробки 16 ГБ -

Батарея

Характеристики
Объем 4000 мАч 5000 мАч
Мощность зарядки 10 Вт 15 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Нет Да, TurboPower
Время полной зарядки 2:50 ч. -

Камеры

Сравнение и тесты камер Nokia 5.3 vs Motorola Moto G Power (2021)
Основная камера
Матрица 13 мегапикселей 48 мегапикселей
Разрешение фото 4128 x 3096 8000 x 6000
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка LED LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео До 30 кадров/c Нет
Запись 1080p видео До 30 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 120 кадров/c (720p) -
Угол широкоугольного объектива 118° -
Количество объективов 4 (13 МП + 5 МП + 2 МП + 2 МП) 3 (64 МП + 2 МП + 2 МП)
Основной объектив - 13 МП
- Апертура: f/1.8
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2" (CMOS)
- Фазовый автофокус
- 64 МП
- Апертура: f/1.7
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2.0" (CMOS)
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - 5 МП
- Фокусное расстояние: 13 мм
-
Макро объектив - 2 МП
- 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Фазовый автофокус
Времяпролетный объектив - 2 МП
- 2 МП
- Апертура: f/2.4
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 8 мегапикселей 8 мегапикселей
Разрешение фото 3264 x 2448 4608 x 3456
Апертура f/2.0 f/2.0
Размер пикселя - 1.12 микрон
Тип сенсора CMOS CMOS
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac) Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 4.2 5
Функции Bluetooth LE, A2DP LE, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Galileo
NFC* Да Нет
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* 4 13
Поддержка 5G Нет Нет

Звук

Динамики Моно Моно
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Да Да
Dolby Atmos Да Нет
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Nokia 5.3
76.1 дБ
Moto G Power (2021)
н/д

Другое

Класс Средний класс Средний класс
Дата выхода Март 2020 года Январь 2021 года
Дата начала продаж Май 2020 года Январь 2021 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя		 - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Адаптер питания (15 Вт)
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее дисплей, автономность и коммуникации - выбирайте Motorola Moto G Power (2021), а если программное обеспечение, камера и звук – то Nokia 5.3.

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