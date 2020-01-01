Мы подробно сравнили 2 смартфона: вышедший 19 марта 2020 года Nokia 5.3 с экраном 6.55" и чипом Qualcomm Snapdragon 665, против 5.71-дюймового Nokia 1.3, который имеет процессор Qualcomm 215. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.