Главная > Сравнение смартфонов > Nokia 5.3 vs Nokia 3.1 – что лучше выбрать?

Nokia 5.3 против Nokia 3.1

Нокиа 5.3
Nokia 5.3
VS
Нокиа 3.1
Nokia 3.1

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 19 марта 2020 года Nokia 5.3 с экраном 6.55" и чипом Qualcomm Snapdragon 665, против 5.2-дюймового Nokia 3.1, который имеет процессор MediaTek MT6750 и вышел на 22 месяца раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Nokia 5.3
  • На 1.35" большая диагональ экрана
  • Комплектуется на 1010 мАч более емким аккумулятором – 4000 против 2990 мАч
  • Современный порт USB Type-C
  • Поддержка стандарта Wi-Fi 5
  • Тонкие рамки – на 12.57% выше полезная площадь экрана
  • Использует более быструю память LPDDR4X 1866 МГц
  • Более энергоэффективный CPU – Snapdragon 665
  • Присутствует сканер отпечатков пальцев
  • Возможность записи 4K-видео
  • На 12% выше максимальная яркость экрана (479 против 426 нит)
  • Cверхширокоугольный объектив камеры
  • Смартфон на 1 год и 10 месяцев новее
  • Фронтальная камера записывает видео в 1080p
Причины выбрать Nokia 3.1
  • На 16% выше плотность пикселей (310 vs 268 PPI)
  • Лучше лежит в руке - корпус на 8 мм уже
  • Весит на 46.7 граммов меньше

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

Введите за сколько вы можете купить данные смартфоны (в любой валюте) и нажмите кнопку "Рассчитать" - наш искусственный интеллект определит, какой из них лучший за свою цену.
Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Nokia 5.3
vs
Nokia 3.1

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип IPS LCD IPS LCD
Размер 6.55 дюймов 5.2 дюймов
Разрешение 720 x 1600 пикселей 720 x 1440 пикселей
Соотношение сторон 20:9 18:9
Плотность пикселей 268 точек на дюйм 310 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Нет Нет
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 3 Corning Gorilla Glass 3
Соотношение экрана к корпусу 82.3% 69.73%
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB 94.4% 97.8%
ШИМ (PWM) Не обнаружено Не обнаружено
Время отклика 43 мс 32.2 мс
Контрастность 1137:1 2108:1
Максимальная яркость
Nokia 5.3 +12%
479 нит
Nokia 3.1
426 нит
Источники: NotebookCheck [1], [2]

Дизайн и корпус

Высота 164.3 мм 146.2 мм
Ширина 76.6 мм 68.6 мм
Толщина 8.5 мм 8.7 мм
Вес 185 граммов 138.3 граммов
Водонепроницаемость Нет Нет
Материал задней панели Пластик Пластик
Материал рамки Пластик Металл
Доступные цвета Бирюзовый, Песочный, Черный Синий, Черный, Белый
Сканер отпечатков пальцев Да, сзади Нет
Соотношение экрана к корпусу
Nokia 5.3 +18%
82.3%
Nokia 3.1
69.73%

Производительность

Тестируем Нокиа 5.3 и Нокиа 3.1 в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 665 MediaTek MT6750
Макс. частота 2000 МГц 1500 МГц
CPU-ядер 8 (4 + 4) 8 (4 + 4)
Архитектура - 4 ядра по 1.8 ГГц: Kryo 260 Silver (Cortex-A53)
- 4 ядра по 2.2 ГГц: Kryo 260 Gold (Cortex-A73)		 - 4 ядра по 1 ГГц: Cortex-A53
- 4 ядра по 1.5 ГГц: Cortex-A53
Размер транзистора 11 нанометров 28 нанометров
Графика Adreno 610 Mali-T860 MP2
Частота GPU 600 МГц 700 МГц
FLOPS ~273 Гфлопс ~24 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 3 ГБ 2, 3 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR3
Частота памяти 1866 МГц 640 МГц
Количество каналов 2 1
Накопитель
Объем накопителя 64 ГБ 16, 32 ГБ
Тип накопителя eMMC 5.1 eMMC 5.1
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти До 512 ГБ До 128 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Nokia 5.3
306
Nokia 3.1
н/д
Geekbench 5 (многоядерный)
Nokia 5.3
1362
Nokia 3.1
н/д
AnTuTu Benchmark 8
Nokia 5.3
166726
Nokia 3.1
н/д

Программное обеспечение

Операционная система Android 10.0 Android 8.0 (С обновлением до Android 10.0)
Оболочка UI Android One Android One
Размер системы из коробки 16 ГБ 7.8 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 4000 мАч 2990 мАч
Мощность зарядки 10 Вт -
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Нет Нет
Время полной зарядки 2:50 ч. 2:30 ч.

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Nokia 5.3
н/д
Nokia 3.1
9:11 ч.
Время просмотра видео
Nokia 5.3
н/д
Nokia 3.1
10:03 ч.
Время разговора (3G)
Nokia 5.3
н/д
Nokia 3.1
9:58 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Nokia 5.3 vs Nokia 3.1
Основная камера
Матрица 13 мегапикселей 13 мегапикселей
Разрешение фото 4128 x 3096 4128 x 3096
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка LED LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео До 30 кадров/c Нет
Запись 1080p видео До 30 кадров/c До 30 кадров/c
Замедленная съемка 120 кадров/c (720p) Нет
Угол широкоугольного объектива 118° -
Количество объективов 4 (13 МП + 5 МП + 2 МП + 2 МП) 1 (13 МП)
Основной объектив - 13 МП
- Апертура: f/1.8
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2" (CMOS)
- Фазовый автофокус
- 13 МП
- Апертура: f/2.0
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - 5 МП
- Фокусное расстояние: 13 мм
-
Макро объектив - 2 МП
-
Времяпролетный объектив - 2 МП
-
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 -
Селфи камера
Количество мегапикселей 8 мегапикселей 8 мегапикселей
Разрешение фото 3264 x 2448 3264 x 2448
Апертура f/2.0 f/2.0
Тип сенсора CMOS CMOS
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 720p при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac) Wi-Fi 4 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 4.2 4.2
Функции Bluetooth LE, A2DP LE, A2DP
Тип USB USB Type-C Micro USB
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* 4 4
Поддержка 5G Нет Нет

Звук

Динамики Моно Моно
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Да Да
Dolby Atmos Да Нет
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Nokia 5.3
75.8 дБ
Nokia 3.1 +12%
85.2 дБ

Другое

Класс Средний класс Бюджетный
Дата выхода Март 2020 года Май 2018 года
Дата начала продаж Май 2020 года Июнь 2018 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы - 0.64 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела - 1.63 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя		 - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Nokia 5.3 более удачной покупкой.

Опрос

А какой смартфон выберете вы?
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1

Сравнения с конкурентами

1. Xiaomi Redmi Note 8T против Nokia 5.3
2. Samsung Galaxy A21s против Nokia 5.3
3. Xiaomi Redmi Note 9 Pro против Nokia 5.3
4. Nokia 7.2 против Nokia 5.3
5. Nokia 6.2 против Nokia 5.3
6. Nokia 4.2 против Nokia 3.1
7. Nokia 5.1 Plus против Nokia 3.1

Мнение пользователей

Вы можете поделиться своим мнением или задать вопрос в комментариях ниже
РусскийEnglish
Телефоны
Мобильные процессоры
Мы в соц. сетях