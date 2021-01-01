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Nokia 5.4 против Motorola Moto G 5G

Нокиа 5.4
VS
Моторола Мото G 5G
Nokia 5.4
Motorola Moto G 5G

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 15 декабря 2020 года Nokia 5.4 с экраном 6.39" и чипом Qualcomm Snapdragon 662, против 6.7-дюймового Motorola Moto G 5G, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 750G и вышел на 2 месяца раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Nokia 5.4
  • Весит на 31 грамм меньше
Причины выбрать Motorola Moto G 5G
  • Комплектуется на 1000 мАч более емким аккумулятором – 5000 против 4000 мАч
  • Показывает на 57% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • На 46% выше плотность пикселей (393 vs 269 PPI)
  • Поддержка стандарта Wi-Fi 5
  • Более современная версия Bluetooth (v5.1)
  • Быстрая зарядка мощностью 20 Ватт
  • На 0.31" большая диагональ экрана
  • Запись замедленной съемки в 240 FPS

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Nokia 5.4
vs
Moto G 5G

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип IPS LCD IPS LCD
Размер 6.39 дюймов 6.7 дюймов
Разрешение 720 x 1560 пикселей 1080 x 2400 пикселей
Соотношение сторон 19.5:9 20:9
Плотность пикселей 269 точек на дюйм 393 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Нет Да, HDR10
Защита дисплея Закаленное стекло Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 81.9% 85.7%
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB 95.9% -
Время отклика 41.8 мс -
Контрастность 1631:1 -
Максимальная яркость
Nokia 5.4 +1%
494 нит
Moto G 5G
487 нит
Источники: NotebookCheck [1], [2]

Дизайн и корпус

Высота 161 мм 166.1 мм
Ширина 76 мм 76.1 мм
Толщина 8.7 мм 9.9 мм
Вес 181 грамм 212 граммов
Водонепроницаемость Нет Нет
Материал задней панели Пластик Пластик
Материал рамки Пластик Пластик
Доступные цвета Темно-синий, Пурпурный Серый, Серебристый
Сканер отпечатков пальцев Да, сзади Да, в кнопке
Соотношение экрана к корпусу
Nokia 5.4
81.9%
Moto G 5G +5%
85.7%

Производительность

Тестируем Нокиа 5.4 и Моторола Мото G 5G в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 662 Qualcomm Snapdragon 750G
Макс. частота 2000 МГц 2200 МГц
CPU-ядер 8 (4 + 4) 8 (2 + 6)
Архитектура - 4 ядра по 1.8 ГГц: Kryo 260 Silver (Cortex-A53)
- 4 ядра по 2 ГГц: Kryo 260 Gold (Cortex-A73)		 - 6 ядер по 1.8 ГГц: Kryo 570 Silver (Cortex-A55)
- 2 ядра по 2.2 ГГц: Kryo 570 Gold (Cortex-A77)
Размер транзистора 11 нанометров 8 нанометров
Графика Adreno 610 Adreno 619
Частота GPU 600 МГц 950 МГц
FLOPS ~272 Гфлопс -
Оперативная память
Объем ОЗУ 4, 6 ГБ 4, 6 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 1866 МГц 1866 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 64, 128 ГБ 64, 128 ГБ
Тип накопителя eMMC 5.1 UFS 2.1
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти До 512 ГБ До 512 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Nokia 5.4
507
Moto G 5G +32%
671
Geekbench 5 (многоядерный)
Nokia 5.4
1517
Moto G 5G +32%
1997
AnTuTu Benchmark 8
Nokia 5.4
188239
Moto G 5G +57%
295950
Рейтинг AnTuTu (#280 и #153)

Программное обеспечение

Операционная система Android 10.0 Android 10
Оболочка UI Android One -
Размер системы из коробки 23 ГБ 16 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 4000 мАч 5000 мАч
Мощность зарядки 10 Вт 20 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Нет Да (36% за 30 минут)
Время полной зарядки 2:51 ч. 2:11 ч.

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Nokia 5.4
н/д
Moto G 5G
17:37 ч.
Время просмотра видео
Nokia 5.4
н/д
Moto G 5G
19:35 ч.
Время разговора (3G)
Nokia 5.4
н/д
Moto G 5G
43:20 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Nokia 5.4 vs Motorola Moto G 5G
Основная камера
Матрица 48 мегапикселей 48 мегапикселей
Разрешение фото 8000 x 6000 8000 x 6000
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка LED LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео До 30 кадров/c До 30 кадров/c
Запись 1080p видео До 30 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 120 кадров/c (720p) 240 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 118° 118°
Количество объективов 4 (48 МП + 5 МП + 2 МП + 2 МП) 3 (48 МП + 8 МП + 2 МП)
Основной объектив - 48 МП
- Апертура: f/1.8
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2" (CMOS)
- Фазовый автофокус
- 48 МП
- Апертура: f/1.7
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2.0" (CMOS)
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - 5 МП
- Фокусное расстояние: 13 мм
- 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 112 микрон
Макро объектив - 2 МП
- 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Фазовый автофокус
Времяпролетный объектив - 2 МП
-
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 16 мегапикселей 16 мегапикселей
Разрешение фото 4608 x 3456 4608 x 3456
Апертура f/2.0 f/2.2
Размер пикселя - 1 микрон
Тип сенсора CMOS CMOS
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n) Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 4.2 5.1
Функции Bluetooth LE, A2DP LE, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Galileo
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Нет Да
LTE Cat* 4 18
Поддержка 5G Нет Да

Звук

Динамики Моно Моно
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Да Да
Dolby Atmos Нет Нет
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Nokia 5.4 +9%
91 дБ
Moto G 5G
83.3 дБ

Другое

Класс Средний класс Средний класс
Дата выхода Декабрь 2020 года Ноябрь 2020 года
Дата начала продаж Декабрь 2020 года Декабрь 2020 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.99 Вт/кг -
Уровень излучения SAR для тела 0.96 Вт/кг -
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Гарнитура		 - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Адаптер питания
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Motorola Moto G 5G более удачной покупкой.

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