Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 15 декабря 2020 года Nokia 5.4 с экраном 6.39" и чипом Qualcomm Snapdragon 662, против 6.5-дюймового Motorola Moto G30, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 662 и вышел на 2 месяца позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.