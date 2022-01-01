Nokia 5.4 против Motorola Moto G31
Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 15 декабря 2020 года Nokia 5.4 с экраном 6.39" и чипом Qualcomm Snapdragon 662, против 6.4-дюймового Motorola Moto G31, который имеет процессор MediaTek Helio G85 и вышел на 11 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.
Ключевые отличия
Причины выбрать Nokia 5.4
- На 42% быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 – 501 и 354 баллов
Причины выбрать Motorola Moto G31
- Комплектуется на 1000 мАч более емким аккумулятором – 5000 против 4000 мАч
- На 53% выше плотность пикселей (411 vs 269 PPI)
- Поддержка стандарта Wi-Fi 5
- Более современная версия Bluetooth (v5)
- На 41% выше максимальная яркость экрана (702 против 497 нит)
- Быстрая зарядка мощностью 20 Ватт
- Показывает на 15% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
- Смартфон на 11 месяцев новее
- AMOLED экран (против IPS LCD у конкурента)
Обзор
Цена/Качество
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Тесты и характеристикиСравнительная таблица технических характеристик и тестов
Экран
|Тип
|IPS LCD
|AMOLED
|Размер
|6.39 дюймов
|6.4 дюймов
|Разрешение
|720 x 1560 пикселей
|1080 x 2400 пикселей
|Соотношение сторон
|19.5:9
|20:9
|Плотность пикселей
|269 точек на дюйм
|411 точек на дюйм
|Частота обновления
|60 Гц
|60 Гц
|Поддержка HDR
|Нет
|-
|Защита дисплея
|Закаленное стекло
|Закаленное стекло
|Соотношение экрана к корпусу
|81.9%
|82.7%
|Особенности
|-
| - DCI-P3
- Always-On Display
|Цветовой охват sRGB
|95.9%
|-
|Время отклика
|41.8 мс
|-
|Контрастность
|1631:1
|-
Источники: NotebookCheck [3]
Дизайн и корпус
|Высота
|161 мм
|161.89 мм
|Ширина
|76 мм
|73.87 мм
|Толщина
|8.7 мм
|8.55 мм
|Вес
|181 грамм
|181 грамм
|Водонепроницаемость
|Нет
|Да
|Материал задней панели
|Пластик
|Пластик
|Материал рамки
|Пластик
|Пластик
|Доступные цвета
|Темно-синий, Пурпурный
|Серый, Синий
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, сзади
|Да, в кнопке
Производительность
|Чипсет
|Qualcomm Snapdragon 662
|MediaTek Helio G85
|Макс. частота
|2000 МГц
|2000 МГц
|CPU-ядер
|8 (4 + 4)
|8 (2 + 6)
|Архитектура
|- 4 ядра по 1.8 ГГц: Kryo 260 Silver (Cortex-A53)
- 4 ядра по 2 ГГц: Kryo 260 Gold (Cortex-A73)
|- 6 ядер по 1.8 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2 ГГц: Cortex-A75
|Размер транзистора
|11 нанометров
|12 нанометров
|Графика
|Adreno 610
|Mali-G52 MP2
|Частота GPU
|600 МГц
|1000 МГц
|FLOPS
|~272 Гфлопс
|~54 Гфлопс
|Объем ОЗУ
|4, 6 ГБ
|4 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR4X
|LPDDR4X
|Частота памяти
|1866 МГц
|1866 МГц
|Количество каналов
|2
|2
|Объем накопителя
|64, 128 ГБ
|64, 128 ГБ
|Тип накопителя
|eMMC 5.1
|eMMC 5.1
|Карта памяти
|MicroSD
|MicroSD
|Макс. объем карты памяти
|До 512 ГБ
|До 1024 ГБ
Бенчмарки
|CPU
|56519
|59845
|GPU
|32877
|39344
|Memory
|34781
|35715
|UX
|46241
|60917
|Total score
|170834
|196940
|Stability
|99%
|-
|Graphics test
|2 FPS
|-
|Graphics score
|374
|-
|PCMark 3.0 score
|6327
|-
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 10.0 (С обновлением до Android 11.0)
|Android 11
|Оболочка UI
|Android One
|Stock Android
|Размер системы из коробки
|23 ГБ
|-
Батарея
|Объем
|4000 мАч
|5000 мАч
|Мощность зарядки
|10 Вт
|20 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Нет
|Нет
|Быстрая зарядка
|Нет
|Да (46% за 60 минут)
|Время полной зарядки
|2:51 ч.
|2:33 ч.
Камеры
|Матрица
|48 мегапикселей
|50 мегапикселей
|Разрешение фото
|8000 x 6000
|8700 x 5800
|Зум
|Цифровой
|Цифровой
|Вспышка
|LED
|LED
|Стабилизация
|Цифровая
|Цифровая
|Запись 8K видео
|Нет
|Нет
|Запись 4K видео
|Нет
|Нет
|Запись 1080p видео
|До 30 кадров/c
|До 30 кадров/c
|Замедленная съемка
|120 кадров/c (720p)
|-
|Угол широкоугольного объектива
|118°
|118°
|Количество объективов
|4 (48 МП + 5 МП + 2 МП + 2 МП)
|3 (50 МП + 8 МП + 2 МП)
|Основной объектив
|- 48 МП
- Апертура: f/1.8
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2" (CMOS)
- Фазовый автофокус
|- 50 МП
- Апертура: f/1.8
- Размер пикселя: 0.64 микрон
- Сенсор: 1/2.76", Samsung S5KJN1 (ISOCELL Plus CMOS)
- Фазовый автофокус
|Сверхширокоугольный объектив
|- 5 МП
- Фокусное расстояние: 13 мм
|- 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4.0" (CMOS)
|Макро объектив
|- 2 МП
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
|Времяпролетный объектив
|- 2 МП
|-
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
|Количество мегапикселей
|16 мегапикселей
|13 мегапикселей
|Разрешение фото
|4608 x 3456
|4128 x 3096
|Апертура
|f/2.0
|f/2.2
|Размер пикселя
|-
|1.12 микрон
|Тип сенсора
|CMOS
|CMOS
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 30 FPS
|1080p (Full HD) при 30 FPS
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n)
|Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
|Функции Wi-Fi
| - Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
|Версия Bluetooth
|4.2
|5
|Функции Bluetooth
|LE, A2DP
|LE
|Тип USB
|USB Type-C
|USB Type-C
|Версия USB
|2
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|GPS, GLONASS, Galileo
|NFC*
|Да
|Да
|Инфракрасный порт
|Нет
|Нет
|Количество SIM*
|2
|2
|Тип SIM
|Nano
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Попеременный
|Поддержка eSIM*
|Нет
|Нет
|Гибридный слот
|Нет
|Да
|LTE Cat*
|4
|7
|Поддержка 5G
|Нет
|Нет
Звук
|Динамики
|Моно
|Моно
|3.5 мм аудио порт
|Да
|Да
|FM-Радио
|Да
|Да
|Dolby Atmos
|Нет
|Да
Тесты динамиков
Другое
|Класс
|Средний класс
|Средний класс
|Дата выхода
|Декабрь 2020 года
|Ноябрь 2021 года
|Дата начала продаж
|Декабрь 2020 года
|Декабрь 2021 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Доступен
|Уровень излучения SAR для головы
|0.99 Вт/кг
|-
|Уровень излучения SAR для тела
|0.96 Вт/кг
|-
|Сенсоры и датчики
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект*
| - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Гарнитура
| - Смартфон
- Кабель USB Type-c
- Зарядное устройство
- Скрепка для извлечения SIM-карты
- Краткое руководство пользователя
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.
Итоги
Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Motorola Moto G31 более удачной покупкой.
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