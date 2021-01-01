Nokia 5.4 против Motorola Moto G50
Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 15 декабря 2020 года Nokia 5.4 с экраном 6.39" и чипом Qualcomm Snapdragon 662, против 6.5-дюймового Motorola Moto G50, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 480 и вышел на 3 месяца позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.
Ключевые отличия
Причины выбрать Nokia 5.4
- На 37% выше максимальная яркость экрана (486 против 356 нит)
- Cверхширокоугольный объектив камеры
Причины выбрать Motorola Moto G50
- Защита корпуса от воды по стандарту IP53
- Комплектуется на 1000 мАч более емким аккумулятором – 5000 против 4000 мАч
- Выше частота обновление дисплея – 90 Гц
- Поддержка стандарта Wi-Fi 5
- Более современная версия Bluetooth (v5)
- Быстрая зарядка мощностью 15 Ватт
- Показывает на 35% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
- Более новая ОС: Android 11 против 10
Обзор
Цена/Качество
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Тесты и характеристикиСравнительная таблица технических характеристик и тестов
Экран
|Тип
|IPS LCD
|IPS LCD
|Размер
|6.39 дюймов
|6.5 дюймов
|Разрешение
|720 x 1560 пикселей
|720 x 1600 пикселей
|Соотношение сторон
|19.5:9
|20:9
|Плотность пикселей
|269 точек на дюйм
|269 точек на дюйм
|Частота обновления
|60 Гц
|90 Гц
|Поддержка HDR
|Нет
|Нет
|Защита дисплея
|Закаленное стекло
|Закаленное стекло
|Соотношение экрана к корпусу
|81.9%
|83.2%
|Цветовой охват sRGB
|95.9%
|93.2%
|ШИМ (PWM)
|-
|2336000 Гц
|Время отклика
|41.8 мс
|44 мс
|Контрастность
|1631:1
|1889:1
Дизайн и корпус
|Высота
|161 мм
|164.9 мм
|Ширина
|76 мм
|74.9 мм
|Толщина
|8.7 мм
|9 мм
|Вес
|181 грамм
|192 грамма
|Водонепроницаемость
|Нет
|IP53
|Материал задней панели
|Пластик
|Пластик
|Материал рамки
|Пластик
|Пластик
|Доступные цвета
|Темно-синий, Пурпурный
|Серый, Зеленый
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, сзади
|Да, сзади
Производительность
|Чипсет
|Qualcomm Snapdragon 662
|Qualcomm Snapdragon 480
|Макс. частота
|2000 МГц
|2000 МГц
|CPU-ядер
|8 (4 + 4)
|8 (2 + 6)
|Архитектура
|- 4 ядра по 1.8 ГГц: Kryo 260 Silver (Cortex-A53)
- 4 ядра по 2 ГГц: Kryo 260 Gold (Cortex-A73)
|- 6 ядер по 1.8 ГГц: Kryo 460 Silver
- 2 ядра по 2 ГГц: Kryo 460 Gold
|Размер транзистора
|11 нанометров
|8 нанометров
|Графика
|Adreno 610
|Adreno 619
|Частота GPU
|600 МГц
|825 МГц
|FLOPS
|~272 Гфлопс
|~46 Гфлопс
|Объем ОЗУ
|4, 6 ГБ
|4 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR4X
|LPDDR4X
|Частота памяти
|1866 МГц
|1866 МГц
|Количество каналов
|2
|2
|Объем накопителя
|64, 128 ГБ
|64, 128 ГБ
|Тип накопителя
|eMMC 5.1
|UFS 2.1
|Карта памяти
|MicroSD
|MicroSD
|Макс. объем карты памяти
|До 512 ГБ
|До 512 ГБ
Бенчмарки
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 10.0
|Android 11
|Оболочка UI
|Android One
|-
|Размер системы из коробки
|23 ГБ
|12 ГБ
Батарея
|Объем
|4000 мАч
|5000 мАч
|Мощность зарядки
|10 Вт
|15 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Нет
|Нет
|Быстрая зарядка
|Нет
|Да (23% за 30 минут)
|Время полной зарядки
|2:51 ч.
|2:35 ч.
Тесты автономности
Камеры
|Матрица
|48 мегапикселей
|48 мегапикселей
|Разрешение фото
|8000 x 6000
|8000 x 6000
|Зум
|Цифровой
|Цифровой
|Вспышка
|LED
|LED
|Стабилизация
|Цифровая
|Цифровая
|Запись 8K видео
|Нет
|Нет
|Запись 4K видео
|Нет
|Нет
|Запись 1080p видео
|До 30 кадров/c
|До 60 кадров/c
|Замедленная съемка
|120 кадров/c (720p)
|120 кадров/c (720p)
|Угол широкоугольного объектива
|118°
|-
|Количество объективов
|4 (48 МП + 5 МП + 2 МП + 2 МП)
|3 (48 МП + 5 МП + 2 МП)
|Основной объектив
|- 48 МП
- Апертура: f/1.8
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2" (CMOS)
- Фазовый автофокус
|- 48 МП
- Апертура: f/1.7
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2" (CMOS)
- Фазовый автофокус
|Сверхширокоугольный объектив
|- 5 МП
- Фокусное расстояние: 13 мм
|-
|Макро объектив
|- 2 МП
|- 5 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/5.0" (CMOS)
|Времяпролетный объектив
|- 2 МП
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
|Количество мегапикселей
|16 мегапикселей
|13 мегапикселей
|Разрешение фото
|4608 x 3456
|4128 x 3096
|Апертура
|f/2.0
|f/2.2
|Размер пикселя
|-
|1.12 микрон
|Тип сенсора
|CMOS
|CMOS
|Размер сенсора
|-
|1/3.1"
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 30 FPS
|1080p (Full HD) при 60 FPS
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n)
|Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
|Функции Wi-Fi
| - Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
| - Dual Band
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
|Версия Bluetooth
|4.2
|5
|Функции Bluetooth
|LE, A2DP
|LE
|Тип USB
|USB Type-C
|USB Type-C
|Версия USB
|2
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
|NFC*
|Да
|Да
|Инфракрасный порт
|Нет
|Нет
|Количество SIM*
|2
|2
|Тип SIM
|Nano
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Попеременный
|Поддержка eSIM*
|Нет
|Нет
|Гибридный слот
|Нет
|Да
|LTE Cat*
|4
|12
|Поддержка 5G
|Нет
|Да
Звук
|Динамики
|Моно
|Моно
|3.5 мм аудио порт
|Да
|Да
|FM-Радио
|Да
|Да
|Dolby Atmos
|Нет
|Нет
Тесты динамиков
Другое
|Класс
|Средний класс
|Средний класс
|Дата выхода
|Декабрь 2020 года
|Март 2021 года
|Дата начала продаж
|Декабрь 2020 года
|Апрель 2021 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Доступен
|Уровень излучения SAR для головы
|0.99 Вт/кг
|-
|Уровень излучения SAR для тела
|0.96 Вт/кг
|-
|Сенсоры и датчики
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект*
| - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Гарнитура
| - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство (10 Вт)
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Чехол
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.
Итоги
Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Motorola Moto G50 более удачной покупкой.
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