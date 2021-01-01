Главная > Сравнение смартфонов > Nokia 5.4 vs Nokia 3.1 – что лучше выбрать?

Nokia 5.4 против Nokia 3.1

Нокиа 5.4
Nokia 5.4
VS
Нокиа 3.1
Nokia 3.1

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 15 декабря 2020 года Nokia 5.4 с экраном 6.39" и чипом Qualcomm Snapdragon 662, против 5.2-дюймового Nokia 3.1, который имеет процессор MediaTek MT6750 и вышел на 31 месяц раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Nokia 5.4
  • На 1.19" большая диагональ экрана
  • Комплектуется на 1010 мАч более емким аккумулятором – 4000 против 2990 мАч
  • Современный порт USB Type-C
  • Тонкие рамки – на 12.17% выше полезная площадь экрана
  • Смартфон на 2 года и 7 месяцев новее
  • Использует более быструю память LPDDR4X 1866 МГц
  • Более энергоэффективный CPU – Snapdragon 662
  • Присутствует сканер отпечатков пальцев
  • Возможность записи 4K-видео
  • Cверхширокоугольный объектив камеры
  • Запись замедленной съемки в 120 FPS
  • Фронтальная камера записывает видео в 1080p
Причины выбрать Nokia 3.1
  • На 8% выше максимальная яркость экрана (426 против 395 нит)
  • На 15% выше плотность пикселей (310 vs 269 PPI)
  • Лучше лежит в руке - корпус на 7.4 мм уже
  • Весит на 42.7 грамма меньше

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

Введите за сколько вы можете купить данные смартфоны (в любой валюте) и нажмите кнопку "Рассчитать" - наш искусственный интеллект определит, какой из них лучший за свою цену.
Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Nokia 5.4
vs
Nokia 3.1

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип IPS LCD IPS LCD
Размер 6.39 дюймов 5.2 дюймов
Разрешение 720 x 1560 пикселей 720 x 1440 пикселей
Соотношение сторон 19.5:9 18:9
Плотность пикселей 269 точек на дюйм 310 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Нет Нет
Защита дисплея Закаленное стекло Corning Gorilla Glass 3
Соотношение экрана к корпусу 81.9% 69.73%
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB - 97.8%
ШИМ (PWM) - Не обнаружено
Время отклика - 32.2 мс
Контрастность - 2108:1
Максимальная яркость
Nokia 5.4
395 нит
Nokia 3.1 +8%
426 нит
Источники: NotebookCheck [1]

Дизайн и корпус

Высота 161 мм 146.2 мм
Ширина 76 мм 68.6 мм
Толщина 8.7 мм 8.7 мм
Вес 181 грамм 138.3 граммов
Водонепроницаемость Нет Нет
Материал задней панели Пластик Пластик
Материал рамки Пластик Металл
Доступные цвета Темно-синий, Пурпурный Синий, Черный, Белый
Сканер отпечатков пальцев Да, сзади Нет
Соотношение экрана к корпусу
Nokia 5.4 +17%
81.9%
Nokia 3.1
69.73%

Производительность

Тестируем Нокиа 5.4 и Нокиа 3.1 в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 662 MediaTek MT6750
Макс. частота 2000 МГц 1500 МГц
CPU-ядер 8 (4 + 4) 8 (4 + 4)
Архитектура - 4 ядра по 1.8 ГГц: Kryo 260 Silver (Cortex-A53)
- 4 ядра по 2 ГГц: Kryo 260 Gold (Cortex-A73)		 - 4 ядра по 1 ГГц: Cortex-A53
- 4 ядра по 1.5 ГГц: Cortex-A53
Размер транзистора 11 нанометров 28 нанометров
Графика Adreno 610 Mali-T860 MP2
Частота GPU 600 МГц 700 МГц
FLOPS ~272 Гфлопс ~24 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 4, 6 ГБ 2, 3 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR3
Частота памяти 1866 МГц 640 МГц
Количество каналов 2 1
Накопитель
Объем накопителя 64, 128 ГБ 16, 32 ГБ
Тип накопителя eMMC 5.1 eMMC 5.1
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти До 512 ГБ До 128 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Nokia 5.4
499
Nokia 3.1
н/д
Geekbench 5 (многоядерный)
Nokia 5.4
1499
Nokia 3.1
н/д
AnTuTu Benchmark 8
Nokia 5.4
181579
Nokia 3.1
н/д

Программное обеспечение

Операционная система Android 10.0 Android 8.0 (С обновлением до Android 10.0)
Оболочка UI Android One Android One
Размер системы из коробки - 7.8 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 4000 мАч 2990 мАч
Мощность зарядки 10 Вт -
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Нет Нет
Время полной зарядки 2:51 ч. 2:30 ч.

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Nokia 5.4
н/д
Nokia 3.1
9:11 ч.
Время просмотра видео
Nokia 5.4
н/д
Nokia 3.1
10:03 ч.
Время разговора (3G)
Nokia 5.4
н/д
Nokia 3.1
9:58 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Nokia 5.4 vs Nokia 3.1
Основная камера
Матрица 48 мегапикселей 13 мегапикселей
Разрешение фото 8000 x 6000 4128 x 3096
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка LED LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео До 30 кадров/c Нет
Запись 1080p видео До 30 кадров/c До 30 кадров/c
Замедленная съемка 120 кадров/c (720p) Нет
Угол широкоугольного объектива 118° -
Количество объективов 4 (48 МП + 5 МП + 2 МП + 2 МП) 1 (13 МП)
Основной объектив - 48 МП
- Апертура: f/1.8
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2" (CMOS)
- Фазовый автофокус
- 13 МП
- Апертура: f/2.0
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - 5 МП
- Фокусное расстояние: 13 мм
-
Макро объектив - 2 МП
-
Времяпролетный объектив - 2 МП
-
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 -
Селфи камера
Количество мегапикселей 16 мегапикселей 8 мегапикселей
Разрешение фото 4608 x 3456 3264 x 2448
Апертура f/2.0 f/2.0
Тип сенсора CMOS CMOS
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 720p при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n) Wi-Fi 4 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 4.2 4.2
Функции Bluetooth LE, A2DP LE, A2DP
Тип USB USB Type-C Micro USB
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* 4 4
Поддержка 5G Нет Нет

Звук

Динамики Моно Моно
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Да Да
Dolby Atmos Нет Нет
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Nokia 5.4
н/д
Nokia 3.1
85.2 дБ

Другое

Класс Средний класс Бюджетный
Дата выхода Декабрь 2020 года Май 2018 года
Дата начала продаж Декабрь 2020 года Июнь 2018 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы - 0.64 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела - 1.63 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Гарнитура		 - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Nokia 5.4 более удачной покупкой.

Опрос

А какой смартфон выберете вы?
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1

Сравнения с конкурентами

1. Nokia 5.4 или Samsung Galaxy A51
2. Nokia 5.4 или Xiaomi Poco X3 NFC
3. Nokia 5.4 или Samsung Galaxy M31
4. Nokia 5.4 или Xiaomi Poco M3
5. Nokia 5.4 или Nokia 5.3
6. Nokia 3.1 или Samsung Galaxy A10
7. Nokia 3.1 или Nokia 4.2
8. Nokia 3.1 или 5.1 Plus

Мнение пользователей

Вы можете поделиться своим мнением или задать вопрос в комментариях ниже
РусскийEnglish
Телефоны
Мобильные процессоры
Мы в соц. сетях