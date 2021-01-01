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Nokia 5.4 против 5.1 Plus

Нокиа 5.4
Nokia 5.4
VS
Нокиа 5.1 Плюс
Nokia 5.1 Plus

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 15 декабря 2020 года Nokia 5.4 с экраном 6.39" и чипом Qualcomm Snapdragon 662, против 5.86-дюймового Nokia 5.1 Plus, который имеет процессор MediaTek Helio P60 и вышел на 28 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Nokia 5.4
  • На 0.53" большая диагональ экрана
  • Комплектуется на 940 мАч более емким аккумулятором – 4000 против 3060 мАч
  • Смартфон на 2 года и 4 месяца новее
  • Возможность записи 4K-видео
  • Показывает на 22% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Cверхширокоугольный объектив камеры
  • На 70% быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 – 499 и 294 баллов
  • Фронтальная камера записывает видео в 1080p
Причины выбрать Nokia 5.1 Plus
  • Поддержка стандарта Wi-Fi 5
  • На 25% выше максимальная яркость экрана (494 против 395 нит)
  • Весит на 21 грамм меньше

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Nokia 5.4
vs
5.1 Plus

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип IPS LCD IPS LCD
Размер 6.39 дюймов 5.86 дюймов
Разрешение 720 x 1560 пикселей 720 x 1520 пикселей
Соотношение сторон 19.5:9 19:9
Плотность пикселей 269 точек на дюйм 287 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Нет Нет
Защита дисплея Закаленное стекло Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 81.9% 79.6%
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB - 93.1%
ШИМ (PWM) - Не обнаружено
Время отклика - 56.2 мс
Контрастность - 1425:1
Максимальная яркость
Nokia 5.4
395 нит
5.1 Plus +25%
494 нит
Источники: NotebookCheck [1]

Дизайн и корпус

Высота 161 мм 149.5 мм
Ширина 76 мм 72 мм
Толщина 8.7 мм 8.1 мм
Вес 181 грамм 160 граммов
Водонепроницаемость Нет Нет
Материал задней панели Пластик Стекло
Материал рамки Пластик Пластик
Доступные цвета Темно-синий, Пурпурный Черный глянец, Белый глянец, Синий
Сканер отпечатков пальцев Да, сзади Да, сзади
Соотношение экрана к корпусу
Nokia 5.4 +3%
81.9%
5.1 Plus
79.6%

Производительность

Тестируем Нокиа 5.4 и Нокиа 5.1 Плюс в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 662 MediaTek Helio P60
Макс. частота 2000 МГц 1800 МГц
CPU-ядер 8 (4 + 4) 8 (4 + 4)
Архитектура - 4 ядра по 1.8 ГГц: Kryo 260 Silver (Cortex-A53)
- 4 ядра по 2 ГГц: Kryo 260 Gold (Cortex-A73)		 - 4 ядра по 2 ГГц: Cortex-A53
- 4 ядра по 2 ГГц: Cortex-A73
Размер транзистора 11 нанометров 12 нанометров
Графика Adreno 610 Mali-G72 MP3
Частота GPU 600 МГц 800 МГц
FLOPS ~272 Гфлопс ~86 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 4, 6 ГБ 3, 4, 6 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 1866 МГц 1800 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 64, 128 ГБ 32, 64 ГБ
Тип накопителя eMMC 5.1 eMMC 5.1
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти До 512 ГБ До 400 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Nokia 5.4 +70%
499
5.1 Plus
294
Geekbench 5 (многоядерный)
Nokia 5.4 +4%
1499
5.1 Plus
1437
AnTuTu Benchmark 8
Nokia 5.4 +22%
181579
5.1 Plus
148379

Программное обеспечение

Операционная система Android 10.0 Android 8.1 (С обновлением до Android 10)
Оболочка UI Android One Android One
Размер системы из коробки - 10 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 4000 мАч 3060 мАч
Мощность зарядки 10 Вт 10 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Нет Нет
Время полной зарядки 2:51 ч. 2:05 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Nokia 5.4 vs Nokia 5.1 Plus
Основная камера
Матрица 48 мегапикселей 13 мегапикселей
Разрешение фото 8000 x 6000 4128 x 3096
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка LED LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео До 30 кадров/c Нет
Запись 1080p видео До 30 кадров/c До 30 кадров/c
Замедленная съемка 120 кадров/c (720p) 120 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 118° -
Количество объективов 4 (48 МП + 5 МП + 2 МП + 2 МП) 2 (13 МП + 5 МП)
Основной объектив - 48 МП
- Апертура: f/1.8
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2" (CMOS)
- Фазовый автофокус
- 13 МП
- Апертура: f/2.0
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/3.1", Samsung S5K3L6 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - 5 МП
- Фокусное расстояние: 13 мм
-
Макро объектив - 2 МП
-
Времяпролетный объектив - 2 МП
- 5 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/5", Samsung S5K5E9 (ISOCELL CMOS)
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 16 мегапикселей 8 мегапикселей
Разрешение фото 4608 x 3456 3264 x 2448
Апертура f/2.0 f/2.2
Фокусное расстояние - 26 мм
Размер пикселя - 1.12 микрон
Тип сенсора CMOS CMOS
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 720p при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n) Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac/ax)
Функции Wi-Fi - Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 4.2 4.2
Функции Bluetooth LE, A2DP A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
NFC* Да Нет
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Нет Да
LTE Cat* 4 4
Поддержка 5G Нет Нет

Звук

Динамики Моно Моно
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Да Да
Dolby Atmos Нет Нет
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Nokia 5.4
н/д
5.1 Plus
84.6 дБ

Другое

Класс Средний класс Средний класс
Дата выхода Декабрь 2020 года Август 2018 года
Дата начала продаж Декабрь 2020 года Октябрь 2018 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы - 0.778 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела - 1.885 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Гарнитура		 - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Адаптер питания
- Краткое руководство пользователя
- Гарнитура
- Скрепка для извлечения SIM
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Nokia 5.4 более удачной покупкой.

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