Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 1 июля 2018 года Nokia 6.1 Plus с экраном 5.8" и чипом Qualcomm Snapdragon 636, против 5.2-дюймового Nokia 3.1, который имеет процессор MediaTek MT6750 и вышел на 1 месяц раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.