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Nokia 6.1 Plus против 3.1 Plus

Нокиа 6.1 Плюс
Nokia 6.1 Plus
VS
Нокиа 3.1 Плюс
Nokia 3.1 Plus

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 1 июля 2018 года Nokia 6.1 Plus с экраном 5.8" и чипом Qualcomm Snapdragon 636, против 6-дюймового Nokia 3.1 Plus, который имеет процессор MediaTek Helio P22 и вышел на 3 месяца позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Nokia 6.1 Plus
  • На 62% выше плотность пикселей (435 vs 268 PPI)
  • Современный порт USB Type-C
  • Поддержка стандарта Wi-Fi 5
  • Более современная версия Bluetooth (v5)
  • Быстрая зарядка мощностью 18 Ватт
  • Использует более быструю память LPDDR4X 1333 МГц
  • Возможность записи 4K-видео
  • Фронтальная камера записывает видео в 1080p
Причины выбрать Nokia 3.1 Plus
  • Комплектуется на 440 мАч более емким аккумулятором – 3500 против 3060 мАч
  • Более энергоэффективный CPU

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик Nokia 6.1 Plus и Nokia 3.1 Plus

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип IPS LCD IPS LCD
Размер 5.8 дюймов 6 дюймов
Разрешение 1080 x 2280 пикселей 720 x 1440 пикселей
Соотношение сторон 18.9:9 18:9
Плотность пикселей 435 точек на дюйм 268 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Поддержка HDR - Нет
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 3 Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 80.62% 77.5%

Тесты дисплея

Максимальная яркость
6.1 Plus
н/д
3.1 Plus
500 нит

Дизайн и корпус

Инфо
Высота 147.2 мм 156.8 мм
Ширина 70.9 мм 76.4 мм
Толщина 7.9 мм 8.1 мм
Вес 151 грамм 180 граммов
Водонепроницаемость Нет Нет
Материал задней панели Стекло Металл
Материал рамки Металл Металл
Доступные цвета Синий, Черный, Белый Синий, Белый, Серый
Сканер отпечатков пальцев Да, сзади Да, сзади
Метрики
Соотношение экрана к корпусу
6.1 Plus +4%
80.62%
3.1 Plus
77.5%

Производительность

Тестируем Нокиа 6.1 Плюс и Нокиа 3.1 Плюс в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 636 MediaTek Helio P22
Архитектура 4 ядра по 1.8 ГГц (Kryo 260), 4 ядра по 1.6 ГГц (Kryo 260) 4 ядра по 2.0 ГГц (Cortex-A53), 4 ядра по 1.5 ГГц (Cortex-A53)
CPU ядер 8 8
Частота 1800 МГц 2000 МГц
Размер транзистора 14 нанометров 12 нанометров
Графика Adreno 509 PowerVR GE8320
Частота GPU 720 МГц 650 МГц
Оперативная память
Объем ОЗУ 4, 6 ГБ 3 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR3
Частота памяти 1333 МГц 933 МГц
Количество каналов 2 1
Накопитель
Объем накопителя 64 ГБ 32 ГБ
Тип накопителя eMMC 5.1 eMMC 5.1
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти До 400 ГБ До 400 ГБ

Тесты в бенчмарках

Geekbench 5 (одноядерный)
6.1 Plus
н/д
3.1 Plus
141
Geekbench 5 (многоядерный)
6.1 Plus
н/д
3.1 Plus
836
AnTuTu Benchmark 8
6.1 Plus
148145
3.1 Plus
н/д

Программное обеспечение

Операционная система Android 8.1 (С обновлением до Android 10) Android 8.1 (С обновлением до Android 10)
Оболочка UI Android One Android One
Размер системы из коробки - 9 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 3060 мАч 3500 мАч
Мощность зарядки 18 Вт 10 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Время полной зарядки 1:35 ч. 2:10 ч.
Быстрая зарядка Да, Quick Charge 3.0 (50% за 35 минут) Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет

Камеры

Сравнение и тесты камер Nokia 6.1 Plus vs Nokia 3.1 Plus
Основная камера
Матрица 16 мегапикселей 13 мегапикселей
Разрешение фото 4616 x 3464 4128 x 3096
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка Dual LED LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4К видео До 30 кадров/c Нет
Запись 1080p видео До 30 кадров/c До 30 кадров/c
Замедленная съемка 120 кадров/c (480p) 120 кадров/c (720p)
Количество объективов 2 (16 МП + 5 MP) 2 (13 МП + 5 MP)
Основной объектив - 16 МП
- Апертура: f/2.0
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/3.1", Samsung S5K3P9SX (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
- 13 МП
- Апертура: f/2.0
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/5", Samsung S5K3L5 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
Времяпролетный объектив - 5 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- 5 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/5", Samsung S5K5E9 (ISOCELL CMOS)
Особенности - Эффект "боке" - Эффект "боке"
Селфи камера
Количество мегапикселей 16 мегапикселей 8 мегапикселей
Разрешение фото 4608 x 3456 3264 x 2448
Апертура f/2.0 f/2.2
Размер пикселя 1 микрон 1.12 микрон
Тип сенсора CMOS -
Размер сенсора 1/3.1" 1/4"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 720p при 30 FPS

Коммуникации и связь

Коммуникации
GPS GPS, GLONASS, Beidou GPS, GLONASS, Beidou
Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Wi-Fi 4 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot		 - Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 5 4.1
Функции Bluetooth LE, A2DP LE, A2DP
Тип USB USB Type-C Micro USB
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
NFC Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM Нет Нет
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat 4 4

Звук

Динамики Моно Моно
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Да Да
Dolby Atmos Нет Нет

Другое

Класс Средний класс Бюджетный
Дата выхода Июль 2018 года Октябрь 2018 года
Дата начала продаж Июль 2018 года Ноябрь 2018 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.233 Вт/кг 0.411 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела 1.494 Вт/кг 1.576 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Наушники
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты		 - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель Micro USB
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты

Цены

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Nokia 6.1 Plus более удачной покупкой.

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Сравнения с конкурентами

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