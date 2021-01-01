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Nokia 6.1 Plus против Nokia 6

Нокиа 6.1 Плюс
VS
Нокиа 6
Nokia 6.1 Plus
Nokia 6

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 1 июля 2018 года Nokia 6.1 Plus с экраном 5.8" и чипом Qualcomm Snapdragon 636, против 5.5-дюймового Nokia 6, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 430 и вышел на 17 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Nokia 6.1 Plus
  • Современный порт USB Type-C
  • Поддержка стандарта Wi-Fi 5
  • Более современная версия Bluetooth (v5)
  • Быстрая зарядка мощностью 18 Ватт
  • На 0.3" большая диагональ экрана
  • Использует более быструю память LPDDR4X 1333 МГц
  • Более энергоэффективный CPU – Snapdragon 636
  • Возможность записи 4K-видео
  • Тонкие рамки – на 8.95% выше полезная площадь экрана
  • Более новая ОС: Android 10 против 9
  • Смартфон на 1 год и 5 месяцев новее
Причины выбрать Nokia 6
  • Поддержка технологии Dolby Atmos

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
6.1 Plus
vs
Nokia 6

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип IPS LCD IPS LCD
Размер 5.8 дюймов 5.5 дюймов
Разрешение 1080 x 2280 пикселей 1080 x 1920 пикселей
Соотношение сторон 18.9:9 16:9
Плотность пикселей 435 точек на дюйм 401 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Поддержка HDR - Нет
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 3 Corning Gorilla Glass 3
Соотношение экрана к корпусу 80.62% 71.67%
Тестирование дисплея
ШИМ (PWM) - Не обнаружено
Время отклика - 41 мс
Контрастность - 1422:1
Максимальная яркость
6.1 Plus
н/д
Nokia 6
475 нит
Источники: NotebookCheck [1]

Дизайн и корпус

Высота 147.2 мм 154 мм
Ширина 70.9 мм 75.8 мм
Толщина 7.9 мм 7.8 мм
Вес 151 грамм 169 граммов
Водонепроницаемость Нет Нет
Материал задней панели Стекло Металл
Материал рамки Металл Металл
Доступные цвета Синий, Черный, Белый Синий, Черный, Серый, Серебристый, Медный
Сканер отпечатков пальцев Да, сзади Да, в кнопке
Соотношение экрана к корпусу
6.1 Plus +12%
80.62%
Nokia 6
71.67%

Производительность

Тестируем Нокиа 6.1 Плюс и Нокиа 6 в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 636 Qualcomm Snapdragon 430
Макс. частота 1800 МГц 1400 МГц
CPU-ядер 8 (4 + 4) 8 (8)
Архитектура - 4 ядра по 1.6 ГГц: Kryo 260 Silver (Cortex-A53)
- 4 ядра по 1.8 ГГц: Kryo 260 Gold (Cortex-A73)		 - 8 ядер по 1.4 ГГц: Cortex-A53
Размер транзистора 14 нанометров 28 нанометров
Графика Adreno 509 Adreno 505
Частота GPU 720 МГц 500 МГц
FLOPS ~184 Гфлопс ~48 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 4, 6 ГБ 3, 4 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR3
Частота памяти 1333 МГц 800 МГц
Количество каналов 2 1
Накопитель
Объем накопителя 64 ГБ 32, 64 ГБ
Тип накопителя eMMC 5.1 eMMC 5.1
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти До 400 ГБ До 128 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 4.4 (одноядерный)
6.1 Plus +94%
1340
Nokia 6
690
Geekbench 4.4 (многоядерный)
6.1 Plus +67%
4749
Nokia 6
2836
AnTuTu Benchmark 7
6.1 Plus +134%
114456
Nokia 6
48929
AnTuTu Benchmark 8
6.1 Plus
144170
Nokia 6
н/д
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

Программное обеспечение

Операционная система Android 8.1 (С обновлением до Android 10) Android 7.1.1 (С обновлением до Android 9.0)
Оболочка UI Android One -
Размер системы из коробки - 10.1 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 3060 мАч 3000 мАч
Мощность зарядки 18 Вт 10 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да, Quick Charge 3.0 (50% за 35 минут) Нет
Время полной зарядки 1:35 ч. 3:30 ч.

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
6.1 Plus
н/д
Nokia 6
9:27 ч.
Время просмотра видео
6.1 Plus
н/д
Nokia 6
7:49 ч.
Время разговора (3G)
6.1 Plus
н/д
Nokia 6
25:00 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Nokia 6.1 Plus vs Nokia 6
Основная камера
Матрица 16 мегапикселей 16 мегапикселей
Разрешение фото 4616 x 3464 4616 x 3464
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка Dual LED Dual LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео До 30 кадров/c Нет
Запись 1080p видео До 30 кадров/c До 30 кадров/c
Замедленная съемка 120 кадров/c (480p) 120 кадров/c (480p)
Количество объективов 2 (16 МП + 5 МП) 1 (16 МП)
Основной объектив - 16 МП
- Апертура: f/2.0
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/3.1", Samsung S5K3P9SX (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
- 16 МП
- Апертура: f/2.0
- Фокусное расстояние: 26.04 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Фазовый автофокус
Времяпролетный объектив - 5 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.12 микрон
-
Особенности - Эффект "боке" -
Селфи камера
Количество мегапикселей 16 мегапикселей 8 мегапикселей
Разрешение фото 4608 x 3456 3264 x 2448
Апертура f/2.0 f/2.0
Размер пикселя 1 микрон 1.12 микрон
Тип сенсора CMOS CMOS
Размер сенсора 1/3.1" 1/4"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot		 - Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 5 4.1
Функции Bluetooth LE, A2DP LE, A2DP
Тип USB USB Type-C Micro USB
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou GPS, GLONASS, Beidou
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* 4 4
Поддержка 5G Нет Нет

Звук

Динамики Моно Моно
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Да Да
Dolby Atmos Нет Да
Тесты динамиков
Максимальная громкость
6.1 Plus
н/д
Nokia 6
78 дБ

Другое

Класс Средний класс Бюджетный
Дата выхода Июль 2018 года Январь 2017 года
Дата начала продаж Июль 2018 года Июль 2017 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.233 Вт/кг 0.49 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела 1.494 Вт/кг 0.71 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Наушники
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты		 - Смартфон
- Зарядное устройство
- USB кабель
- Наушники
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Nokia 6.1 Plus более удачной покупкой.

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