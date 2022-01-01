Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 1 января 2018 года Nokia 6.1 с экраном 5.5" и чипом Qualcomm Snapdragon 630, против 5.3-дюймового LG K10 (2017), который имеет процессор MediaTek MT6750 и вышел на 11 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.