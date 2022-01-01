Nokia 6.1 против LG K10 (2017)
Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 1 января 2018 года Nokia 6.1 с экраном 5.5" и чипом Qualcomm Snapdragon 630, против 5.3-дюймового LG K10 (2017), который имеет процессор MediaTek MT6750 и вышел на 11 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.
Ключевые отличия
Причины выбрать Nokia 6.1
- Современный порт USB Type-C
- На 45% выше плотность пикселей (401 vs 277 PPI)
- Поддержка стандарта Wi-Fi 5
- Более современная версия Bluetooth (v5)
- На 35% выше максимальная яркость экрана (468 против 346 нит)
- Быстрая зарядка мощностью 18 Ватт
- Более новая ОС: Android 10 против 8
- Использует более быструю память LPDDR4 1333 МГц
- Более энергоэффективный CPU – Snapdragon 630
- Возможность записи 4K-видео
- Имеет на 50% больше оперативной памяти: 3 ГБ против 2 ГБ
- Запись замедленной съемки в 120 FPS
Причины выбрать LG K10 (2017)
- Весит на 30 граммов меньше
Обзор
Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
53
43
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
22
27
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
52
45
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
43
37
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
69
50
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview
45
38
Цена/Качество
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Тесты и характеристикиСравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
vs
Экран
|Тип
|IPS LCD
|IPS LCD
|Размер
|5.5 дюймов
|5.3 дюймов
|Разрешение
|1080 x 1920 пикселей
|720 x 1280 пикселей
|Соотношение сторон
|16:9
|16:9
|Плотность пикселей
|401 точек на дюйм
|277 точек на дюйм
|Частота обновления
|60 Гц
|60 Гц
|Поддержка HDR
|Нет
|Нет
|Защита дисплея
|Corning Gorilla Glass 3
|Corning Gorilla Glass 3
|Соотношение экрана к корпусу
|74.17%
|69.38%
|ШИМ (PWM)
|-
|Не обнаружено
|Время отклика
|-
|40.8 мс
|Контрастность
|-
|1067:1
Источники: NotebookCheck [3]
Дизайн и корпус
|Высота
|148.8 мм
|148.7 мм
|Ширина
|75.8 мм
|75.3 мм
|Толщина
|8.6 мм
|7.9 мм
|Вес
|172 грамма
|142 грамма
|Водонепроницаемость
|Нет
|Нет
|Материал задней панели
|Металл
|Пластик
|Материал рамки
|Металл
|Пластик
|Доступные цвета
|Черный, Серебристый
|Черный, Золотой, Серый
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, сзади
|Да, сзади
Производительность
|Чипсет
|Qualcomm Snapdragon 630
|MediaTek MT6750
|Макс. частота
|2200 МГц
|1500 МГц
|CPU-ядер
|8 (4 + 4)
|8 (4 + 4)
|Архитектура
|- 4 ядра по 1.8 ГГц: Cortex-A53
- 4 ядра по 2.2 ГГц: Cortex-A53
|- 4 ядра по 1 ГГц: Cortex-A53
- 4 ядра по 1.5 ГГц: Cortex-A53
|Размер транзистора
|14 нанометров
|28 нанометров
|Графика
|Adreno 508
|Mali-T860 MP2
|Частота GPU
|650 МГц
|520 МГц
|FLOPS
|~163 Гфлопс
|~36 Гфлопс
|Объем ОЗУ
|3 ГБ
|2 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR4
|LPDDR3
|Частота памяти
|1333 МГц
|667 МГц
|Количество каналов
|2
|1
|Объем накопителя
|32 ГБ
|16, 32 ГБ
|Тип накопителя
|eMMC 5.1
|eMMC 5.0
|Карта памяти
|MicroSD
|MicroSD
|Макс. объем карты памяти
|До 128 ГБ
|До 2 ГБ
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
174
Geekbench 5 (многоядерный)
972
|CPU
|45388
|-
|GPU
|18123
|-
|Memory
|27501
|-
|UX
|39567
|-
|Total score
|129715
|-
|PCMark 3.0 score
|5162
|-
Источники: 3DMark [3]
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 8.1 (С обновлением до Android 10)
|Android 7.0 (С обновлением до Android 8.0)
|Оболочка UI
|Android One
|-
|Размер системы из коробки
|-
|5 ГБ
Батарея
|Объем
|3000 мАч
|2800 мАч
|Мощность зарядки
|18 Вт
|-
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Съемный
|Нет
|Да
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Нет
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да, Quick Charge 3.0 (50% за 30 минут)
|Нет
|Время полной зарядки
|1:35 ч.
|2:00 ч.
|Веб-серфинг
|06:27 ч.
|-
|Просмотр видео
|08:00 ч.
|-
|Игры
|02:45 ч.
|-
|Режим ожидания
|64 ч.
|-
Камеры
|Матрица
|16 мегапикселей
|13 мегапикселей
|Разрешение фото
|4616 x 3464
|4128 x 3096
|Зум
|Цифровой
|Цифровой
|Вспышка
|Dual LED
|LED
|Стабилизация
|Цифровая
|Цифровая
|Запись 8K видео
|Нет
|Нет
|Запись 4K видео
|До 30 кадров/c
|Нет
|Запись 1080p видео
|До 30 кадров/c
|До 30 кадров/c
|Замедленная съемка
|120 кадров/c (720p)
|Нет
|Количество объективов
|1 (16 МП)
|1 (13 МП)
|Основной объектив
|- 16 МП
- Апертура: f/2.0
- Фокусное расстояние: 27 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Фазовый автофокус
|- 13 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/3" (CMOS)
- Фазовый автофокус
|Особенности
|- Режим "Pro"
|-
|Количество мегапикселей
|8 мегапикселей
|5 мегапикселей
|Разрешение фото
|3264 x 2448
|2560 x 1920
|Апертура
|f/2.0
|f/2.4
|Размер пикселя
|1.12 микрон
|1.12 микрон
|Тип сенсора
|CMOS
|CMOS
|Размер сенсора
|1/4"
|1/5"
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 30 FPS
|1080p (Full HD) при 30 FPS
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n)
|Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
|Версия Bluetooth
|5
|4.1
|Функции Bluetooth
|LE, A2DP
|PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, LE, HSP, HID, HFP, HDP, AVRCP, A2DP
|Тип USB
|USB Type-C
|Micro USB
|Версия USB
|2
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou
|GPS, GLONASS, Beidou
|NFC*
|Да
|Да
|Инфракрасный порт
|Нет
|Нет
|Количество SIM*
|2
|2
|Тип SIM
|Nano
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Попеременный
|Поддержка eSIM*
|Нет
|Нет
|Гибридный слот
|Нет
|Нет
|LTE Cat*
|4
|6
|Поддержка 5G
|Нет
|Нет
Звук
|Динамики
|Моно
|Моно
|3.5 мм аудио порт
|Да
|Да
|FM-Радио
|Да
|Да
|Dolby Atmos
|Нет
|Нет
Тесты динамиков
Другое
|Класс
|Средний класс
|Бюджетный
|Дата выхода
|Январь 2018 года
|Январь 2017 года
|Дата начала продаж
|Март 2018 года
|Февраль 2017 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Доступен
|Уровень излучения SAR для головы
|0.944 Вт/кг
|0.47 Вт/кг
|Уровень излучения SAR для тела
|1.82 Вт/кг
|0.937 Вт/кг
|Сенсоры и датчики
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект*
| - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты
- Защитная пленка для экрана
| - Смартфон
- Зарядное устройство
- USB кабель
- Наушники
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.
Итоги
Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Nokia 6.1 более удачной покупкой.
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