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Nokia 6.1 против LG K10 (2017)

Нокиа 6.1
VS
Лджи К10 (2017)
Nokia 6.1
LG K10 (2017)

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 1 января 2018 года Nokia 6.1 с экраном 5.5" и чипом Qualcomm Snapdragon 630, против 5.3-дюймового LG K10 (2017), который имеет процессор MediaTek MT6750 и вышел на 11 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Nokia 6.1
  • Современный порт USB Type-C
  • На 45% выше плотность пикселей (401 vs 277 PPI)
  • Поддержка стандарта Wi-Fi 5
  • Более современная версия Bluetooth (v5)
  • На 35% выше максимальная яркость экрана (468 против 346 нит)
  • Быстрая зарядка мощностью 18 Ватт
  • Более новая ОС: Android 10 против 8
  • Использует более быструю память LPDDR4 1333 МГц
  • Более энергоэффективный CPU – Snapdragon 630
  • Возможность записи 4K-видео
  • Имеет на 50% больше оперативной памяти: 3 ГБ против 2 ГБ
  • Запись замедленной съемки в 120 FPS
Причины выбрать LG K10 (2017)
  • Весит на 30 граммов меньше

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Nokia 6.1
vs
K10 (2017)

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип IPS LCD IPS LCD
Размер 5.5 дюймов 5.3 дюймов
Разрешение 1080 x 1920 пикселей 720 x 1280 пикселей
Соотношение сторон 16:9 16:9
Плотность пикселей 401 точек на дюйм 277 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Нет Нет
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 3 Corning Gorilla Glass 3
Соотношение экрана к корпусу 74.17% 69.38%
Тестирование дисплея
ШИМ (PWM) - Не обнаружено
Время отклика - 40.8 мс
Контрастность - 1067:1
Максимальная яркость
Nokia 6.1 +35%
468 нит
K10 (2017)
346 нит
Источники: NotebookCheck [3]

Дизайн и корпус

Высота 148.8 мм 148.7 мм
Ширина 75.8 мм 75.3 мм
Толщина 8.6 мм 7.9 мм
Вес 172 грамма 142 грамма
Водонепроницаемость Нет Нет
Материал задней панели Металл Пластик
Материал рамки Металл Пластик
Доступные цвета Черный, Серебристый Черный, Золотой, Серый
Сканер отпечатков пальцев Да, сзади Да, сзади
Соотношение экрана к корпусу
Nokia 6.1 +7%
74.17%
K10 (2017)
69.38%

Производительность

Тестируем Нокиа 6.1 и Лджи К10 (2017) в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 630 MediaTek MT6750
Макс. частота 2200 МГц 1500 МГц
CPU-ядер 8 (4 + 4) 8 (4 + 4)
Архитектура - 4 ядра по 1.8 ГГц: Cortex-A53
- 4 ядра по 2.2 ГГц: Cortex-A53		 - 4 ядра по 1 ГГц: Cortex-A53
- 4 ядра по 1.5 ГГц: Cortex-A53
Размер транзистора 14 нанометров 28 нанометров
Графика Adreno 508 Mali-T860 MP2
Частота GPU 650 МГц 520 МГц
FLOPS ~163 Гфлопс ~36 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 3 ГБ 2 ГБ
Тип памяти LPDDR4 LPDDR3
Частота памяти 1333 МГц 667 МГц
Количество каналов 2 1
Накопитель
Объем накопителя 32 ГБ 16, 32 ГБ
Тип накопителя eMMC 5.1 eMMC 5.0
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти До 128 ГБ До 2 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Nokia 6.1
174
K10 (2017)
н/д
Geekbench 5 (многоядерный)
Nokia 6.1
972
K10 (2017)
н/д
AnTuTu Benchmark 9
Nokia 6.1
129715
K10 (2017)
н/д
CPU 45388 -
GPU 18123 -
Memory 27501 -
UX 39567 -
Total score 129715 -
3DMark Wild Life Performance
Nokia 6.1
227
K10 (2017)
н/д
PCMark 3.0 score 5162 -
Источники: 3DMark [3]
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Программное обеспечение

Операционная система Android 8.1 (С обновлением до Android 10) Android 7.0 (С обновлением до Android 8.0)
Оболочка UI Android One -
Размер системы из коробки - 5 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 3000 мАч 2800 мАч
Мощность зарядки 18 Вт -
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Да
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да, Quick Charge 3.0 (50% за 30 минут) Нет
Время полной зарядки 1:35 ч. 2:00 ч.
Тесты автономности
Веб-серфинг 06:27 ч. -
Просмотр видео 08:00 ч. -
Игры 02:45 ч. -
Режим ожидания 64 ч. -
Общая автономность
Nokia 6.1
18:37 ч.
K10 (2017)
н/д

Камеры

Сравнение и тесты камер Nokia 6.1 vs LG K10 (2017)
Основная камера
Матрица 16 мегапикселей 13 мегапикселей
Разрешение фото 4616 x 3464 4128 x 3096
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка Dual LED LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео До 30 кадров/c Нет
Запись 1080p видео До 30 кадров/c До 30 кадров/c
Замедленная съемка 120 кадров/c (720p) Нет
Количество объективов 1 (16 МП) 1 (13 МП)
Основной объектив - 16 МП
- Апертура: f/2.0
- Фокусное расстояние: 27 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Фазовый автофокус
- 13 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/3" (CMOS)
- Фазовый автофокус
Особенности - Режим "Pro" -
Селфи камера
Количество мегапикселей 8 мегапикселей 5 мегапикселей
Разрешение фото 3264 x 2448 2560 x 1920
Апертура f/2.0 f/2.4
Размер пикселя 1.12 микрон 1.12 микрон
Тип сенсора CMOS CMOS
Размер сенсора 1/4" 1/5"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n) Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 5 4.1
Функции Bluetooth LE, A2DP PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, LE, HSP, HID, HFP, HDP, AVRCP, A2DP
Тип USB USB Type-C Micro USB
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou GPS, GLONASS, Beidou
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* 4 6
Поддержка 5G Нет Нет

Звук

Динамики Моно Моно
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Да Да
Dolby Atmos Нет Нет
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Nokia 6.1 +1%
85 дБ
K10 (2017)
84.3 дБ

Другое

Класс Средний класс Бюджетный
Дата выхода Январь 2018 года Январь 2017 года
Дата начала продаж Март 2018 года Февраль 2017 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.944 Вт/кг 0.47 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела 1.82 Вт/кг 0.937 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты
- Защитная пленка для экрана		 - Смартфон
- Зарядное устройство
- USB кабель
- Наушники
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Nokia 6.1 более удачной покупкой.

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