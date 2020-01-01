Nokia 6.1 против Nokia 3.1
Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 1 января 2018 года Nokia 6.1 с экраном 5.5" и чипом Qualcomm Snapdragon 630, против 5.2-дюймового Nokia 3.1, который имеет процессор MediaTek MT6750 и вышел на 5 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.
Ключевые отличия
Причины выбрать Nokia 6.1
- На 36% лучшая автономность (76 vs 56 часов)
- Современный порт USB Type-C
- Поддержка стандарта Wi-Fi 5
- Более современная версия Bluetooth (v5)
- Быстрая зарядка мощностью 18 Ватт
- На 0.3" большая диагональ экрана
- Использует более быструю память LPDDR4 1333 МГц
- Присутствует сканер отпечатков пальцев
- Более энергоэффективный CPU
- Возможность записи 4K-видео
- На 10% выше максимальная яркость экрана (473 против 429 нит)
- Более новая ОС: Android 10 против 9
- Фронтальная камера записывает видео в 1080p
Причины выбрать Nokia 3.1
- Лучше лежит в руке - корпус на 7.2 мм уже
- Весит на 33.7 грамма меньше
Обзор
ХарактеристикиСравнительная таблица технических характеристик Nokia 6.1 и Nokia 3.1
Экран
|Тип
|IPS LCD
|IPS LCD
|Размер
|5.5 дюймов
|5.2 дюймов
|Разрешение
|1080 x 1920 пикселей
|720 x 1440 пикселей
|Соотношение сторон
|16:9
|18:9
|Плотность пикселей
|401 точек на дюйм
|310 точек на дюйм
|Частота обновления
|60 Гц
|60 Гц
|Поддержка HDR
|Нет
|Нет
|Защита дисплея
|Corning Gorilla Glass 3
|Corning Gorilla Glass 3
|Соотношение экрана к корпусу
|74.17%
|69.73%
Тесты дисплея
Дизайн и корпус
|Высота
|148.8 мм
|146.2 мм
|Ширина
|75.8 мм
|68.6 мм
|Толщина
|8.6 мм
|8.7 мм
|Вес
|172 грамма
|138.3 граммов
|Водонепроницаемость
|Нет
|Нет
|Материал задней панели
|Металл
|Пластик
|Материал рамки
|Металл
|Металл
|Доступные цвета
|Черный, Серебристый
|Синий, Черный, Белый
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, сзади
|Нет
Метрики
Производительность
|Чипсет
|Qualcomm Snapdragon 630
|MediaTek MT6750
|Архитектура
|4 ядра по 2.2 ГГц (Cortex-A53), 4 ядра по 1.8 ГГц (Cortex-A53)
|4 ядра по 1.5 ГГц (Cortex-A53), 4 ядра по 1.0 ГГц (Cortex-A53)
|CPU ядер
|8
|8
|Частота
|2200 МГц
|1500 МГц
|Размер транзистора
|14 нанометров
|28 нанометров
|Графика
|Adreno 508
|Mali-T860 MP2
|GPU-ядер
|-
|2
|Частота GPU
|650 МГц
|700 МГц
|Объем ОЗУ
|3 ГБ
|2, 3 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR4
|LPDDR3
|Частота памяти
|1333 МГц
|640 МГц
|Количество каналов
|2
|1
|Объем накопителя
|32 ГБ
|16, 32 ГБ
|Тип накопителя
|eMMC 5.1
|eMMC 5.1
|Карта памяти
|MicroSD
|MicroSD
|Макс. объем карты памяти
|До 128 ГБ
|До 128 ГБ
Тесты в бенчмарках
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 8.1 (С обновлением до Android 10)
|Android 8.0 (С обновлением до Android 9.0)
|Оболочка UI
|Android One
|Android One
|Размер системы из коробки
|-
|7.8 ГБ
Батарея
|Объем
|3000 мАч
|2990 мАч
|Мощность зарядки
|18 Вт
|-
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Время полной зарядки
|1:35 ч.
|2:30 ч.
|Быстрая зарядка
|Да, Quick Charge 3.0 (50% за 30 минут)
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Нет
|Нет
Тесты автономности
Камеры
|Матрица
|16 мегапикселей
|13 мегапикселей
|Разрешение фото
|4616 x 3464
|4128 x 3096
|Зум
|Цифровой
|Цифровой
|Вспышка
|Dual LED
|LED
|Стабилизация
|Цифровая
|Цифровая
|Запись 8K видео
|Нет
|Нет
|Запись 4К видео
|До 30 кадров/c
|Нет
|Запись 1080p видео
|До 30 кадров/c
|До 30 кадров/c
|Замедленная съемка
|120 кадров/c (720p)
|Нет
|Количество объективов
|1 (16 МП)
|1 (13 МП)
|Основной объектив
|- 16 МП
- Апертура: f/2.0
- Фокусное расстояние: 27 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Фазовый автофокус
|- 13 МП
- Апертура: f/2.0
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Фазовый автофокус
|Особенности
|- Режим "Pro"
|-
|Количество мегапикселей
|8 мегапикселей
|8 мегапикселей
|Разрешение фото
|3264 x 2448
|3264 x 2448
|Апертура
|f/2.0
|f/2.0
|Размер пикселя
|1.12 микрон
|-
|Тип сенсора
|CMOS
|CMOS
|Размер сенсора
|1/4"
|-
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 30 FPS
|720p при 30 FPS
Коммуникации и связь
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou
|GPS, GLONASS, Beidou
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n)
|Wi-Fi 4 (802.11 a/b/g/n/ac)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
|Версия Bluetooth
|5
|4.2
|Функции Bluetooth
|LE, A2DP
|LE, A2DP
|Тип USB
|USB Type-C
|Micro USB
|Версия USB
|2
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
|NFC
|Да
|Да
|Инфракрасный порт
|Нет
|Нет
|Количество SIM
|2
|2
|Тип SIM
|Nano
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Попеременный
|Поддержка eSIM
|Нет
|Нет
|Гибридный слот
|Нет
|Нет
|LTE Cat
|4
|4
Звук
|Динамики
|Моно
|Моно
|3.5 мм аудио порт
|Да
|Да
|FM-Радио
|Да
|Да
|Dolby Atmos
|Нет
|Нет
Тесты динамиков
Другое
|Класс
|Средний класс
|Бюджетный
|Дата выхода
|Январь 2018 года
|Май 2018 года
|Дата начала продаж
|Март 2018 года
|Июнь 2018 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Доступен
|Уровень излучения SAR для головы
|0.944 Вт/кг
|0.64 Вт/кг
|Уровень излучения SAR для тела
|1.82 Вт/кг
|1.63 Вт/кг
|Сенсоры и датчики
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
|Комплект
| - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты
- Защитная пленка для экрана
| - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты
Цены
Итоги
Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Nokia 6.1 более удачной покупкой.
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