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Nokia 6.1 против Nokia 3.1

Нокиа 6.1
Nokia 6.1
VS
Нокиа 3.1
Nokia 3.1

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 1 января 2018 года Nokia 6.1 с экраном 5.5" и чипом Qualcomm Snapdragon 630, против 5.2-дюймового Nokia 3.1, который имеет процессор MediaTek MT6750 и вышел на 5 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Nokia 6.1
  • На 36% лучшая автономность (76 vs 56 часов)
  • Современный порт USB Type-C
  • Поддержка стандарта Wi-Fi 5
  • Более современная версия Bluetooth (v5)
  • Быстрая зарядка мощностью 18 Ватт
  • На 0.3" большая диагональ экрана
  • Использует более быструю память LPDDR4 1333 МГц
  • Присутствует сканер отпечатков пальцев
  • Более энергоэффективный CPU
  • Возможность записи 4K-видео
  • На 10% выше максимальная яркость экрана (473 против 429 нит)
  • Более новая ОС: Android 10 против 9
  • Фронтальная камера записывает видео в 1080p
Причины выбрать Nokia 3.1
  • Лучше лежит в руке - корпус на 7.2 мм уже
  • Весит на 33.7 грамма меньше

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик Nokia 6.1 и Nokia 3.1

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип IPS LCD IPS LCD
Размер 5.5 дюймов 5.2 дюймов
Разрешение 1080 x 1920 пикселей 720 x 1440 пикселей
Соотношение сторон 16:9 18:9
Плотность пикселей 401 точек на дюйм 310 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Нет Нет
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 3 Corning Gorilla Glass 3
Соотношение экрана к корпусу 74.17% 69.73%

Тесты дисплея

Максимальная яркость
Nokia 6.1 +10%
473 нит
Nokia 3.1
429 нит

Дизайн и корпус

Инфо
Высота 148.8 мм 146.2 мм
Ширина 75.8 мм 68.6 мм
Толщина 8.6 мм 8.7 мм
Вес 172 грамма 138.3 граммов
Водонепроницаемость Нет Нет
Материал задней панели Металл Пластик
Материал рамки Металл Металл
Доступные цвета Черный, Серебристый Синий, Черный, Белый
Сканер отпечатков пальцев Да, сзади Нет
Метрики
Соотношение экрана к корпусу
Nokia 6.1 +6%
74.17%
Nokia 3.1
69.73%

Производительность

Тестируем Нокиа 6.1 и Нокиа 3.1 в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 630 MediaTek MT6750
Архитектура 4 ядра по 2.2 ГГц (Cortex-A53), 4 ядра по 1.8 ГГц (Cortex-A53) 4 ядра по 1.5 ГГц (Cortex-A53), 4 ядра по 1.0 ГГц (Cortex-A53)
CPU ядер 8 8
Частота 2200 МГц 1500 МГц
Размер транзистора 14 нанометров 28 нанометров
Графика Adreno 508 Mali-T860 MP2
GPU-ядер - 2
Частота GPU 650 МГц 700 МГц
Оперативная память
Объем ОЗУ 3 ГБ 2, 3 ГБ
Тип памяти LPDDR4 LPDDR3
Частота памяти 1333 МГц 640 МГц
Количество каналов 2 1
Накопитель
Объем накопителя 32 ГБ 16, 32 ГБ
Тип накопителя eMMC 5.1 eMMC 5.1
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти До 128 ГБ До 128 ГБ

Тесты в бенчмарках

Geekbench 5 (одноядерный)
Nokia 6.1
176
Nokia 3.1
н/д
Geekbench 5 (многоядерный)
Nokia 6.1
990
Nokia 3.1
н/д
AnTuTu Benchmark 7
Nokia 6.1 +121%
90423
Nokia 3.1
40969

Программное обеспечение

Операционная система Android 8.1 (С обновлением до Android 10) Android 8.0 (С обновлением до Android 9.0)
Оболочка UI Android One Android One
Размер системы из коробки - 7.8 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 3000 мАч 2990 мАч
Мощность зарядки 18 Вт -
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Время полной зарядки 1:35 ч. 2:30 ч.
Быстрая зарядка Да, Quick Charge 3.0 (50% за 30 минут) Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Nokia 6.1 +16%
10:58 ч.
Nokia 3.1
9:11 ч.
Время просмотра видео
Nokia 6.1
10:05 ч.
Nokia 3.1
10:03 ч.
Время разговора (3G)
Nokia 6.1 +88%
18:04 ч.
Nokia 3.1
9:58 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Nokia 6.1 vs Nokia 3.1
Основная камера
Матрица 16 мегапикселей 13 мегапикселей
Разрешение фото 4616 x 3464 4128 x 3096
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка Dual LED LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4К видео До 30 кадров/c Нет
Запись 1080p видео До 30 кадров/c До 30 кадров/c
Замедленная съемка 120 кадров/c (720p) Нет
Количество объективов 1 (16 МП) 1 (13 МП)
Основной объектив - 16 МП
- Апертура: f/2.0
- Фокусное расстояние: 27 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Фазовый автофокус
- 13 МП
- Апертура: f/2.0
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Фазовый автофокус
Особенности - Режим "Pro" -
Селфи камера
Количество мегапикселей 8 мегапикселей 8 мегапикселей
Разрешение фото 3264 x 2448 3264 x 2448
Апертура f/2.0 f/2.0
Размер пикселя 1.12 микрон -
Тип сенсора CMOS CMOS
Размер сенсора 1/4" -
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 720p при 30 FPS

Коммуникации и связь

Коммуникации
GPS GPS, GLONASS, Beidou GPS, GLONASS, Beidou
Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n) Wi-Fi 4 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 5 4.2
Функции Bluetooth LE, A2DP LE, A2DP
Тип USB USB Type-C Micro USB
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
NFC Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM Нет Нет
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat 4 4

Звук

Динамики Моно Моно
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Да Да
Dolby Atmos Нет Нет
Тесты динамиков
Голос
Nokia 6.1
67 дБ
Nokia 3.1 +4%
70 дБ
Музыка
Nokia 6.1 +6%
74 дБ
Nokia 3.1
70 дБ
Звонок
Nokia 6.1 +9%
85 дБ
Nokia 3.1
78 дБ

Другое

Класс Средний класс Бюджетный
Дата выхода Январь 2018 года Май 2018 года
Дата начала продаж Март 2018 года Июнь 2018 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.944 Вт/кг 0.64 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела 1.82 Вт/кг 1.63 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
Комплект - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты
- Защитная пленка для экрана		 - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты

Цены

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Nokia 6.1 более удачной покупкой.

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