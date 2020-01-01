Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 6 сентября 2019 года Nokia 6.2 с экраном 6.3" и чипом Qualcomm Snapdragon 636, против 6.2-дюймового Nokia 2.3, который имеет процессор MediaTek Helio A22 и вышел на 3 месяца позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.