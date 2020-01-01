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Nokia 6.2 против Nokia 4.2

Нокиа 6.2
Nokia 6.2
VS
Нокиа 4.2
Nokia 4.2

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 6 сентября 2019 года Nokia 6.2 с экраном 6.3" и чипом Qualcomm Snapdragon 636, против 5.71-дюймового Nokia 4.2, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 439 и вышел на 6 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Nokia 6.2
  • На 0.59" большая диагональ экрана
  • Показывает на 52% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Современный порт USB Type-C
  • На 36% выше плотность пикселей (400 vs 295 PPI)
  • Поддержка стандарта Wi-Fi 5
  • Более современная версия Bluetooth (v5)
  • Использует более быструю память LPDDR4X 1866 МГц
  • Комплектуется на 500 мАч более емким аккумулятором – 3500 против 3000 мАч
  • Возможность записи 4K-видео
  • Cверхширокоугольный объектив камеры
  • Тонкие рамки – на 5.9% выше полезная площадь экрана
  • Фронтальная камера записывает видео в 1080p
Причины выбрать Nokia 4.2
  • Более энергоэффективный CPU
  • Весит на 19 граммов меньше

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик Nokia 6.2 и Nokia 4.2

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип IPS LCD IPS LCD
Размер 6.3 дюймов 5.71 дюймов
Разрешение 1080 x 2280 пикселей 720 x 1520 пикселей
Соотношение сторон 19:9 19:9
Плотность пикселей 400 точек на дюйм 295 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Да, HDR10 Нет
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 3 Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 82.5% 76.6%
Особенности - Always-On Display -

Тесты дисплея

Максимальная яркость
Nokia 6.2
585 нит
Nokia 4.2
н/д

Дизайн и корпус

Инфо
Высота 159.9 мм 148.9 мм
Ширина 75.1 мм 71.3 мм
Толщина 8.3 мм 8.3 мм
Вес 180 граммов 161 грамм
Водонепроницаемость Нет Нет
Материал задней панели Стекло Стекло
Материал рамки Пластик Пластик
Доступные цвета Черная керамика, Серебристный Черный, Розовый
Сканер отпечатков пальцев Да, сзади Да, сзади
Метрики
Соотношение экрана к корпусу
Nokia 6.2 +8%
82.5%
Nokia 4.2
76.6%

Производительность

Тестируем Нокиа 6.2 и Нокиа 4.2 в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 636 Qualcomm Snapdragon 439
Архитектура 4 ядра по 1.8 ГГц (Kryo 260), 4 ядра по 1.6 ГГц (Kryo 260) 4 ядра по 1.95 ГГц (Cortex-A53), 4 ядра по 1.45 ГГц (Cortex-A53)
CPU ядер 8 8
Частота 1800 МГц 1950 МГц
Размер транзистора 14 нанометров 12 нанометров
Графика Adreno 509 Adreno 505
Частота GPU 720 МГц 450 МГц
Оперативная память
Объем ОЗУ 3, 4 ГБ 2, 3 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR3
Частота памяти 1866 МГц 833 МГц
Количество каналов 2 1
Накопитель
Объем накопителя 32, 64, 128 ГБ 16, 32 ГБ
Тип накопителя eMMC 5.1 eMMC 5.1
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти До 512 ГБ До 400 ГБ

Тесты в бенчмарках

Geekbench 5 (одноядерный)
Nokia 6.2 +54%
277
Nokia 4.2
180
Geekbench 5 (многоядерный)
Nokia 6.2 +48%
1260
Nokia 4.2
852
AnTuTu Benchmark 8
Nokia 6.2 +52%
149036
Nokia 4.2
98049

Программное обеспечение

Операционная система Android 9.0 (С обновлением до Android 10) Android 9.0 (С обновлением до Android 10)
Оболочка UI Android One Android One
Размер системы из коробки 15.4 ГБ 9 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 3500 мАч 3000 мАч
Мощность зарядки 10 Вт 5 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Время полной зарядки 2:20 ч. 3:00 ч.
Быстрая зарядка Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Nokia 6.2
10:17 ч.
Nokia 4.2
н/д
Время просмотра видео
Nokia 6.2
8:30 ч.
Nokia 4.2
н/д
Время разговора (3G)
Nokia 6.2
26:29 ч.
Nokia 4.2
н/д

Камеры

Сравнение и тесты камер Nokia 6.2 vs Nokia 4.2
Основная камера
Матрица 16 мегапикселей 13 мегапикселей
Разрешение фото 4616 x 3464 4128 x 3096
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка LED LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4К видео До 30 кадров/c Нет
Запись 1080p видео До 30 кадров/c До 30 кадров/c
Замедленная съемка 120 кадров/c (720p) 120 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 118° -
Количество объективов 3 (16 МП + 8 MP + 5 MP) 2 (13 МП + 2 MP)
Основной объектив - 16 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 27 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Фазовый автофокус
- 13 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/3.1" (CMOS)
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
-
Времяпролетный объектив - 5 МП
- Апертура: f/2.4
- 2 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.75 микрон
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
Селфи камера
Количество мегапикселей 8 мегапикселей 8 мегапикселей
Разрешение фото 3264 x 2448 3264 x 2448
Апертура f/2.0 f/2.0
Размер пикселя 1.12 микрон 1.12 микрон
Тип сенсора CMOS CMOS
Размер сенсора 1/4" 1/4"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 720p при 30 FPS

Коммуникации и связь

Коммуникации
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou
Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac) Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 5 4.2
Функции Bluetooth LE, A2DP LE, A2DP
Тип USB USB Type-C Micro USB
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
NFC Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM Нет Нет
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat 6 4

Звук

Динамики Моно Моно
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Да Да
Dolby Atmos Нет Нет
Тесты динамиков
Голос
Nokia 6.2
66.6 дБ
Nokia 4.2
н/д
Музыка
Nokia 6.2
71.6 дБ
Nokia 4.2
н/д
Звонок
Nokia 6.2
80.3 дБ
Nokia 4.2
н/д

Другое

Класс Средний класс Бюджетный
Дата выхода Сентябрь 2019 года Февраль 2019 года
Дата начала продаж Октябрь 2019 года Май 2019 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.975 Вт/кг 0.45 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела 1.42 Вт/кг 1.53 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Чехол		 - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель Micro USB
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты

Цены

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Nokia 6.2 более удачной покупкой.

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