Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 6 сентября 2019 года Nokia 6.2 с экраном 6.3" и чипом Qualcomm Snapdragon 636, против 6.55-дюймового Nokia 5.3, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 665 и вышел на 7 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.