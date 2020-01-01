Nokia 6.2 против Nokia 5.3
Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 6 сентября 2019 года Nokia 6.2 с экраном 6.3" и чипом Qualcomm Snapdragon 636, против 6.55-дюймового Nokia 5.3, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 665 и вышел на 7 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.
Ключевые отличия
Причины выбрать Nokia 6.2
- На 49% выше плотность пикселей (400 vs 268 PPI)
- Более современная версия Bluetooth (v5)
- На 29% выше максимальная яркость экрана (585 против 454 нит)
Причины выбрать Nokia 5.3
- Комплектуется на 500 мАч более емким аккумулятором – 4000 против 3500 мАч
- Показывает на 15% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
- Более энергоэффективный CPU
- Поддержка технологии Dolby Atmos
- Смартфон на 7 месяцев новее
- На 14% быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 - (315 и 277 баллов)
Обзор
ХарактеристикиСравнительная таблица технических характеристик Nokia 6.2 и Nokia 5.3
Экран
|Тип
|IPS LCD
|IPS LCD
|Размер
|6.3 дюймов
|6.55 дюймов
|Разрешение
|1080 x 2280 пикселей
|720 x 1600 пикселей
|Соотношение сторон
|19:9
|20:9
|Плотность пикселей
|400 точек на дюйм
|268 точек на дюйм
|Частота обновления
|60 Гц
|60 Гц
|Поддержка HDR
|Да, HDR10
|Нет
|Защита дисплея
|Corning Gorilla Glass 3
|Corning Gorilla Glass 3
|Соотношение экрана к корпусу
|82.5%
|82.3%
|Особенности
|- Always-On Display
|-
Тесты дисплея
Дизайн и корпус
|Высота
|159.9 мм
|164.3 мм
|Ширина
|75.1 мм
|76.6 мм
|Толщина
|8.3 мм
|8.5 мм
|Вес
|180 граммов
|185 граммов
|Водонепроницаемость
|Нет
|Нет
|Материал задней панели
|Стекло
|Пластик
|Материал рамки
|Пластик
|Пластик
|Доступные цвета
|Черная керамика, Серебристный
|Бирюзовый, Песочный, Черный
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, сзади
|Да, сзади
Метрики
Производительность
|Чипсет
|Qualcomm Snapdragon 636
|Qualcomm Snapdragon 665
|Архитектура
|4 ядра по 1.8 ГГц (Kryo 260), 4 ядра по 1.6 ГГц (Kryo 260)
|4 ядра по 2 ГГц (Kryo 260), 4 ядра по 1.8 ГГц (Kryo 260)
|CPU ядер
|8
|8
|Частота
|1800 МГц
|2000 МГц
|Размер транзистора
|14 нанометров
|11 нанометров
|Графика
|Adreno 509
|Adreno 610
|Частота GPU
|720 МГц
|-
|Объем ОЗУ
|3, 4 ГБ
|3 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR4X
|LPDDR4X
|Частота памяти
|1866 МГц
|1866 МГц
|Количество каналов
|2
|2
|Объем накопителя
|32, 64, 128 ГБ
|64 ГБ
|Тип накопителя
|eMMC 5.1
|eMMC 5.1
|Карта памяти
|MicroSD
|MicroSD
|Макс. объем карты памяти
|До 512 ГБ
|До 512 ГБ
Тесты в бенчмарках
Рейтинг смартфонов в AnTuTu Benchmark (#294 и #262)
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 9.0 (С обновлением до Android 10)
|Android 10.0
|Оболочка UI
|Android One
|Android One
|Размер системы из коробки
|15.4 ГБ
|16 ГБ
Батарея
|Объем
|3500 мАч
|4000 мАч
|Мощность зарядки
|10 Вт
|10 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Время полной зарядки
|2:20 ч.
|2:50 ч.
|Быстрая зарядка
|Нет
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Нет
|Нет
Тесты автономности
Камеры
|Матрица
|16 мегапикселей
|13 мегапикселей
|Разрешение фото
|4616 x 3464
|4128 x 3096
|Зум
|Цифровой
|Цифровой
|Вспышка
|LED
|LED
|Стабилизация
|Цифровая
|Цифровая
|Запись 8K видео
|Нет
|Нет
|Запись 4К видео
|До 30 кадров/c
|До 30 кадров/c
|Запись 1080p видео
|До 30 кадров/c
|До 30 кадров/c
|Замедленная съемка
|120 кадров/c (720p)
|120 кадров/c (720p)
|Угол широкоугольного объектива
|118°
|118°
|Количество объективов
|3 (16 МП + 8 MP + 5 MP)
|4 (13 МП + 5 MP + 2 MP + 2 MP)
|Основной объектив
|- 16 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 27 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Фазовый автофокус
|- 13 МП
- Апертура: f/1.8
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2" (CMOS)
- Фазовый автофокус
|Сверхширокоугольный объектив
|- 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
|- 5 МП
- Фокусное расстояние: 13 мм
|Макро объектив
|-
|- 2 МП
|Времяпролетный объектив
|- 5 МП
- Апертура: f/2.4
|- 2 МП
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
|Количество мегапикселей
|8 мегапикселей
|8 мегапикселей
|Разрешение фото
|3264 x 2448
|3264 x 2448
|Апертура
|f/2.0
|f/2.0
|Размер пикселя
|1.12 микрон
|-
|Тип сенсора
|CMOS
|CMOS
|Размер сенсора
|1/4"
|-
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 30 FPS
|1080p (Full HD) при 30 FPS
Коммуникации и связь
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac)
|Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
|Версия Bluetooth
|5
|4.2
|Функции Bluetooth
|LE, A2DP
|LE, A2DP
|Тип USB
|USB Type-C
|USB Type-C
|Версия USB
|2
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
|NFC
|Да
|Да
|Инфракрасный порт
|Нет
|Нет
|Количество SIM
|2
|2
|Тип SIM
|Nano
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Попеременный
|Поддержка eSIM
|Нет
|Нет
|Гибридный слот
|Нет
|Нет
|LTE Cat
|6
|4
Звук
|Динамики
|Моно
|Моно
|3.5 мм аудио порт
|Да
|Да
|FM-Радио
|Да
|Да
|Dolby Atmos
|Нет
|Да
Тесты динамиков
Другое
|Класс
|Средний класс
|Средний класс
|Дата выхода
|Сентябрь 2019 года
|Март 2020 года
|Дата начала продаж
|Октябрь 2019 года
|Май 2020 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Доступен
|Уровень излучения SAR для головы
|0.975 Вт/кг
|-
|Уровень излучения SAR для тела
|1.42 Вт/кг
|-
|Сенсоры и датчики
| - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект
| - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Чехол
| - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
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