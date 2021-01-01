Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 9 января 2017 года Nokia 6 с экраном 5.5" и чипом Qualcomm Snapdragon 430, против 6.55-дюймового Nokia 5.3, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 665 и вышел на 38 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.