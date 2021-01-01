Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 4 октября 2018 года Nokia 7.1 с экраном 5.84" и чипом Qualcomm Snapdragon 636, против 5.71-дюймового Nokia 1.3, который имеет процессор Qualcomm 215 и вышел на 17 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.