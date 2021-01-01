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Nokia 7.1 против Nokia 1.3

Нокиа 7.1
VS
Нокиа 1.3
Nokia 7.1
Nokia 1.3

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 4 октября 2018 года Nokia 7.1 с экраном 5.84" и чипом Qualcomm Snapdragon 636, против 5.71-дюймового Nokia 1.3, который имеет процессор Qualcomm 215 и вышел на 17 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Nokia 7.1
  • Показывает в 2.6 раза лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • На 46% выше плотность пикселей (432 vs 295 PPI)
  • Современный порт USB Type-C
  • Поддержка стандарта Wi-Fi 5
  • Более современная версия Bluetooth (v5)
  • Быстрая зарядка мощностью 18 Ватт
  • Стабилизация изображения
  • Использует более быструю память LPDDR4X 2133 МГц
  • Присутствует сканер отпечатков пальцев
  • Возможность записи 4K-видео
  • На 22% выше максимальная яркость экрана (490 против 403 нит)
  • Запись замедленной съемки в 120 FPS
  • Фронтальная камера записывает видео в 1080p
Причины выбрать Nokia 1.3
  • Более новая ОС: Android 11 против 10
  • Смартфон на 1 год и 5 месяцев новее

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Nokia 7.1
vs
Nokia 1.3

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип IPS LCD IPS LCD
Размер 5.84 дюймов 5.71 дюймов
Разрешение 1080 x 2280 пикселей 720 x 1520 пикселей
Соотношение сторон 19:9 19:9
Плотность пикселей 432 точек на дюйм 295 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Да, HDR10 Нет
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 3 Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 80.1% 77.6%
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB 100% 94%
ШИМ (PWM) 2315 Гц Не обнаружено
Время отклика 31 мс 40.5 мс
Контрастность 1603:1 1382:1
Максимальная яркость
Nokia 7.1 +22%
490 нит
Nokia 1.3
403 нит
Источники: NotebookCheck [1], [2]

Дизайн и корпус

Высота 150 мм 147.3 мм
Ширина 71.2 мм 71.2 мм
Толщина 8 мм 9.4 мм
Вес 160 граммов 155 граммов
Водонепроницаемость Нет Нет
Материал задней панели Стекло Пластик
Материал рамки Металл Пластик
Доступные цвета Индиго, Стальной Серый, Бирюзовый, Песочный
Сканер отпечатков пальцев Да, сзади Нет
Соотношение экрана к корпусу
Nokia 7.1 +3%
80.1%
Nokia 1.3
77.6%

Производительность

Тестируем Нокиа 7.1 и Нокиа 1.3 в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 636 Qualcomm 215
Макс. частота 1800 МГц 1300 МГц
CPU-ядер 8 (4 + 4) -
Архитектура - 4 ядра по 1.6 ГГц: Kryo 260 Silver (Cortex-A53)
- 4 ядра по 1.8 ГГц: Kryo 260 Gold (Cortex-A73)		 -
Размер транзистора 14 нанометров -
Графика Adreno 509 -
Частота GPU 720 МГц -
FLOPS ~184 Гфлопс -
Оперативная память
Объем ОЗУ 3, 4 ГБ 1 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR3
Частота памяти 2133 МГц 933 МГц
Количество каналов 2 1
Накопитель
Объем накопителя 32, 64 ГБ 16 ГБ
Тип накопителя eMMC 5.1 eMMC 5.1
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти До 400 ГБ До 64 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Nokia 7.1
274
Nokia 1.3
н/д
Geekbench 5 (многоядерный)
Nokia 7.1
1214
Nokia 1.3
н/д
AnTuTu Benchmark 7
Nokia 7.1
115517
Nokia 1.3
н/д
AnTuTu Benchmark 8
Nokia 7.1 +162%
132747
Nokia 1.3
50575
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

Программное обеспечение

Операционная система Android 8.1 (С обновлением до Android 10) Android 10 (С обновлением до Android 11)
Оболочка UI Android One -
Размер системы из коробки 10 ГБ 6 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 3060 мАч 3000 мАч
Мощность зарядки 18 Вт -
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Да
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да, Quick Charge 3.0 (50% за 30 минут) Нет
Время полной зарядки 1:40 ч. 2:05 ч.

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Nokia 7.1
10:58 ч.
Nokia 1.3
н/д
Время просмотра видео
Nokia 7.1
9:31 ч.
Nokia 1.3
н/д
Время разговора (3G)
Nokia 7.1
20:48 ч.
Nokia 1.3
н/д

Камеры

Сравнение и тесты камер Nokia 7.1 vs Nokia 1.3
Основная камера
Матрица 12 мегапикселей 8 мегапикселей
Разрешение фото 4000 x 3000 3264 x 2448
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка Dual LED LED
Стабилизация Оптическая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео До 30 кадров/c Нет
Запись 1080p видео До 30 кадров/c Нет
Замедленная съемка 120 кадров/c (720p) Нет
Количество объективов 2 (12 МП + 5 МП) 1 (8 МП)
Основной объектив - 12 МП
- Апертура: f/1.8
- Размер пикселя: 1.28 микрон
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
- 8 МП
- Апертура: f/2.2
Времяпролетный объектив - 5 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.12 микрон
-
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 -
Селфи камера
Количество мегапикселей 8 мегапикселей 5 мегапикселей
Разрешение фото 3264 x 2448 2048 x 1536
Апертура f/2.0 f/2.4
Фокусное расстояние 24 мм -
Тип сенсора CMOS CMOS
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 720p при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot		 - Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 5 4.2
Функции Bluetooth LE, A2DP LE, A2DP
Тип USB USB Type-C Micro USB
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
GPS GPS, GLONASS, Beidou GPS, GLONASS, Beidou
NFC* Да Нет
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Да Нет
LTE Cat* 6 4
Поддержка 5G Нет Нет

Звук

Динамики Моно Моно
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Нет Да
Dolby Atmos Нет Нет
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Nokia 7.1 +14%
89.9 дБ
Nokia 1.3
78.8 дБ

Другое

Класс Средний класс Бюджетный
Дата выхода Октябрь 2018 года Март 2020 года
Дата начала продаж Октябрь 2018 года Апрель 2020 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.26 Вт/кг -
Уровень излучения SAR для тела 1.74 Вт/кг -
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
Комплект* - Смартфон
- Адаптер питания
- Кабель USB Type-C
- Наушники
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты		 - Смартфон
- Кабель USB
- Зарядное устройство
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Наушники
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Nokia 7.1 более удачной покупкой.

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