Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 4 октября 2018 года Nokia 7.1 с экраном 5.84" и чипом Qualcomm Snapdragon 636, против 5.5-дюймового Nokia 6, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 430 и вышел на 21 месяц раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.