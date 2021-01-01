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Nokia 7.1 против Nokia 6

Нокиа 7.1
VS
Нокиа 6
Nokia 7.1
Nokia 6

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 4 октября 2018 года Nokia 7.1 с экраном 5.84" и чипом Qualcomm Snapdragon 636, против 5.5-дюймового Nokia 6, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 430 и вышел на 21 месяц раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Nokia 7.1
  • На 29% лучшая автономность (80 vs 62 часов)
  • Современный порт USB Type-C
  • Поддержка стандарта Wi-Fi 5
  • Более современная версия Bluetooth (v5)
  • Быстрая зарядка мощностью 18 Ватт
  • Стабилизация изображения
  • На 0.34" большая диагональ экрана
  • Использует более быструю память LPDDR4X 2133 МГц
  • Более энергоэффективный CPU – Snapdragon 636
  • Возможность записи 4K-видео
  • Тонкие рамки – на 8.43% выше полезная площадь экрана
  • Более новая ОС: Android 10 против 9
Причины выбрать Nokia 6
  • Поддержка технологии Dolby Atmos

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Nokia 7.1
vs
Nokia 6

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип IPS LCD IPS LCD
Размер 5.84 дюймов 5.5 дюймов
Разрешение 1080 x 2280 пикселей 1080 x 1920 пикселей
Соотношение сторон 19:9 16:9
Плотность пикселей 432 точек на дюйм 401 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Да, HDR10 Нет
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 3 Corning Gorilla Glass 3
Соотношение экрана к корпусу 80.1% 71.67%
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB 100% -
ШИМ (PWM) 2315 Гц Не обнаружено
Время отклика 31 мс 41 мс
Контрастность 1603:1 1422:1
Максимальная яркость
Nokia 7.1 +3%
490 нит
Nokia 6
475 нит
Источники: NotebookCheck [1], [2]

Дизайн и корпус

Высота 150 мм 154 мм
Ширина 71.2 мм 75.8 мм
Толщина 8 мм 7.8 мм
Вес 160 граммов 169 граммов
Водонепроницаемость Нет Нет
Материал задней панели Стекло Металл
Материал рамки Металл Металл
Доступные цвета Индиго, Стальной Синий, Черный, Серый, Серебристый, Медный
Сканер отпечатков пальцев Да, сзади Да, в кнопке
Соотношение экрана к корпусу
Nokia 7.1 +12%
80.1%
Nokia 6
71.67%

Производительность

Тестируем Нокиа 7.1 и Нокиа 6 в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 636 Qualcomm Snapdragon 430
Макс. частота 1800 МГц 1400 МГц
CPU-ядер 8 (4 + 4) 8 (8)
Архитектура - 4 ядра по 1.6 ГГц: Kryo 260 Silver (Cortex-A53)
- 4 ядра по 1.8 ГГц: Kryo 260 Gold (Cortex-A73)		 - 8 ядер по 1.4 ГГц: Cortex-A53
Размер транзистора 14 нанометров 28 нанометров
Графика Adreno 509 Adreno 505
Частота GPU 720 МГц 500 МГц
FLOPS ~184 Гфлопс ~48 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 3, 4 ГБ 3, 4 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR3
Частота памяти 2133 МГц 800 МГц
Количество каналов 2 1
Накопитель
Объем накопителя 32, 64 ГБ 32, 64 ГБ
Тип накопителя eMMC 5.1 eMMC 5.1
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти До 400 ГБ До 128 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Nokia 7.1
274
Nokia 6
н/д
Geekbench 5 (многоядерный)
Nokia 7.1
1214
Nokia 6
н/д
AnTuTu Benchmark 7
Nokia 7.1 +136%
115517
Nokia 6
48929
AnTuTu Benchmark 8
Nokia 7.1
132747
Nokia 6
н/д
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

Программное обеспечение

Операционная система Android 8.1 (С обновлением до Android 10) Android 7.1.1 (С обновлением до Android 9.0)
Оболочка UI Android One -
Размер системы из коробки 10 ГБ 10.1 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 3060 мАч 3000 мАч
Мощность зарядки 18 Вт 10 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да, Quick Charge 3.0 (50% за 30 минут) Нет
Время полной зарядки 1:40 ч. 3:30 ч.

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Nokia 7.1 +14%
10:58 ч.
Nokia 6
9:27 ч.
Время просмотра видео
Nokia 7.1 +24%
9:31 ч.
Nokia 6
7:49 ч.
Время разговора (3G)
Nokia 7.1
20:48 ч.
Nokia 6 +22%
25:00 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Nokia 7.1 vs Nokia 6
Основная камера
Матрица 12 мегапикселей 16 мегапикселей
Разрешение фото 4000 x 3000 4616 x 3464
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка Dual LED Dual LED
Стабилизация Оптическая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео До 30 кадров/c Нет
Запись 1080p видео До 30 кадров/c До 30 кадров/c
Замедленная съемка 120 кадров/c (720p) 120 кадров/c (480p)
Количество объективов 2 (12 МП + 5 МП) 1 (16 МП)
Основной объектив - 12 МП
- Апертура: f/1.8
- Размер пикселя: 1.28 микрон
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
- 16 МП
- Апертура: f/2.0
- Фокусное расстояние: 26.04 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Фазовый автофокус
Времяпролетный объектив - 5 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.12 микрон
-
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 -
Селфи камера
Количество мегапикселей 8 мегапикселей 8 мегапикселей
Разрешение фото 3264 x 2448 3264 x 2448
Апертура f/2.0 f/2.0
Фокусное расстояние 24 мм -
Размер пикселя - 1.12 микрон
Тип сенсора CMOS CMOS
Размер сенсора - 1/4"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot		 - Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 5 4.1
Функции Bluetooth LE, A2DP LE, A2DP
Тип USB USB Type-C Micro USB
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou GPS, GLONASS, Beidou
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Да Нет
LTE Cat* 6 4
Поддержка 5G Нет Нет

Звук

Динамики Моно Моно
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Нет Да
Dolby Atmos Нет Да
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Nokia 7.1 +15%
89.9 дБ
Nokia 6
78 дБ

Другое

Класс Средний класс Бюджетный
Дата выхода Октябрь 2018 года Январь 2017 года
Дата начала продаж Октябрь 2018 года Июль 2017 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.26 Вт/кг 0.49 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела 1.74 Вт/кг 0.71 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Адаптер питания
- Кабель USB Type-C
- Наушники
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты		 - Смартфон
- Зарядное устройство
- USB кабель
- Наушники
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Nokia 7.1 более удачной покупкой.

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