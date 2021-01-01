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Nokia 7.2 против Apple iPhone 12

Нокиа 7.2
VS
Эпл Айфон 12
Nokia 7.2
Apple iPhone 12

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 5 сентября 2019 года Nokia 7.2 с экраном 6.3" и чипом Qualcomm Snapdragon 660, против 6.1-дюймового Apple iPhone 12, который имеет процессор Apple A14 Bionic и вышел на 13 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Nokia 7.2
  • Комплектуется на 685 мАч более емким аккумулятором – 3500 против 2815 мАч
  • Современный порт USB Type-C
  • Наличие слота для карт памяти MicroSD до 512 ГБ
  • Присутствует сканер отпечатков пальцев
  • Процессор имеет на 2 ядра больше
  • Есть 3.5 мм разъем для наушников
Причины выбрать Apple iPhone 12
  • Защита корпуса от воды по стандарту IP68
  • Показывает в 3.3 раза лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Лучшее качество снимков камеры (согласно рейтингу DxOMark)
  • На 22% лучшая автономность (84 vs 69 часов)
  • Поддержка нового стандарта Wi-Fi 6
  • Поддержка беспроводной зарядки на 15 Вт
  • Быстрая зарядка мощностью 18 Ватт
  • Стабилизация изображения
  • Apple поддерживает свои смартфоны на несколько лет дольше, чем Nokia
  • Более энергоэффективный CPU – Apple A14 Bionic
  • Стерео динамики
  • На 10% выше максимальная яркость экрана (632 против 574 нит)

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Nokia 7.2
vs
iPhone 12

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип IPS LCD OLED
Размер 6.3 дюймов 6.1 дюймов
Разрешение 1080 x 2340 пикселей 1170 x 2532 пикселей
Соотношение сторон 19:9 19.5:9
Плотность пикселей 400 точек на дюйм 460 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Да, HDR10 Да, Dolby Vision
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 3 Ceramic Shield
Соотношение экрана к корпусу 82.4% 86%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display		 - DCI-P3
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB - 99.4%
ШИМ (PWM) - 226 Гц
Время отклика - 16 мс
Контрастность - ∞ Бесконечная
Максимальная яркость
Nokia 7.2
574 нит
iPhone 12 +10%
632 нит
Источники: NotebookCheck [1]

Дизайн и корпус

Высота 159.8 мм 146.7 мм
Ширина 75.1 мм 71.5 мм
Толщина 8.2 мм 7.4 мм
Вес 180 граммов 164 грамма
Водонепроницаемость Нет IP68
Материал задней панели Стекло Стекло
Материал рамки Пластик Металл
Доступные цвета Графитовый, Серебряный, Бирюзовый Белый, Черный, Product RED, Синий, Зеленый
Сканер отпечатков пальцев Да, сзади Нет
Соотношение экрана к корпусу
Nokia 7.2
82.4%
iPhone 12 +4%
86%

Производительность

Тестируем Нокиа 7.2 и Эпл Айфон 12 в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 660 Apple A14 Bionic
Макс. частота 2200 МГц 3100 МГц
CPU-ядер 8 (4 + 4) 6 (2 + 4)
Архитектура - 4 ядра по 1.84 ГГц: Kryo 260 Silver (Cortex-A53)
- 4 ядра по 2.2 ГГц: Kryo 260 Gold (Cortex-A73)		 - 4 ядра по 1.8 ГГц: Icestorm
- 2 ядра по 2.99 ГГц: Firestorm
Кэш L3 - 8 МБ
Размер транзистора 14 нанометров 5 нанометров
Графика Adreno 512 Apple GPU
Частота GPU 850 МГц -
FLOPS ~217 Гфлопс -
Оперативная память
Объем ОЗУ 4, 6 ГБ 4 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 1866 МГц -
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 64, 128 ГБ 64, 128, 256 ГБ
Тип накопителя eMMC 5.1 NVMe
Карта памяти MicroSD Нет
Макс. объем карты памяти До 512 ГБ -

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Nokia 7.2
324
iPhone 12 +392%
1593
Geekbench 5 (многоядерный)
Nokia 7.2
1453
iPhone 12 +176%
4013
AnTuTu Benchmark 7
Nokia 7.2
142123
iPhone 12
н/д
AnTuTu Benchmark 8
Nokia 7.2
177802
iPhone 12 +225%
578318

Программное обеспечение

Операционная система Android 9.0 (С обновлением до Android 10) iOS 14.1 (С обновлением до iOS 14.4)
Оболочка UI Android One -
Размер системы из коробки - 7 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 3500 мАч 2815 мАч
Мощность зарядки 10 Вт 18 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Да (15 Вт)
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Нет Да (58% за 30 минут)
Время полной зарядки 2:25 ч. 1:30 ч.

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Nokia 7.2
10:72 ч.
iPhone 12 +16%
12:48 ч.
Время просмотра видео
Nokia 7.2
9:41 ч.
iPhone 12 +39%
13:04 ч.
Время разговора (3G)
Nokia 7.2 +49%
28:64 ч.
iPhone 12
19:27 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Nokia 7.2 vs Apple iPhone 12
Основная камера
Матрица 48 мегапикселей 12 мегапикселей
Разрешение фото 8000 x 6000 4290 x 2800
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка LED Quad LED
Стабилизация Цифровая Оптическая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео До 30 кадров/c До 60 кадров/c
Запись 1080p видео До 30 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 120 кадров/c (720p) 240 кадров/c (1080p)
Угол широкоугольного объектива 118° 120°
Количество объективов 3 (48 МП + 8 МП + 5 МП) 2 (12 МП + 12 МП)
Основной объектив - 48 МП
- Апертура: f/1.8
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2" (CMOS)
- Фазовый автофокус
- 12 МП
- Апертура: f/1.6
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/3.4", Sony IMX372 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4.0" (CMOS)
- 12 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Сенсор: 1/3.6" (CMOS)
Времяпролетный объектив - 5 МП
- Апертура: f/2.4
-
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
Примеры Примеры фото Nokia 7.2 от DxOMark Примеры фото Apple iPhone 12 от DxOMark
Селфи камера
Количество мегапикселей 20 мегапикселей 12 мегапикселей
Разрешение фото 5184 x 3880 4290 x 2800
Апертура f/2.0 f/2.2
Фокусное расстояние - 23 мм
Размер пикселя 1.6 микрон -
Тип сенсора ISOCELL CMOS BSI CMOS
Размер сенсора 1/3.4" -
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 2160p (4K) при 60 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качество фото
Nokia 7.2
90
iPhone 12 +47%
132
Качество видео
Nokia 7.2
75
iPhone 12 +49%
112
Итоговая оценка камеры
Nokia 7.2
85
iPhone 12 +44%
122

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac) Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5 5
Функции Bluetooth LE, A2DP LE, A2DP
Тип USB USB Type-C No
Версия USB 2 -
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Galileo, QZSS
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Да
Гибридный слот Да Нет
LTE Cat* 6 22
Поддержка 5G Нет Да

Звук

Динамики Моно Стерео
3.5 мм аудио порт Да Нет
FM-Радио Да Нет
Dolby Atmos Нет Да
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Nokia 7.2 +5%
85.3 дБ
iPhone 12
81.1 дБ

Другое

Класс Средний класс Флагман
Дата выхода Сентябрь 2019 года Октябрь 2020 года
Дата начала продаж Сентябрь 2019 года Октябрь 2020 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.989 Вт/кг 0.99 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела 1.444 Вт/кг 0.99 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер распознавания лица
Комплект* - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Краткое руководство пользователя
- Чехол
- Скрепка для извлечения SIM		 - Смартфон
- Кабель Lightning/Type-C
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Apple iPhone 12 более удачной покупкой.

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