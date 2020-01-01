Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 5 сентября 2019 года Nokia 7.2 с экраном 6.3" и чипом Qualcomm Snapdragon 660, против 5.45-дюймового Nokia 1 Plus, который имеет процессор MediaTek MT6739 и вышел на 6 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.