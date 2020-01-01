Nokia 7.2 против 1 Plus
Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 5 сентября 2019 года Nokia 7.2 с экраном 6.3" и чипом Qualcomm Snapdragon 660, против 5.45-дюймового Nokia 1 Plus, который имеет процессор MediaTek MT6739 и вышел на 6 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.
Ключевые отличия
Причины выбрать Nokia 7.2
- Показывает в 3.5 раза лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
- На 103% выше плотность пикселей (400 vs 197 PPI)
- На 0.85" большая диагональ экрана
- Комплектуется на 1000 мАч более емким аккумулятором – 3500 против 2500 мАч
- Современный порт USB Type-C
- Поддержка стандарта Wi-Fi 5
- Более современная версия Bluetooth (v5)
- На 30% выше максимальная яркость экрана (588 против 454 нит)
- Использует более быструю память LPDDR4X 1866 МГц
- Присутствует сканер отпечатков пальцев
- Более энергоэффективный CPU
- Возможность записи 4K-видео
Причины выбрать Nokia 1 Plus
- Весит на 49 граммов меньше
Обзор
ХарактеристикиСравнительная таблица технических характеристик Nokia 7.2 и Nokia 1 Plus
Экран
|Тип
|IPS LCD
|TFT LCD
|Размер
|6.3 дюймов
|5.45 дюймов
|Разрешение
|1080 x 2340 пикселей
|480 x 960 пикселей
|Соотношение сторон
|19:9
|18:9
|Плотность пикселей
|400 точек на дюйм
|197 точек на дюйм
|Частота обновления
|60 Гц
|60 Гц
|Поддержка HDR
|Да, HDR10
|Нет
|Защита дисплея
|Corning Gorilla Glass 3
|Закаленное стекло
|Соотношение экрана к корпусу
|82.4%
|75.1%
|Особенности
| - DCI-P3
- Always-On Display
|-
Тесты дисплея
Дизайн и корпус
|Высота
|159.8 мм
|145 мм
|Ширина
|75.1 мм
|70.4 мм
|Толщина
|8.2 мм
|8.5 мм
|Вес
|180 граммов
|131 грамм
|Водонепроницаемость
|Нет
|Нет
|Материал задней панели
|Стекло
|Пластик
|Материал рамки
|Пластик
|Пластик
|Доступные цвета
|Графитовый, Серебряный, Бирюзовый
|Синий, Черный, Красный
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, сзади
|Нет
Метрики
Производительность
|Чипсет
|Qualcomm Snapdragon 660
|MediaTek MT6739
|Архитектура
|4 ядра по 2.2 ГГц (Kryo 260), 4 ядра по 1.84 ГГц (Kryo 260)
|4 ядра по 1.5 ГГц (Cortex-A53)
|CPU ядер
|8
|4
|Частота
|2200 МГц
|1500 МГц
|Размер транзистора
|14 нанометров
|28 нанометров
|Графика
|Adreno 512
|PowerVR GE8100
|Частота GPU
|850 МГц
|570 МГц
|Объем ОЗУ
|4, 6 ГБ
|1 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR4X
|LPDDR3
|Частота памяти
|1866 МГц
|667 МГц
|Количество каналов
|2
|1
|Объем накопителя
|64, 128 ГБ
|16 ГБ
|Тип накопителя
|eMMC 5.1
|eMMC 5.0
|Карта памяти
|MicroSD
|MicroSD
|Макс. объем карты памяти
|До 512 ГБ
|До 128 ГБ
Тесты в бенчмарках
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 9.0 (С обновлением до Android 10)
|Android 9.0 (С обновлением до Android 10)
|Оболочка UI
|Android One
|Android Go
Батарея
|Объем
|3500 мАч
|2500 мАч
|Мощность зарядки
|10 Вт
|5 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Да
|Время полной зарядки
|2:25 ч.
|2:10 ч.
|Быстрая зарядка
|Нет
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Нет
|Нет
Тесты автономности
Камеры
|Матрица
|48 мегапикселей
|8 мегапикселей
|Разрешение фото
|8000 x 6000
|3264 x 2448
|Зум
|Цифровой
|Цифровой
|Вспышка
|LED
|LED
|Стабилизация
|Цифровая
|Цифровая
|Запись 8K видео
|Нет
|Нет
|Запись 4К видео
|До 30 кадров/c
|Нет
|Запись 1080p видео
|До 30 кадров/c
|Нет
|Замедленная съемка
|120 кадров/c (720p)
|Нет
|Угол широкоугольного объектива
|118°
|-
|Количество объективов
|3 (48 МП + 8 MP + 5 MP)
|1 (8 МП)
|Основной объектив
|- 48 МП
- Апертура: f/1.8
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2" (CMOS)
- Фазовый автофокус
|- 8 МП
- Фазовый автофокус
|Сверхширокоугольный объектив
|- 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4.0" (CMOS)
|-
|Времяпролетный объектив
|- 5 МП
- Апертура: f/2.4
|-
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
|-
|Примеры
|Примеры фото Nokia 7.2 от DxOMark
|-
|Количество мегапикселей
|20 мегапикселей
|5 мегапикселей
|Разрешение фото
|5184 x 3880
|2560 x 1920
|Апертура
|f/2.0
|-
|Размер пикселя
|1.6 микрон
|-
|Тип сенсора
|ISOCELL CMOS
|CMOS
|Размер сенсора
|1/3.4"
|-
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 30 FPS
|720p при 30 FPS
Тесты камеры от DxOMark
Коммуникации и связь
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|GPS, GLONASS, Beidou
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac)
|Wi-Fi 4 (802.11 a/b/g/n)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
| - Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
|Версия Bluetooth
|5
|4.2
|Функции Bluetooth
|LE, A2DP
|LE, A2DP
|Тип USB
|USB Type-C
|Micro USB
|Версия USB
|2
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
|NFC
|Да
|Нет
|Инфракрасный порт
|Нет
|Нет
|Количество SIM
|2
|2
|Тип SIM
|Nano
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Попеременный
|Поддержка eSIM
|Нет
|Нет
|Гибридный слот
|Да
|Нет
|LTE Cat
|6
|4
Звук
|Динамики
|Моно
|Моно
|3.5 мм аудио порт
|Да
|Да
|FM-Радио
|Да
|Да
|Dolby Atmos
|Нет
|Нет
Тесты динамиков
Другое
|Класс
|Средний класс
|Бюджетный
|Дата выхода
|Сентябрь 2019 года
|Февраль 2019 года
|Дата начала продаж
|Сентябрь 2019 года
|Март 2019 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Доступен
|Уровень излучения SAR для головы
|0.989 Вт/кг
|-
|Уровень излучения SAR для тела
|1.444 Вт/кг
|-
|Сенсоры и датчики
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
| - Датчик приближения
- Акселерометр
- Датчик света
|Комплект
| - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Краткое руководство пользователя
- Чехол
- Скрепка для извлечения SIM
| - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель Micro USB
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
Цены
Итоги
Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Nokia 7.2 более удачной покупкой.
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