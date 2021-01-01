Главная > Сравнение смартфонов > Nokia 7.2 vs Nokia 3.1 – что лучше выбрать?

Nokia 7.2 против Nokia 3.1

Нокиа 7.2
Nokia 7.2
VS
Нокиа 3.1
Nokia 3.1

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 5 сентября 2019 года Nokia 7.2 с экраном 6.3" и чипом Qualcomm Snapdragon 660, против 5.2-дюймового Nokia 3.1, который имеет процессор MediaTek MT6750 и вышел на 16 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Nokia 7.2
  • На 1.1" большая диагональ экрана
  • Современный порт USB Type-C
  • На 23% лучшая автономность (69 vs 56 часов)
  • Поддержка стандарта Wi-Fi 5
  • Тонкие рамки – на 12.67% выше полезная площадь экрана
  • Более современная версия Bluetooth (v5)
  • На 35% выше максимальная яркость экрана (576 против 426 нит)
  • Использует более быструю память LPDDR4X 1866 МГц
  • Присутствует сканер отпечатков пальцев
  • Комплектуется на 510 мАч более емким аккумулятором – 3500 против 2990 мАч
  • Более энергоэффективный CPU – Snapdragon 660
  • Возможность записи 4K-видео
Причины выбрать Nokia 3.1
  • Весит на 41.7 граммов меньше
  • Лучше лежит в руке - корпус на 6.5 мм уже

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

Введите за сколько вы можете купить данные смартфоны (в любой валюте) и нажмите кнопку "Рассчитать" - наш искусственный интеллект определит, какой из них лучший за свою цену.
Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Nokia 7.2
vs
Nokia 3.1

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип IPS LCD IPS LCD
Размер 6.3 дюймов 5.2 дюймов
Разрешение 1080 x 2340 пикселей 720 x 1440 пикселей
Соотношение сторон 19:9 18:9
Плотность пикселей 400 точек на дюйм 310 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Да, HDR10 Нет
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 3 Corning Gorilla Glass 3
Соотношение экрана к корпусу 82.4% 69.73%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display		 -
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB - 97.8%
ШИМ (PWM) - Не обнаружено
Время отклика - 32.2 мс
Контрастность - 2108:1
Максимальная яркость
Nokia 7.2 +35%
576 нит
Nokia 3.1
426 нит
Источники: NotebookCheck [1]

Дизайн и корпус

Высота 159.8 мм 146.2 мм
Ширина 75.1 мм 68.6 мм
Толщина 8.2 мм 8.7 мм
Вес 180 граммов 138.3 граммов
Водонепроницаемость Нет Нет
Материал задней панели Стекло Пластик
Материал рамки Пластик Металл
Доступные цвета Графитовый, Серебряный, Бирюзовый Синий, Черный, Белый
Сканер отпечатков пальцев Да, сзади Нет
Соотношение экрана к корпусу
Nokia 7.2 +18%
82.4%
Nokia 3.1
69.73%

Производительность

Тестируем Нокиа 7.2 и Нокиа 3.1 в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 660 MediaTek MT6750
Макс. частота 2200 МГц 1500 МГц
CPU-ядер 8 (4 + 4) 8 (4 + 4)
Архитектура - 4 ядра по 1.84 ГГц: Kryo 260 Silver (Cortex-A53)
- 4 ядра по 2.2 ГГц: Kryo 260 Gold (Cortex-A73)		 - 4 ядра по 1 ГГц: Cortex-A53
- 4 ядра по 1.5 ГГц: Cortex-A53
Размер транзистора 14 нанометров 28 нанометров
Графика Adreno 512 Mali-T860 MP2
Частота GPU 850 МГц 700 МГц
FLOPS ~217 Гфлопс ~24 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 4, 6 ГБ 2, 3 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR3
Частота памяти 1866 МГц 640 МГц
Количество каналов 2 1
Накопитель
Объем накопителя 64, 128 ГБ 16, 32 ГБ
Тип накопителя eMMC 5.1 eMMC 5.1
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти До 512 ГБ До 128 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Nokia 7.2
328
Nokia 3.1
н/д
Geekbench 5 (многоядерный)
Nokia 7.2
1428
Nokia 3.1
н/д
AnTuTu Benchmark 8
Nokia 7.2
168984
Nokia 3.1
н/д

Программное обеспечение

Операционная система Android 9.0 (С обновлением до Android 10) Android 8.0 (С обновлением до Android 10.0)
Оболочка UI Android One Android One
Размер системы из коробки - 7.8 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 3500 мАч 2990 мАч
Мощность зарядки 10 Вт -
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Нет Нет
Время полной зарядки 2:25 ч. 2:30 ч.

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Nokia 7.2 +18%
10:72 ч.
Nokia 3.1
9:11 ч.
Время просмотра видео
Nokia 7.2
9:41 ч.
Nokia 3.1 +7%
10:03 ч.
Время разговора (3G)
Nokia 7.2 +199%
28:64 ч.
Nokia 3.1
9:58 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Nokia 7.2 vs Nokia 3.1
Основная камера
Матрица 48 мегапикселей 13 мегапикселей
Разрешение фото 8000 x 6000 4128 x 3096
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка LED LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео До 30 кадров/c Нет
Запись 1080p видео До 30 кадров/c До 30 кадров/c
Замедленная съемка 120 кадров/c (720p) Нет
Угол широкоугольного объектива 118° -
Количество объективов 3 (48 МП + 8 МП + 5 МП) 1 (13 МП)
Основной объектив - 48 МП
- Апертура: f/1.8
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2" (CMOS)
- Фазовый автофокус
- 13 МП
- Апертура: f/2.0
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4.0" (CMOS)
-
Времяпролетный объектив - 5 МП
- Апертура: f/2.4
-
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 -
Примеры Примеры фото Nokia 7.2 от DxOMark -
Селфи камера
Количество мегапикселей 20 мегапикселей 8 мегапикселей
Разрешение фото 5184 x 3880 3264 x 2448
Апертура f/2.0 f/2.0
Размер пикселя 1.6 микрон -
Тип сенсора ISOCELL CMOS CMOS
Размер сенсора 1/3.4" -
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 720p при 30 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качество фото
Nokia 7.2
90
Nokia 3.1
н/д
Качество видео
Nokia 7.2
75
Nokia 3.1
н/д
Итоговая оценка камеры
Nokia 7.2
85
Nokia 3.1
н/д

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac) Wi-Fi 4 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 5 4.2
Функции Bluetooth LE, A2DP LE, A2DP
Тип USB USB Type-C Micro USB
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Да Нет
LTE Cat* 6 4
Поддержка 5G Нет Нет

Звук

Динамики Моно Моно
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Да Да
Dolby Atmos Нет Нет
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Nokia 7.2
84.9 дБ
Nokia 3.1
85.2 дБ

Другое

Класс Средний класс Бюджетный
Дата выхода Сентябрь 2019 года Май 2018 года
Дата начала продаж Сентябрь 2019 года Июнь 2018 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.989 Вт/кг 0.64 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела 1.444 Вт/кг 1.63 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
Комплект* - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Краткое руководство пользователя
- Чехол
- Скрепка для извлечения SIM		 - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Nokia 7.2 более удачной покупкой.

Опрос

А какой смартфон выберете вы?
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1

Сравнения с конкурентами

1. Nokia 7.2 vs Xiaomi Mi A3
2. Nokia 7.2 vs Samsung Galaxy A51
3. Nokia 7.2 vs Samsung Galaxy M30s
4. Nokia 7.2 vs Nokia 5.3
5. Nokia 7.2 vs Nokia 8.1
6. Nokia 3.1 vs Samsung Galaxy A10
7. Nokia 3.1 vs Nokia 4.2
8. Nokia 3.1 vs Nokia 5.1 Plus

Мнение пользователей

Вы можете поделиться своим мнением или задать вопрос в комментариях ниже
РусскийEnglish
Телефоны
Мобильные процессоры
Мы в соц. сетях