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Nokia 7.2 против Nokia 6

Нокиа 7.2
VS
Нокиа 6
Nokia 7.2
Nokia 6

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 5 сентября 2019 года Nokia 7.2 с экраном 6.3" и чипом Qualcomm Snapdragon 660, против 5.5-дюймового Nokia 6, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 430 и вышел на 32 месяца раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Nokia 7.2
  • На 0.8" большая диагональ экрана
  • Современный порт USB Type-C
  • Поддержка стандарта Wi-Fi 5
  • На 11% лучшая автономность (69 vs 62 часов)
  • Более современная версия Bluetooth (v5)
  • Тонкие рамки – на 10.73% выше полезная площадь экрана
  • Использует более быструю память LPDDR4X 1866 МГц
  • Комплектуется на 500 мАч более емким аккумулятором – 3500 против 3000 мАч
  • Более энергоэффективный CPU – Snapdragon 660
  • Возможность записи 4K-видео
  • На 22% выше максимальная яркость экрана (578 против 475 нит)
  • Cверхширокоугольный объектив камеры
Причины выбрать Nokia 6
  • Поддержка технологии Dolby Atmos

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Nokia 7.2
vs
Nokia 6

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип IPS LCD IPS LCD
Размер 6.3 дюймов 5.5 дюймов
Разрешение 1080 x 2340 пикселей 1080 x 1920 пикселей
Соотношение сторон 19:9 16:9
Плотность пикселей 400 точек на дюйм 401 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Да, HDR10 Нет
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 3 Corning Gorilla Glass 3
Соотношение экрана к корпусу 82.4% 71.67%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display		 -
Тестирование дисплея
ШИМ (PWM) - Не обнаружено
Время отклика - 41 мс
Контрастность - 1422:1
Максимальная яркость
Nokia 7.2 +22%
578 нит
Nokia 6
475 нит
Источники: NotebookCheck [1]

Дизайн и корпус

Высота 159.8 мм 154 мм
Ширина 75.1 мм 75.8 мм
Толщина 8.2 мм 7.8 мм
Вес 180 граммов 169 граммов
Водонепроницаемость Нет Нет
Материал задней панели Стекло Металл
Материал рамки Пластик Металл
Доступные цвета Графитовый, Серебряный, Бирюзовый Синий, Черный, Серый, Серебристый, Медный
Сканер отпечатков пальцев Да, сзади Да, в кнопке
Соотношение экрана к корпусу
Nokia 7.2 +15%
82.4%
Nokia 6
71.67%

Производительность

Тестируем Нокиа 7.2 и Нокиа 6 в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 660 Qualcomm Snapdragon 430
Макс. частота 2200 МГц 1400 МГц
CPU-ядер 8 (4 + 4) 8 (8)
Архитектура - 4 ядра по 1.84 ГГц: Kryo 260 Silver (Cortex-A53)
- 4 ядра по 2.2 ГГц: Kryo 260 Gold (Cortex-A73)		 - 8 ядер по 1.4 ГГц: Cortex-A53
Размер транзистора 14 нанометров 28 нанометров
Графика Adreno 512 Adreno 505
Частота GPU 850 МГц 500 МГц
FLOPS ~217 Гфлопс ~48 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 4, 6 ГБ 3, 4 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR3
Частота памяти 1866 МГц 800 МГц
Количество каналов 2 1
Накопитель
Объем накопителя 64, 128 ГБ 32, 64 ГБ
Тип накопителя eMMC 5.1 eMMC 5.1
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти До 512 ГБ До 128 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Nokia 7.2
326
Nokia 6
н/д
Geekbench 5 (многоядерный)
Nokia 7.2
1447
Nokia 6
н/д
AnTuTu Benchmark 7
Nokia 7.2 +192%
142995
Nokia 6
48929
AnTuTu Benchmark 8
Nokia 7.2
176706
Nokia 6
н/д
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

Программное обеспечение

Операционная система Android 9.0 (С обновлением до Android 10) Android 7.1.1 (С обновлением до Android 9.0)
Оболочка UI Android One -
Размер системы из коробки - 10.1 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 3500 мАч 3000 мАч
Мощность зарядки 10 Вт 10 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Нет Нет
Время полной зарядки 2:25 ч. 3:30 ч.

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Nokia 7.2 +16%
10:72 ч.
Nokia 6
9:27 ч.
Время просмотра видео
Nokia 7.2 +26%
9:41 ч.
Nokia 6
7:49 ч.
Время разговора (3G)
Nokia 7.2 +15%
28:64 ч.
Nokia 6
25:00 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Nokia 7.2 vs Nokia 6
Основная камера
Матрица 48 мегапикселей 16 мегапикселей
Разрешение фото 8000 x 6000 4616 x 3464
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка LED Dual LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео До 30 кадров/c Нет
Запись 1080p видео До 30 кадров/c До 30 кадров/c
Замедленная съемка 120 кадров/c (720p) 120 кадров/c (480p)
Угол широкоугольного объектива 118° -
Количество объективов 3 (48 МП + 8 МП + 5 МП) 1 (16 МП)
Основной объектив - 48 МП
- Апертура: f/1.8
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2" (CMOS)
- Фазовый автофокус
- 16 МП
- Апертура: f/2.0
- Фокусное расстояние: 26.04 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4.0" (CMOS)
-
Времяпролетный объектив - 5 МП
- Апертура: f/2.4
-
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 -
Примеры Примеры фото Nokia 7.2 от DxOMark -
Селфи камера
Количество мегапикселей 20 мегапикселей 8 мегапикселей
Разрешение фото 5184 x 3880 3264 x 2448
Апертура f/2.0 f/2.0
Размер пикселя 1.6 микрон 1.12 микрон
Тип сенсора ISOCELL CMOS CMOS
Размер сенсора 1/3.4" 1/4"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качество фото
Nokia 7.2
90
Nokia 6
н/д
Качество видео
Nokia 7.2
75
Nokia 6
н/д
Итоговая оценка камеры
Nokia 7.2
85
Nokia 6
н/д

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac) Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 5 4.1
Функции Bluetooth LE, A2DP LE, A2DP
Тип USB USB Type-C Micro USB
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Да Нет
LTE Cat* 6 4
Поддержка 5G Нет Нет

Звук

Динамики Моно Моно
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Да Да
Dolby Atmos Нет Да
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Nokia 7.2 +9%
85.3 дБ
Nokia 6
78 дБ

Другое

Класс Средний класс Бюджетный
Дата выхода Сентябрь 2019 года Январь 2017 года
Дата начала продаж Сентябрь 2019 года Июль 2017 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.989 Вт/кг 0.49 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела 1.444 Вт/кг 0.71 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Краткое руководство пользователя
- Чехол
- Скрепка для извлечения SIM		 - Смартфон
- Зарядное устройство
- USB кабель
- Наушники
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Nokia 7.2 более удачной покупкой.

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