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Nokia 7.2 против 6.1 Plus

Нокиа 7.2
Nokia 7.2
VS
Нокиа 6.1 Плюс
Nokia 6.1 Plus

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 5 сентября 2019 года Nokia 7.2 с экраном 6.3" и чипом Qualcomm Snapdragon 660, против 5.8-дюймового Nokia 6.1 Plus, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 636 и вышел на 14 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Nokia 7.2
  • На 0.5" большая диагональ экрана
  • Комплектуется на 440 мАч более емким аккумулятором – 3500 против 3060 мАч
  • Показывает на 18% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Cверхширокоугольный объектив камеры
  • Смартфон на 1 год и 2 месяца новее
Причины выбрать Nokia 6.1 Plus
  • Быстрая зарядка мощностью 18 Ватт
  • Весит на 29 граммов меньше

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик Nokia 7.2 и Nokia 6.1 Plus

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип IPS LCD IPS LCD
Размер 6.3 дюймов 5.8 дюймов
Разрешение 1080 x 2340 пикселей 1080 x 2280 пикселей
Соотношение сторон 19:9 18.9:9
Плотность пикселей 400 точек на дюйм 435 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Да, HDR10 -
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 3 Corning Gorilla Glass 3
Соотношение экрана к корпусу 82.4% 80.62%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display		 -

Тесты дисплея

Максимальная яркость
Nokia 7.2
588 нит
6.1 Plus
н/д

Дизайн и корпус

Инфо
Высота 159.8 мм 147.2 мм
Ширина 75.1 мм 70.9 мм
Толщина 8.2 мм 7.9 мм
Вес 180 граммов 151 грамм
Водонепроницаемость Нет Нет
Материал задней панели Стекло Стекло
Материал рамки Пластик Металл
Доступные цвета Графитовый, Серебряный, Бирюзовый Синий, Черный, Белый
Сканер отпечатков пальцев Да, сзади Да, сзади
Метрики
Соотношение экрана к корпусу
Nokia 7.2 +2%
82.4%
6.1 Plus
80.62%

Производительность

Тестируем Нокиа 7.2 и Нокиа 6.1 Плюс в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 660 Qualcomm Snapdragon 636
Архитектура 4 ядра по 2.2 ГГц (Kryo 260), 4 ядра по 1.84 ГГц (Kryo 260) 4 ядра по 1.8 ГГц (Kryo 260), 4 ядра по 1.6 ГГц (Kryo 260)
CPU ядер 8 8
Частота 2200 МГц 1800 МГц
Размер транзистора 14 нанометров 14 нанометров
Графика Adreno 512 Adreno 509
Частота GPU 850 МГц 720 МГц
Оперативная память
Объем ОЗУ 4, 6 ГБ 4, 6 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 1866 МГц 1333 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 64, 128 ГБ 64 ГБ
Тип накопителя eMMC 5.1 eMMC 5.1
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти До 512 ГБ До 400 ГБ

Тесты в бенчмарках

Geekbench 5 (одноядерный)
Nokia 7.2
335
6.1 Plus
н/д
Geekbench 5 (многоядерный)
Nokia 7.2
1456
6.1 Plus
н/д
AnTuTu Benchmark 8
Nokia 7.2 +18%
174777
6.1 Plus
148145

Программное обеспечение

Операционная система Android 9.0 (С обновлением до Android 10) Android 8.1 (С обновлением до Android 10)
Оболочка UI Android One Android One

Батарея

Характеристики
Объем 3500 мАч 3060 мАч
Мощность зарядки 10 Вт 18 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Время полной зарядки 2:25 ч. 1:35 ч.
Быстрая зарядка Нет Да, Quick Charge 3.0 (50% за 35 минут)
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Nokia 7.2
10:72 ч.
6.1 Plus
н/д
Время просмотра видео
Nokia 7.2
9:41 ч.
6.1 Plus
н/д
Время разговора (3G)
Nokia 7.2
28:64 ч.
6.1 Plus
н/д

Камеры

Сравнение и тесты камер Nokia 7.2 vs Nokia 6.1 Plus
Основная камера
Матрица 48 мегапикселей 16 мегапикселей
Разрешение фото 8000 x 6000 4616 x 3464
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка LED Dual LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4К видео До 30 кадров/c До 30 кадров/c
Запись 1080p видео До 30 кадров/c До 30 кадров/c
Замедленная съемка 120 кадров/c (720p) 120 кадров/c (480p)
Угол широкоугольного объектива 118° -
Количество объективов 3 (48 МП + 8 MP + 5 MP) 2 (16 МП + 5 MP)
Основной объектив - 48 МП
- Апертура: f/1.8
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2" (CMOS)
- Фазовый автофокус
- 16 МП
- Апертура: f/2.0
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/3.1", Samsung S5K3P9SX (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4.0" (CMOS)
-
Времяпролетный объектив - 5 МП
- Апертура: f/2.4
- 5 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.12 микрон
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
Примеры Примеры фото Nokia 7.2 от DxOMark -
Селфи камера
Количество мегапикселей 20 мегапикселей 16 мегапикселей
Разрешение фото 5184 x 3880 4608 x 3456
Апертура f/2.0 f/2.0
Размер пикселя 1.6 микрон 1 микрон
Тип сенсора ISOCELL CMOS CMOS
Размер сенсора 1/3.4" 1/3.1"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качества фото
Nokia 7.2
90
6.1 Plus
н/д
Качества видео
Nokia 7.2
75
6.1 Plus
н/д
Итоговая оценка камеры
Nokia 7.2
85
6.1 Plus
н/д

Коммуникации и связь

Коммуникации
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou
Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac) Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 5 5
Функции Bluetooth LE, A2DP LE, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
NFC Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM Нет Нет
Гибридный слот Да Нет
LTE Cat 6 4

Звук

Динамики Моно Моно
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Да Да
Dolby Atmos Нет Нет
Тесты динамиков
Голос
Nokia 7.2
67.3 дБ
6.1 Plus
н/д
Музыка
Nokia 7.2
72.4 дБ
6.1 Plus
н/д
Звонок
Nokia 7.2
85.7 дБ
6.1 Plus
н/д

Другое

Класс Средний класс Средний класс
Дата выхода Сентябрь 2019 года Июль 2018 года
Дата начала продаж Сентябрь 2019 года Июль 2018 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.989 Вт/кг 0.233 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела 1.444 Вт/кг 1.494 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Краткое руководство пользователя
- Чехол
- Скрепка для извлечения SIM		 - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Наушники
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты

Цены

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Nokia 7.2 более удачной покупкой.

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