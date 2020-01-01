Мы подробно сравнили 2 смартфона: вышедший 5 сентября 2019 года Nokia 7.2 с экраном 6.3" и чипом Qualcomm Snapdragon 660, против 6.3-дюймового Nokia 6.2, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 636. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.