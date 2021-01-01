Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 1 февраля 2018 года Nokia 7 Plus с экраном 6" и чипом Qualcomm Snapdragon 660, против 6.26-дюймового Huawei Honor 20, который имеет процессор HiSilicon Kirin 980 и вышел на 16 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.