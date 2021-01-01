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Nokia 7 Plus против Huawei P20 Lite

Нокиа 7 Плюс
VS
Хуавей П20 Лайт
Nokia 7 Plus
Huawei P20 Lite

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 1 февраля 2018 года Nokia 7 Plus с экраном 6" и чипом Qualcomm Snapdragon 660, против 5.84-дюймового Huawei P20 Lite, который имеет процессор HiSilicon Kirin 659 и вышел на 1 месяц позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Nokia 7 Plus
  • Комплектуется на 800 мАч более емким аккумулятором – 3800 против 3000 мАч
  • Камера имеет двукратное оптическое приближение
  • На 13% лучшая автономность (87 vs 77 часов)
  • Более современная версия Bluetooth (v5)
  • Использует более быструю память LPDDR4 1866 МГц
  • Возможность записи 4K-видео
  • Более новая ОС: Android 10 против 9
  • Более энергоэффективный CPU – Snapdragon 660
Причины выбрать Huawei P20 Lite
  • На 12% выше максимальная яркость экрана (475 против 426 нит)
  • Весит на 41 грамм меньше

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
7 Plus
vs
P20 Lite

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип IPS LCD IPS LCD
Размер 6 дюймов 5.84 дюймов
Разрешение 1080 x 2160 пикселей 1080 x 2280 пикселей
Соотношение сторон 18:9 18.9:9
Плотность пикселей 403 точек на дюйм 432 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Нет Нет
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 3 Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 77.8% 80.72%
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB 99.9% 98.8%
ШИМ (PWM) Не обнаружено Не обнаружено
Время отклика 36.4 мс -
Контрастность 2082:1 1035:1
Максимальная яркость
7 Plus
426 нит
P20 Lite +12%
475 нит
Источники: NotebookCheck [1], [2]

Дизайн и корпус

Высота 158.3 мм 148.6 мм
Ширина 75.6 мм 71.2 мм
Толщина 9.5 мм 7.4 мм
Вес 186 граммов 145 граммов
Водонепроницаемость Нет Нет
Материал задней панели Металл Стекло
Материал рамки Металл Металл
Доступные цвета Черный, Белый, Белый с медным, Черный с медным Синий, Черный, Розовый
Сканер отпечатков пальцев Да, сзади Да, сзади
Соотношение экрана к корпусу
7 Plus
77.8%
P20 Lite +4%
80.72%

Производительность

Тестируем Нокиа 7 Плюс и Хуавей П20 Лайт в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 660 HiSilicon Kirin 659
Макс. частота 2200 МГц 2360 МГц
CPU-ядер 8 (4 + 4) 8 (4 + 4)
Архитектура - 4 ядра по 1.84 ГГц: Kryo 260 Silver (Cortex-A53)
- 4 ядра по 2.2 ГГц: Kryo 260 Gold (Cortex-A73)		 - 4 ядра по 1.7 ГГц: Cortex-A53
- 4 ядра по 2.36 ГГц: Cortex-A53
Размер транзистора 14 нанометров 16 нанометров
Графика Adreno 512 Mali-T830 MP2
Частота GPU 650 МГц 900 МГц
FLOPS ~217 Гфлопс ~41 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 4 ГБ 4 ГБ
Тип памяти LPDDR4 LPDDR3
Частота памяти 1866 МГц 933 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 64 ГБ 64 ГБ
Тип накопителя eMMC 5.1 eMMC 5.1
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти До 256 ГБ До 256 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 4.4 (одноядерный)
7 Plus +73%
1610
P20 Lite
933
Geekbench 4.4 (многоядерный)
7 Plus +61%
5849
P20 Lite
3628
AnTuTu Benchmark 7
7 Plus +98%
147374
P20 Lite
74536
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Программное обеспечение

Операционная система Android 8.1 (С обновлением до Android 10) Android 8.0 (С обновлением до Android 9.0)
Оболочка UI Android One EMUI 9.0
Размер системы из коробки 16 ГБ 13 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 3800 мАч 3000 мАч
Мощность зарядки 18 Вт 18 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да, Quick Charge 3.0 (40% за 30 минут) Да (40% за 30 минут)
Время полной зарядки 1:37 ч. 1:40 ч.

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
7 Plus
11:10 ч.
P20 Lite
11:09 ч.
Время просмотра видео
7 Plus +21%
11:42 ч.
P20 Lite
9:44 ч.
Время разговора (3G)
7 Plus +29%
21:36 ч.
P20 Lite
16:55 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Nokia 7 Plus vs Huawei P20 Lite
Основная камера
Матрица 12 мегапикселей 16 мегапикселей
Разрешение фото 4000 x 3000 4616 x 3464
Зум Оптический, 2x Цифровой
Вспышка Dual LED LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео До 30 кадров/c Нет
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 30 кадров/c
Замедленная съемка 120 кадров/c (720p) 120 кадров/c (720p)
Количество объективов 2 (12 МП + 13 МП) 2 (16 МП + 2 МП)
Основной объектив - 12 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 25 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/2.55", Sony IMX362 (CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- 16 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/2.9" (CMOS)
- Фазовый автофокус
Телефото объектив - 13 МП
- Апертура: f/2.6
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/3.4" (CMOS)
-
Времяпролетный объектив - - 2 МП
- Апертура: f/2.4
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
Селфи камера
Количество мегапикселей 16 мегапикселей 16 мегапикселей
Разрешение фото 4608 x 3456 4608 x 3456
Апертура f/2.0 f/2.0
Фокусное расстояние - 28 мм
Размер пикселя 1 микрон 1.12 микрон
Тип сенсора CMOS CMOS
Размер сенсора 1/3.1" -
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 5 4.2
Функции Bluetooth LE, A2DP LE, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou GPS, GLONASS, Beidou
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Да Да
LTE Cat* 6 6
Поддержка 5G Нет Нет

Звук

Динамики Моно Моно
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Да Да
Dolby Atmos Нет Нет
Тесты динамиков
Максимальная громкость
7 Plus +1%
85.3 дБ
P20 Lite
84.1 дБ

Другое

Класс Средний класс Средний класс
Дата выхода Февраль 2018 года Март 2018 года
Дата начала продаж Март 2018 года Март 2018 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.361 Вт/кг 0.75 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела 1.776 Вт/кг 1.21 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Наушники
- Краткое руководство
- Защитный чехол
- Скрепка для извлечения SIM-карты		 - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Наушники
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Nokia 7 Plus более удачной покупкой.

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