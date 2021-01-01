Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 1 декабря 2018 года Nokia 8.1 с экраном 6.18" и чипом Qualcomm Snapdragon 710, против 6.26-дюймового Huawei Honor 20, который имеет процессор HiSilicon Kirin 980 и вышел на 5 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.