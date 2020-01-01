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Nokia 8.1 против Nokia 1.3

Нокиа 8.1
Nokia 8.1
VS
Нокиа 1.3
Nokia 1.3

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 1 декабря 2018 года Nokia 8.1 с экраном 6.18" и чипом Qualcomm Snapdragon 710, против 5.71-дюймового Nokia 1.3, который имеет процессор Qualcomm 215 и вышел на 16 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Nokia 8.1
  • Показывает в 3.5 раза лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Камера имеет двукратное оптическое приближение
  • Современный порт USB Type-C
  • На 38% выше плотность пикселей (408 vs 295 PPI)
  • Поддержка стандарта Wi-Fi 5
  • Более современная версия Bluetooth (v5)
  • Быстрая зарядка мощностью 18 Ватт
  • Стабилизация изображения
  • На 0.47" большая диагональ экрана
  • Имеет в 4 раза больше оперативной памяти: 4 ГБ против 1 ГБ
  • Более энергоэффективный CPU
  • Использует более быструю память LPDDR4X 1866 МГц
Причины выбрать Nokia 1.3
  • Смартфон на 1 год и 4 месяца новее
  • Весит на 25 граммов меньше

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик Nokia 8.1 и Nokia 1.3

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип IPS LCD IPS LCD
Размер 6.18 дюймов 5.71 дюймов
Разрешение 1080 x 2280 пикселей 720 x 1520 пикселей
Соотношение сторон 18.9:9 19:9
Плотность пикселей 408 точек на дюйм 295 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Да, HDR10 Нет
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 3 Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 81.55% 77.6%

Тесты дисплея

Максимальная яркость
Nokia 8.1 +24%
500 нит
Nokia 1.3
404 нит

Дизайн и корпус

Инфо
Высота 154.8 мм 147.3 мм
Ширина 75.7 мм 71.2 мм
Толщина 7.9 мм 9.4 мм
Вес 180 граммов 155 граммов
Водонепроницаемость Нет Нет
Материал задней панели Стекло Пластик
Материал рамки Пластик Пластик
Доступные цвета Синий, Коричневый, Серый Серый, Бирюзовый, Песочный
Сканер отпечатков пальцев Да, сзади Нет
Метрики
Соотношение экрана к корпусу
Nokia 8.1 +5%
81.55%
Nokia 1.3
77.6%

Производительность

Тестируем Нокиа 8.1 и Нокиа 1.3 в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 710 Qualcomm 215
Архитектура 2 ядра по 2.2 ГГц (Kryo 360), 6 ядра по 1.7 ГГц (Kryo 360) 4 ядра по 1.3 ГГц (Cortex-A53)
CPU ядер 8 4
Частота 2200 МГц 1300 МГц
Размер транзистора 10 нанометров 28 нанометров
Графика Adreno 616 Adreno 308
Частота GPU 500 МГц -
Оперативная память
Объем ОЗУ 4 ГБ 1 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR3
Частота памяти 1866 МГц 933 МГц
Количество каналов 2 1
Накопитель
Объем накопителя 64 ГБ 16 ГБ
Тип накопителя eMMC 5.1 eMMC 5.1
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти До 400 ГБ До 64 ГБ

Тесты в бенчмарках

Geekbench 5 (одноядерный)
Nokia 8.1
395
Nokia 1.3
н/д
Geekbench 5 (многоядерный)
Nokia 8.1
1486
Nokia 1.3
н/д
AnTuTu Benchmark 8
Nokia 8.1 +249%
194421
Nokia 1.3
55629

Программное обеспечение

Операционная система Android 9 (С обновлением до Android 10) Android 10
Размер системы из коробки 13 ГБ 6 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 3500 мАч 3000 мАч
Мощность зарядки 18 Вт -
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Да
Время полной зарядки 2:00 ч. 2:05 ч.
Быстрая зарядка Да, Quick Charge 4+ (40% за 30 минут) Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет

Камеры

Сравнение и тесты камер Nokia 8.1 vs Nokia 1.3
Основная камера
Матрица 12 мегапикселей 8 мегапикселей
Разрешение фото 4000 x 3000 3264 x 2448
Зум Оптический, 2x Цифровой
Вспышка Dual LED LED
Стабилизация Оптическая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4К видео До 30 кадров/c Нет
Запись 1080p видео До 30 кадров/c Нет
Замедленная съемка 120 кадров/c (720p) Нет
Количество объективов 2 (12 МП + 13 MP) 1 (8 МП)
Основной объектив - 12 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 25 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/2.55", Sony IMX363 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
- 8 МП
- Апертура: f/2.2
Времяпролетный объектив - 13 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/3.1", Samsung S5K3L6 (ISOCELL CMOS)
-
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 -
Селфи камера
Количество мегапикселей 20 мегапикселей 5 мегапикселей
Разрешение фото 5184 x 3880 2048 x 1536
Апертура f/2 f/2.4
Размер пикселя 1.8 микрон -
Тип сенсора CMOS CMOS
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 720p при 30 FPS

Коммуникации и связь

Коммуникации
GPS GPS, GLONASS, Beidou GPS, GLONASS, Beidou
Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 5 4.2
Функции Bluetooth LE, A2DP LE, A2DP
Тип USB USB Type-C Micro USB
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
NFC Да Нет
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM Нет Нет
Гибридный слот Да Нет
LTE Cat 6 4

Звук

Динамики Моно Моно
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Да Да
Dolby Atmos Нет Нет

Другое

Класс Флагман Бюджетный
Дата выхода Декабрь 2018 года Март 2020 года
Дата начала продаж Декабрь 2018 года Апрель 2020 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.893 Вт/кг -
Уровень излучения SAR для тела 2.07 Вт/кг -
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
Комплект - Смартфон
- Зарядное устройство (9В / 2А)
- Кабель USB Type-C
- Наушники
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты
- Прозрачный чехол		 - Смартфон
- Кабель USB
- Зарядное устройство
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Наушники

Цены

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Nokia 8.1 более удачной покупкой.

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