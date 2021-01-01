Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 1 декабря 2018 года Nokia 8.1 с экраном 6.18" и чипом Qualcomm Snapdragon 710, против 5.5-дюймового Nokia 6.1, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 630 и вышел на 12 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.