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Nokia 8.1 против Nokia 6.1

Нокиа 8.1
VS
Нокиа 6.1
Nokia 8.1
Nokia 6.1

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 1 декабря 2018 года Nokia 8.1 с экраном 6.18" и чипом Qualcomm Snapdragon 710, против 5.5-дюймового Nokia 6.1, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 630 и вышел на 12 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Nokia 8.1
  • На 0.68" большая диагональ экрана
  • Показывает на 72% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Камера имеет двукратное оптическое приближение
  • Стабилизация изображения
  • Комплектуется на 500 мАч более емким аккумулятором – 3500 против 3000 мАч
  • Использует более быструю память LPDDR4X 1866 МГц
  • На 16% выше максимальная яркость экрана (539 против 466 нит)
  • Более энергоэффективный CPU – Snapdragon 710
  • Имеет на 33% больше оперативной памяти: 4 ГБ против 3 ГБ
  • Более новая ОС: Android 11 против 10
  • Тонкие рамки – на 7.38% выше полезная площадь экрана
  • Смартфон на 1 год новее

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Nokia 8.1
vs
Nokia 6.1

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип IPS LCD IPS LCD
Размер 6.18 дюймов 5.5 дюймов
Разрешение 1080 x 2280 пикселей 1080 x 1920 пикселей
Соотношение сторон 18.9:9 16:9
Плотность пикселей 408 точек на дюйм 401 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Да, HDR10 Нет
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 3 Corning Gorilla Glass 3
Соотношение экрана к корпусу 81.55% 74.17%
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB 100% -
ШИМ (PWM) 75 Гц -
Время отклика 32 мс -
Контрастность 930:1 -
Максимальная яркость
Nokia 8.1 +16%
539 нит
Nokia 6.1
466 нит
Источники: NotebookCheck [1]

Дизайн и корпус

Высота 154.8 мм 148.8 мм
Ширина 75.7 мм 75.8 мм
Толщина 7.9 мм 8.6 мм
Вес 180 граммов 172 грамма
Водонепроницаемость Нет Нет
Материал задней панели Стекло Металл
Материал рамки Пластик Металл
Доступные цвета Синий, Коричневый, Серый Черный, Серебристый
Сканер отпечатков пальцев Да, сзади Да, сзади
Соотношение экрана к корпусу
Nokia 8.1 +10%
81.55%
Nokia 6.1
74.17%

Производительность

Тестируем Нокиа 8.1 и Нокиа 6.1 в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 710 Qualcomm Snapdragon 630
Макс. частота 2200 МГц 2200 МГц
CPU-ядер 8 (2 + 6) 8 (4 + 4)
Архитектура - 6 ядер по 1.7 ГГц: Kryo 360 Silver (Cortex-A55)
- 2 ядра по 2.2 ГГц: Kryo 360 Gold (Cortex-A75)		 - 4 ядра по 1.8 ГГц: Cortex-A53
- 4 ядра по 2.2 ГГц: Cortex-A53
Размер транзистора 10 нанометров 14 нанометров
Графика Adreno 616 Adreno 508
Частота GPU 500 МГц 650 МГц
FLOPS ~384 Гфлопс ~163 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 4 ГБ 3 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4
Частота памяти 1866 МГц 1333 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 64 ГБ 32 ГБ
Тип накопителя eMMC 5.1 eMMC 5.1
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти До 400 ГБ До 128 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Nokia 8.1 +121%
389
Nokia 6.1
176
Geekbench 5 (многоядерный)
Nokia 8.1 +53%
1473
Nokia 6.1
965
AnTuTu Benchmark 7
Nokia 8.1 +78%
159900
Nokia 6.1
90063
AnTuTu Benchmark 8
Nokia 8.1 +72%
189619
Nokia 6.1
109960
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

Программное обеспечение

Операционная система Android 9 (С обновлением до Android 11) Android 8.1 (С обновлением до Android 10)
Оболочка UI - Android One
Размер системы из коробки 13 ГБ -

Батарея

Характеристики
Объем 3500 мАч 3000 мАч
Мощность зарядки 18 Вт 18 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да, Quick Charge 4+ (40% за 30 минут) Да, Quick Charge 3.0 (50% за 30 минут)
Время полной зарядки 2:00 ч. 1:35 ч.

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Nokia 8.1
н/д
Nokia 6.1
10:58 ч.
Время просмотра видео
Nokia 8.1
н/д
Nokia 6.1
10:05 ч.
Время разговора (3G)
Nokia 8.1
н/д
Nokia 6.1
18:04 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Nokia 8.1 vs Nokia 6.1
Основная камера
Матрица 12 мегапикселей 16 мегапикселей
Разрешение фото 4000 x 3000 4616 x 3464
Зум Оптический, 2x Цифровой
Вспышка Dual LED Dual LED
Стабилизация Оптическая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео До 30 кадров/c До 30 кадров/c
Запись 1080p видео До 30 кадров/c До 30 кадров/c
Замедленная съемка 120 кадров/c (720p) 120 кадров/c (720p)
Количество объективов 2 (12 МП + 13 МП) 1 (16 МП)
Основной объектив - 12 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 25 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/2.55", Sony IMX363 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
- 16 МП
- Апертура: f/2.0
- Фокусное расстояние: 27 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Фазовый автофокус
Времяпролетный объектив - 13 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/3.1", Samsung S5K3L6 (ISOCELL CMOS)
-
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 20 мегапикселей 8 мегапикселей
Разрешение фото 5184 x 3880 3264 x 2448
Апертура f/2 f/2.0
Размер пикселя 1.8 микрон 1.12 микрон
Тип сенсора CMOS CMOS
Размер сенсора - 1/4"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 5 5
Функции Bluetooth LE, A2DP LE, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou GPS, GLONASS, Beidou
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Да Нет
LTE Cat* 6 4
Поддержка 5G Нет Нет

Звук

Динамики Моно Моно
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Да Да
Dolby Atmos Нет Нет
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Nokia 8.1
79.8 дБ
Nokia 6.1 +7%
85 дБ

Другое

Класс Флагман Средний класс
Дата выхода Декабрь 2018 года Январь 2018 года
Дата начала продаж Декабрь 2018 года Март 2018 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.893 Вт/кг 0.944 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела 2.07 Вт/кг 1.82 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Зарядное устройство (9В / 2А)
- Кабель USB Type-C
- Наушники
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты
- Прозрачный чехол		 - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты
- Защитная пленка для экрана
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Nokia 8.1 более удачной покупкой.

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