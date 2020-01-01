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Nokia 8.3 против Huawei Honor 20 Pro

Нокиа 8.3
Nokia 8.3
VS
Хуавей Хонор 20 Про
Huawei Honor 20 Pro

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 19 марта 2020 года Nokia 8.3 с экраном 6.81" и чипом Qualcomm Snapdragon 765G, против 6.26-дюймового Huawei Honor 20 Pro, который имеет процессор HiSilicon Kirin 980 и вышел на 10 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Nokia 8.3
  • На 0.55" большая диагональ экрана
  • Наличие слота для карт памяти MicroSD до 512 ГБ
  • Комплектуется на 500 мАч более емким аккумулятором – 4500 против 4000 мАч
  • Поддержка технологии Dolby Atmos
  • Смартфон на 10 месяцев новее
  • Есть 3.5 мм разъем для наушников
Причины выбрать Huawei Honor 20 Pro
  • Камера имеет оптический зум 3x
  • Показывает на 23% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Запись замедленной съемки в 480 FPS
  • Весит на 38 граммов меньше
  • На 12% быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 - (708 и 631 баллов)

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик Nokia 8.3 и Huawei Honor 20 Pro

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип IPS LCD IPS LCD
Размер 6.81 дюймов 6.26 дюймов
Разрешение 1080 x 2400 пикселей 1080 x 2340 пикселей
Соотношение сторон 20:9 19.5:9
Плотность пикселей 386 точек на дюйм 412 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Да, HDR10+ Нет
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 5 Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 82.9% 84.1%

Тесты дисплея

Максимальная яркость
Nokia 8.3 +2%
500 нит
Honor 20 Pro
492 нит

Дизайн и корпус

Инфо
Высота 171.9 мм 154.6 мм
Ширина 78.6 мм 73.9 мм
Толщина 9 мм 8.4 мм
Вес 220 граммов 182 грамма
Водонепроницаемость Нет Нет
Материал задней панели Стекло Стекло
Материал рамки Металл Металл
Доступные цвета Темно-синий Синий, Черный, Фантомный черный, Фантомный синий
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке Да, в кнопке
Метрики
Соотношение экрана к корпусу
Nokia 8.3
82.9%
Honor 20 Pro +1%
84.1%

Производительность

Тестируем Нокиа 8.3 и Хуавей Хонор 20 Про в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 765G HiSilicon Kirin 980
Архитектура 1 ядро по 2.4 ГГц (Kryo 475), 1 ядро по 2.2 ГГц (Kryo 475), 6 ядер по 1.8 ГГц (Kryo 475) 2 ядра по 2.6 ГГц (Cortex-A76), 2 ядра по 1.92 ГГц (Cortex-A76), 4 ядра по 1.8 ГГц (Cortex-A55)
CPU ядер 8 8
Частота 2400 МГц 2600 МГц
Размер транзистора 7 нанометров 7 нанометров
Графика Adreno 620 Mali-G76 MP10
GPU-ядер - 10
Частота GPU - 720 МГц
Оперативная память
Объем ОЗУ 6, 8 ГБ 8 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 1866 МГц 2133 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 64, 128 ГБ 256 ГБ
Тип накопителя UFS 2.1 UFS 2.1
Карта памяти MicroSD No
Макс. объем карты памяти До 512 ГБ -

Тесты в бенчмарках

Geekbench 5 (одноядерный)
Nokia 8.3
631
Honor 20 Pro +12%
708
Geekbench 5 (многоядерный)
Nokia 8.3
1950
Honor 20 Pro +34%
2606
AnTuTu Benchmark 8
Nokia 8.3
326057
Honor 20 Pro +23%
401646

Программное обеспечение

Операционная система Android 10.0 Android 9.0 (С обновлением до Android 10)
Оболочка UI - Magic 3.1
Размер системы из коробки - 13 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 4500 мАч 4000 мАч
Мощность зарядки 18 Вт 22.5 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Время полной зарядки 1:50 ч. 1:25 ч.
Быстрая зарядка Да (50% за 30 минут) Да (50% за 30 минут)
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Nokia 8.3
н/д
Honor 20 Pro
15:13 ч.
Время просмотра видео
Nokia 8.3
н/д
Honor 20 Pro
15:00 ч.
Время разговора (3G)
Nokia 8.3
н/д
Honor 20 Pro
29:18 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Nokia 8.3 vs Huawei Honor 20 Pro
Основная камера
Матрица 64 мегапикселя 48 мегапикселей
Разрешение фото 9000 x 7000 8000 x 6000
Зум Цифровой Оптический, 3x
Вспышка Dual LED LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4К видео До 30 кадров/c До 30 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 240 кадров/c (720p) 480 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 118° 117°
Количество объективов 4 (64 МП + 12 MP + 2 MP + 2 MP) 4 (48 МП + 8 MP + 16 MP + 2 MP)
Основной объектив - 64 МП
- Апертура: f/1.9
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2" (CMOS)
- Фазовый автофокус
- 48 МП
- Апертура: f/1.4
- Фокусное расстояние: 28 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2", Sony IMX586 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
Телефото объектив - - 8 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 80 мм
- Сенсор: 1/4.4" (CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Сверхширокоугольный объектив - 12 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Фазовый автофокус
- 16 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 17 мм
- Сенсор: 1/3.1" (CMOS)
Макро объектив - 2 МП
- 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 27 мм
- Размер пикселя: 1.75 микрон
Времяпролетный объектив - 2 МП
-
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Примеры - Примеры фото Huawei Honor 20 Pro от DxOMark
Селфи камера
Количество мегапикселей 24 мегапикселя 32 мегапикселя
Разрешение фото 6000 x 4000 6528 x 4896
Апертура f/2.0 f/2.0
Фокусное расстояние - 26 мм
Размер пикселя - 0.8 микрон
Тип сенсора CMOS BSI CMOS
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качества фото
Качества видео
Итоговая оценка камеры

Коммуникации и связь

Коммуникации
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS GPS, GLONASS, Beidou
Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac) Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 5 5
Функции Bluetooth LE, A2DP LE, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
NFC Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM Нет Нет
Гибридный слот Да Нет
LTE Cat 6 21

Звук

Динамики Моно Моно
3.5 мм аудио порт Да Нет
FM-Радио Да Нет
Dolby Atmos Да Нет
Тесты динамиков
Голос
Nokia 8.3
н/д
Honor 20 Pro
68.3 дБ
Музыка
Nokia 8.3
н/д
Honor 20 Pro
73.3 дБ
Звонок
Nokia 8.3
н/д
Honor 20 Pro
87.9 дБ

Другое

Класс Флагман Флагман
Дата выхода Март 2020 года Май 2019 года
Дата начала продаж Май 2020 года Июнь 2019 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.989 Вт/кг -
Уровень излучения SAR для тела 1.444 Вт/кг -
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Чехол		 - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты
- TPU чехол

Цены

Итоги

Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее дисплей, батарея и звук - выбирайте Nokia 8.3, а если производительность, камера и коммуникации – то Huawei Honor 20 Pro.

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