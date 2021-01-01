Главная > Сравнение смартфонов > Nokia 8.3 vs Moto G50 – что лучше выбрать?

Nokia 8.3 против Motorola Moto G50

Нокиа 8.3
VS
Моторола Мото G50
Nokia 8.3
Motorola Moto G50

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 19 марта 2020 года Nokia 8.3 с экраном 6.81" и чипом Qualcomm Snapdragon 765G, против 6.5-дюймового Motorola Moto G50, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 480 и вышел на 12 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Nokia 8.3
  • На 86% выше максимальная яркость экрана (674 против 363 нит)
  • На 43% выше плотность пикселей (386 vs 269 PPI)
  • На 0.31" большая диагональ экрана
  • Показывает на 28% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Возможность записи 4K-видео
  • Cверхширокоугольный объектив камеры
  • Запись замедленной съемки в 240 FPS
  • Поддержка технологии Dolby Atmos
  • На 24% быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 – 627 и 507 баллов
Причины выбрать Motorola Moto G50
  • Защита корпуса от воды по стандарту IP53
  • Выше частота обновление дисплея – 90 Гц
  • Комплектуется на 500 мАч более емким аккумулятором – 5000 против 4500 мАч
  • Более новая ОС: Android 11 против 10
  • Смартфон на 1 год новее
  • Весит на 28 граммов меньше

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

Введите за сколько вы можете купить данные смартфоны (в любой валюте) и нажмите кнопку "Рассчитать" - наш искусственный интеллект определит, какой из них лучший за свою цену.
Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Nokia 8.3
vs
Moto G50

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип IPS LCD IPS LCD
Размер 6.81 дюймов 6.5 дюймов
Разрешение 1080 x 2400 пикселей 720 x 1600 пикселей
Соотношение сторон 20:9 20:9
Плотность пикселей 386 точек на дюйм 269 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 90 Гц
Поддержка HDR Да, HDR10+ Нет
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 5 Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 82.9% 83.2%
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB 99.9% 93.2%
ШИМ (PWM) - 2336000 Гц
Время отклика 28 мс 44 мс
Контрастность 1216:1 1889:1
Максимальная яркость
Nokia 8.3 +86%
674 нит
Moto G50
363 нит
Источники: NotebookCheck [1], [2]

Дизайн и корпус

Высота 171.9 мм 164.9 мм
Ширина 78.6 мм 74.9 мм
Толщина 9 мм 9 мм
Вес 220 граммов 192 грамма
Водонепроницаемость Нет IP53
Материал задней панели Стекло Пластик
Материал рамки Металл Пластик
Доступные цвета Темно-синий Серый, Зеленый
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке Да, сзади
Соотношение экрана к корпусу
Nokia 8.3
82.9%
Moto G50
83.2%

Производительность

Тестируем Нокиа 8.3 и Моторола Мото G50 в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 765G Qualcomm Snapdragon 480
Макс. частота 2400 МГц 2000 МГц
CPU-ядер 8 (1 + 1 + 6) 8 (2 + 6)
Архитектура - 6 ядер по 1.8 ГГц: Kryo 475 Silver (Cortex-A55)
- 1 ядро по 2.2 ГГц: Kryo 475 Gold (Cortex-A76)
- 1 ядро по 2.4 ГГц: Kryo 475 Prime (Cortex-A76)		 - 6 ядер по 1.8 ГГц: Kryo 460 Silver
- 2 ядра по 2 ГГц: Kryo 460 Gold
Размер транзистора 7 нанометров 8 нанометров
Графика Adreno 620 Adreno 619
Частота GPU 750 МГц 825 МГц
FLOPS ~700 Гфлопс ~468 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 6, 8 ГБ 4 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 1866 МГц 1866 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 64, 128 ГБ 64, 128 ГБ
Тип накопителя UFS 2.1 UFS 2.1
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти До 512 ГБ До 512 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Nokia 8.3 +24%
627
Moto G50
507
Geekbench 5 (многоядерный)
Nokia 8.3 +19%
1948
Moto G50
1635
AnTuTu Benchmark 9
Nokia 8.3 +28%
365362
Moto G50
284581
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

Программное обеспечение

Операционная система Android 10.0 Android 11
Размер системы из коробки 25 ГБ 12 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 4500 мАч 5000 мАч
Мощность зарядки 18 Вт 15 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да (50% за 30 минут) Да (23% за 30 минут)
Время полной зарядки 1:50 ч. 2:35 ч.

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Nokia 8.3
н/д
Moto G50
19:26 ч.
Время просмотра видео
Nokia 8.3
н/д
Moto G50
18:38 ч.
Время разговора (3G)
Nokia 8.3
н/д
Moto G50
43:21 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Nokia 8.3 vs Motorola Moto G50
Основная камера
Матрица 64 мегапикселя 48 мегапикселей
Разрешение фото 9000 x 7000 8000 x 6000
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка Dual LED LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео До 30 кадров/c Нет
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 240 кадров/c (720p) 120 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 118° -
Количество объективов 4 (64 МП + 12 МП + 2 МП + 2 МП) 3 (48 МП + 5 МП + 2 МП)
Основной объектив - 64 МП
- Апертура: f/1.9
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2" (CMOS)
- Фазовый автофокус
- 48 МП
- Апертура: f/1.7
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2" (CMOS)
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - 12 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Фазовый автофокус
-
Макро объектив - 2 МП
- 5 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/5.0" (CMOS)
Времяпролетный объектив - 2 МП
- 2 МП
- Апертура: f/2.4
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Примеры Примеры фото Nokia 8.3 от DxOMark -
Селфи камера
Количество мегапикселей 24 мегапикселя 13 мегапикселей
Разрешение фото 6000 x 4000 4128 x 3096
Апертура f/2.0 f/2.2
Размер пикселя - 1.12 микрон
Тип сенсора CMOS CMOS
Размер сенсора - 1/3.1"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 60 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качество фото
Nokia 8.3
87
Moto G50
н/д
Качество видео
Nokia 8.3
86
Moto G50
н/д
Итоговая оценка камеры
Nokia 8.3
86
Moto G50
н/д

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac) Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5 5
Функции Bluetooth LE, A2DP LE
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Да Да
LTE Cat* 24 12
Поддержка 5G Да Да

Звук

Динамики Моно Моно
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Да Да
Dolby Atmos Да Нет
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Nokia 8.3 +5%
83.4 дБ
Moto G50
79.2 дБ

Другое

Класс Флагман Средний класс
Дата выхода Март 2020 года Март 2021 года
Дата начала продаж Май 2020 года Апрель 2021 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.989 Вт/кг -
Уровень излучения SAR для тела 1.444 Вт/кг -
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Чехол		 - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство (10 Вт)
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Чехол
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее дисплей, производительность, камера, коммуникации и звук - выбирайте Nokia 8.3, а если программное обеспечение, автономность и корпус – то Motorola Moto G50.

Опрос

А какой смартфон выберете вы?
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1

Сравнения с конкурентами

1. iPhone 11 и Nokia 8.3
2. Galaxy S20 и Nokia 8.3
3. 8 Pro и Nokia 8.3
4. OnePlus 8 и Nokia 8.3
5. Nokia 5.3 и Nokia 8.3
6. Galaxy A12 и Moto G50
7. Galaxy A32 5G и Moto G50
8. Moto G9 Power и Moto G50
9. Moto G30 и Moto G50
10. Moto G10 и Moto G50

Мнение пользователей

Вы можете поделиться своим мнением или задать вопрос в комментариях ниже
РусскийEnglish
Телефоны
Мобильные чипы
Процессоры