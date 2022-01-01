Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 19 марта 2020 года Nokia 8.3 с экраном 6.81" и чипом Qualcomm Snapdragon 765G, против 6.6-дюймового Motorola Moto G82 5G, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 695 и вышел на 26 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.