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Nokia 8.3 против Motorola Moto G82 5G

Нокиа 8.3
VS
Моторола Мото G82 5G
Nokia 8.3
Motorola Moto G82 5G

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 19 марта 2020 года Nokia 8.3 с экраном 6.81" и чипом Qualcomm Snapdragon 765G, против 6.6-дюймового Motorola Moto G82 5G, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 695 и вышел на 26 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Nokia 8.3
  • Возможность записи 4K-видео
  • Фронтальная камера записывает видео в 1440p
Причины выбрать Motorola Moto G82 5G
  • Защита корпуса от воды по стандарту IP52
  • Выше частота обновление дисплея – 120 Гц
  • Более современная версия Bluetooth (v5.1)
  • Стабилизация изображения
  • Комплектуется на 500 мАч более емким аккумулятором – 5000 против 4500 мАч
  • Смартфон на 2 года и 2 месяца новее
  • Стерео динамики
  • AMOLED экран (против IPS LCD у конкурента)
  • Весит на 47 граммов меньше

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Nokia 8.3
vs
Moto G82 5G

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип IPS LCD AMOLED
Размер 6.81 дюймов 6.6 дюймов
Разрешение 1080 x 2400 пикселей 1080 x 2400 пикселей
Соотношение сторон 20:9 20:9
Плотность пикселей 386 точек на дюйм 402 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 120 Гц
Макс. заявленная яркость 500 нит 640 нит
Поддержка HDR Да, HDR10+ -
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 5 Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 82.9% 86.4%
Особенности - - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB 99.9% 95.1%
ШИМ (PWM) - 119 Гц
Время отклика 28 мс 12 мс
Контрастность 1216:1 ∞ Бесконечная
Реальная пиковая яркость (авто)
Nokia 8.3 +5%
667 нит
Moto G82 5G
633 нит
Источники: NotebookCheck [3], [4]

Дизайн и корпус

Высота 171.9 мм 160.89 мм
Ширина 78.6 мм 74.46 мм
Толщина 9 мм 7.99 мм
Вес 220 граммов 173 грамма
Водонепроницаемость Нет IP52
Материал задней панели Стекло Пластик
Материал рамки Металл Пластик
Доступные цвета Темно-синий Серый, Белый
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке Да, в кнопке
Соотношение экрана к корпусу
Nokia 8.3
82.9%
Moto G82 5G +4%
86.4%

Производительность

Тестируем Нокиа 8.3 и Моторола Мото G82 5G в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 765G Qualcomm Snapdragon 695
Макс. частота 2400 МГц 2200 МГц
CPU-ядер 8 (1 + 1 + 6) 8 (2 + 6)
Архитектура - 6 ядер по 1.8 ГГц: Kryo 475 Silver (Cortex-A55)
- 1 ядро по 2.2 ГГц: Kryo 475 Gold (Cortex-A76)
- 1 ядро по 2.4 ГГц: Kryo 475 Prime (Cortex-A76)		 - 6 ядер по 1.7 ГГц: Kryo 660 Silver (Cortex-A55)
- 2 ядра по 2.2 ГГц: Kryo 660 Gold (Cortex-A78)
Размер транзистора 7 нанометров 6 нанометров
Графика Adreno 620 Adreno 619
Частота GPU 750 МГц 840 МГц
FLOPS ~700 Гфлопс ~536 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 6, 8 ГБ 6 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 1866 МГц -
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 64, 128 ГБ 128 ГБ
Тип накопителя UFS 2.1 UFS 2.1
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти До 512 ГБ До 1024 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Nokia 8.3
619
Moto G82 5G +4%
646
Geekbench 5 (многоядерный)
Nokia 8.3 +9%
1929
Moto G82 5G
1764
AnTuTu Benchmark 9
Nokia 8.3
383085
Moto G82 5G +6%
406006
CPU 113312 121066
GPU 102883 102050
Memory 71396 71622
UX 97438 114160
Total score 383085 406006
3DMark Wild Life Performance
Nokia 8.3
н/д
Moto G82 5G
1210
Stability - 99%
Graphics test - 7 FPS
Graphics score - 1210
PCMark 3.0 score - 10246
Источники: 3DMark [3]
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Программное обеспечение

Операционная система Android 10.0 (С обновлением до Android 12) Android 12
Размер системы из коробки 25 ГБ -

Батарея

Характеристики
Объем 4500 мАч 5000 мАч
Мощность зарядки 18 Вт 30 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да (50% за 30 минут) Да (50% за 30 минут)
Время полной зарядки 1:50 ч. 1:17 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Nokia 8.3 vs Motorola Moto G82 5G
Основная камера
Матрица 64 мегапикселя 50 мегапикселей
Разрешение фото 9000 x 7000 -
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка Dual LED LED
Стабилизация Цифровая Оптическая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео До 30 кадров/c Нет
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 30 кадров/c
Замедленная съемка 240 кадров/c (720p) -
Угол широкоугольного объектива 118° 118°
Количество объективов 4 (64 МП + 12 МП + 2 МП + 2 МП) 3 (50 МП + 8 МП + 2 МП)
Основной объектив - 64 МП
- Апертура: f/1.9
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2" (CMOS)
- Фазовый автофокус
- 50 МП
- Апертура: f/1.8
- Размер пикселя: 0.64 микрон
- Сенсор: 1/2.76", Samsung S5KJN1 (CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Сверхширокоугольный объектив - 12 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Фазовый автофокус
- 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Сенсор: 1/4.0" (CMOS)
Макро объектив - 2 МП
- 2 МП
- Апертура: f/2.4
Времяпролетный объектив - 2 МП
-
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Примеры Примеры фото Nokia 8.3 от DxOMark -
Селфи камера
Количество мегапикселей 24 мегапикселя 16 мегапикселей
Разрешение фото 6000 x 4000 4920 x 3264
Апертура f/2.0 f/2.2
Размер пикселя - 1 микрон
Тип сенсора CMOS CMOS
Разрешение видео 1440p при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качество фото
Качество видео
Итоговая оценка камеры

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac) Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5 5.1
Функции Bluetooth LE, A2DP LE
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Да Да
LTE Cat* 24 -
Поддержка 5G Да Да

Звук

Динамики Моно Стерео
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Да -
Dolby Atmos Нет -
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Nokia 8.3 +1%
83.4 дБ
Moto G82 5G
82.9 дБ

Другое

Класс Флагман Средний класс
Дата выхода Март 2020 года Май 2022 года
Дата начала продаж Май 2020 года Июнь 2022 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.989 Вт/кг -
Уровень излучения SAR для тела 1.444 Вт/кг -
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Чехол		 - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Скрепка для извлечения SIM-карт
- Краткое руководство пользователя
- Чехол
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Motorola Moto G82 5G более удачной покупкой.

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