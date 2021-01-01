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Nokia 8.3 против Nokia 5.4

Нокиа 8.3
VS
Нокиа 5.4
Nokia 8.3
Nokia 5.4

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 19 марта 2020 года Nokia 8.3 с экраном 6.81" и чипом Qualcomm Snapdragon 765G, против 6.39-дюймового Nokia 5.4, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 662 и вышел на 9 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Nokia 8.3
  • Показывает на 73% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • На 43% выше плотность пикселей (386 vs 269 PPI)
  • Поддержка стандарта Wi-Fi 5
  • Более современная версия Bluetooth (v5)
  • На 38% выше максимальная яркость экрана (681 против 494 нит)
  • Быстрая зарядка мощностью 18 Ватт
  • На 0.42" большая диагональ экрана
  • Комплектуется на 500 мАч более емким аккумулятором – 4500 против 4000 мАч
  • Более энергоэффективный CPU – Snapdragon 765G
  • Запись замедленной съемки в 240 FPS
Причины выбрать Nokia 5.4
  • Смартфон на 9 месяцев новее
  • Весит на 39 граммов меньше

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Nokia 8.3
vs
Nokia 5.4

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип IPS LCD IPS LCD
Размер 6.81 дюймов 6.39 дюймов
Разрешение 1080 x 2400 пикселей 720 x 1560 пикселей
Соотношение сторон 20:9 19.5:9
Плотность пикселей 386 точек на дюйм 269 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Да, HDR10+ Нет
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 5 Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 82.9% 81.9%
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB 99.9% 95.9%
Время отклика 28 мс 41.8 мс
Контрастность 1216:1 1631:1
Максимальная яркость
Nokia 8.3 +38%
681 нит
Nokia 5.4
494 нит
Источники: NotebookCheck [1], [2]

Дизайн и корпус

Высота 171.9 мм 161 мм
Ширина 78.6 мм 76 мм
Толщина 9 мм 8.7 мм
Вес 220 граммов 181 грамм
Водонепроницаемость Нет Нет
Материал задней панели Стекло Пластик
Материал рамки Металл Пластик
Доступные цвета Темно-синий Темно-синий, Пурпурный
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке Да, сзади
Соотношение экрана к корпусу
Nokia 8.3 +1%
82.9%
Nokia 5.4
81.9%

Производительность

Тестируем Нокиа 8.3 и Нокиа 5.4 в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 765G Qualcomm Snapdragon 662
Макс. частота 2400 МГц 2000 МГц
CPU-ядер 8 (1 + 1 + 6) 8 (4 + 4)
Архитектура - 6 ядер по 1.8 ГГц: Kryo 475 Silver (Cortex-A55)
- 1 ядро по 2.2 ГГц: Kryo 475 Gold (Cortex-A76)
- 1 ядро по 2.4 ГГц: Kryo 475 Prime (Cortex-A76)		 - 4 ядра по 1.8 ГГц: Kryo 260 Silver (Cortex-A53)
- 4 ядра по 2 ГГц: Kryo 260 Gold (Cortex-A73)
Размер транзистора 7 нанометров 11 нанометров
Графика Adreno 620 Adreno 610
Частота GPU 750 МГц 600 МГц
FLOPS ~582 Гфлопс ~272 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 6, 8 ГБ 4, 6 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 1866 МГц 1866 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 64, 128 ГБ 64, 128 ГБ
Тип накопителя UFS 2.1 eMMC 5.1
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти До 512 ГБ До 512 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Nokia 8.3 +24%
627
Nokia 5.4
504
Geekbench 5 (многоядерный)
Nokia 8.3 +29%
1952
Nokia 5.4
1518
AnTuTu Benchmark 8
Nokia 8.3 +73%
324048
Nokia 5.4
187819

Программное обеспечение

Операционная система Android 10.0 Android 10.0
Оболочка UI - Android One
Размер системы из коробки 25 ГБ 23 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 4500 мАч 4000 мАч
Мощность зарядки 18 Вт 10 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да (50% за 30 минут) Нет
Время полной зарядки 1:50 ч. 2:51 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Nokia 8.3 vs Nokia 5.4
Основная камера
Матрица 64 мегапикселя 48 мегапикселей
Разрешение фото 9000 x 7000 8000 x 6000
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка Dual LED LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео До 30 кадров/c До 30 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 30 кадров/c
Замедленная съемка 240 кадров/c (720p) 120 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 118° 118°
Количество объективов 4 (64 МП + 12 МП + 2 МП + 2 МП) 4 (48 МП + 5 МП + 2 МП + 2 МП)
Основной объектив - 64 МП
- Апертура: f/1.9
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2" (CMOS)
- Фазовый автофокус
- 48 МП
- Апертура: f/1.8
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2" (CMOS)
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - 12 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Фазовый автофокус
- 5 МП
- Фокусное расстояние: 13 мм
Макро объектив - 2 МП
- 2 МП
Времяпролетный объектив - 2 МП
- 2 МП
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Примеры Примеры фото Nokia 8.3 от DxOMark -
Селфи камера
Количество мегапикселей 24 мегапикселя 16 мегапикселей
Разрешение фото 6000 x 4000 4608 x 3456
Апертура f/2.0 f/2.0
Тип сенсора CMOS CMOS
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качество фото
Nokia 8.3
87
Nokia 5.4
н/д
Качество видео
Nokia 8.3
86
Nokia 5.4
н/д
Итоговая оценка камеры
Nokia 8.3
86
Nokia 5.4
н/д

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac) Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 5 4.2
Функции Bluetooth LE, A2DP LE, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Да Нет
LTE Cat* 24 4
Поддержка 5G Да Нет

Звук

Динамики Моно Моно
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Да Да
Dolby Atmos Да Нет
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Nokia 8.3
83.4 дБ
Nokia 5.4 +9%
91 дБ

Другое

Класс Флагман Средний класс
Дата выхода Март 2020 года Декабрь 2020 года
Дата начала продаж Май 2020 года Декабрь 2020 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.989 Вт/кг 0.99 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела 1.444 Вт/кг 0.96 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Чехол		 - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Гарнитура
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Nokia 8.3 более удачной покупкой.

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