Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 11 декабря 2019 года Nokia C1 с экраном 5.45" и чипом Unisoc, против 5-дюймового Huawei Y5 (2017), который имеет процессор MediaTek MT6737 и вышел на 33 месяца раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.