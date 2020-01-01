Nokia C1 против Nokia 1.3
Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 11 декабря 2019 года Nokia C1 с экраном 5.45" и чипом Unisoc, против 5.71-дюймового Nokia 1.3, который имеет процессор Qualcomm 215 и вышел на 3 месяца позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.
Ключевые отличия
Причины выбрать Nokia 1.3
- Комплектуется на 500 мАч более емким аккумулятором – 3000 против 2500 мАч
- Показывает на 35% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
- На 50% выше плотность пикселей (295 vs 197 PPI)
- Более новая ОС: Android 10 против 9
Обзор
ХарактеристикиСравнительная таблица технических характеристик Nokia C1 и Nokia 1.3
Экран
|Тип
|IPS LCD
|IPS LCD
|Размер
|5.45 дюймов
|5.71 дюймов
|Разрешение
|480 x 960 пикселей
|720 x 1520 пикселей
|Соотношение сторон
|18:9
|19:9
|Плотность пикселей
|197 точек на дюйм
|295 точек на дюйм
|Частота обновления
|60 Гц
|60 Гц
|Поддержка HDR
|Нет
|Нет
|Защита дисплея
|Закаленное стекло
|Закаленное стекло
|Соотношение экрана к корпусу
|72.7%
|77.6%
Тесты дисплея
Дизайн и корпус
|Высота
|147.6 мм
|147.3 мм
|Ширина
|71.4 мм
|71.2 мм
|Толщина
|8.7 мм
|9.4 мм
|Вес
|155 граммов
|155 граммов
|Водонепроницаемость
|Нет
|Нет
|Материал задней панели
|Пластик
|Пластик
|Материал рамки
|Пластик
|Пластик
|Доступные цвета
|Черный, Красный
|Серый, Бирюзовый, Песочный
|Сканер отпечатков пальцев
|Нет
|Нет
Метрики
Производительность
|Чипсет
|Unisoc
|Qualcomm 215
|Архитектура
|4 ядра по 1.3 ГГц (Cortex-A53)
|4 ядра по 1.3 ГГц (Cortex-A53)
|CPU ядер
|4
|4
|Частота
|1300 МГц
|1300 МГц
|Размер транзистора
|28 нанометров
|28 нанометров
|Графика
|-
|Adreno 308
|Объем ОЗУ
|1 ГБ
|1 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR3
|LPDDR3
|Частота памяти
|933 МГц
|933 МГц
|Количество каналов
|1
|1
|Объем накопителя
|16 ГБ
|16 ГБ
|Тип накопителя
|eMMC 5.1
|eMMC 5.1
|Карта памяти
|MicroSD
|MicroSD
|Макс. объем карты памяти
|До 64 ГБ
|До 64 ГБ
Тесты в бенчмарках
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 9.0
|Android 10
|Оболочка UI
|Stock Android
|-
|Размер системы из коробки
|6.9 ГБ
|6 ГБ
Батарея
|Объем
|2500 мАч
|3000 мАч
|Мощность зарядки
|5 Вт
|-
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Да
|Да
|Время полной зарядки
|1:45 ч.
|2:05 ч.
|Быстрая зарядка
|Нет
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Нет
|Нет
Камеры
|Матрица
|5 мегапикселей
|8 мегапикселей
|Разрешение фото
|2592 x 1944
|3264 x 2448
|Зум
|Цифровой
|Цифровой
|Вспышка
|LED
|LED
|Стабилизация
|Цифровая
|Цифровая
|Запись 8K видео
|Нет
|Нет
|Запись 4К видео
|Нет
|Нет
|Запись 1080p видео
|Нет
|Нет
|Замедленная съемка
|Нет
|Нет
|Количество объективов
|1 (5 МП)
|1 (8 МП)
|Основной объектив
|- 5 МП
- Апертура: f/2.4
- Фазовый автофокус
|- 8 МП
- Апертура: f/2.2
|Количество мегапикселей
|5 мегапикселей
|5 мегапикселей
|Разрешение фото
|2048 x 1536
|2048 x 1536
|Апертура
|f/2.4
|f/2.4
|Тип сенсора
|CMOS
|CMOS
|Разрешение видео
|720p при 30 FPS
|720p при 30 FPS
Коммуникации и связь
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou
|GPS, GLONASS, Beidou
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n)
|Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n)
|Функции Wi-Fi
|- Wi-Fi Hotspot
|- Wi-Fi Hotspot
|Версия Bluetooth
|4.2
|4.2
|Функции Bluetooth
|LE, A2DP
|LE, A2DP
|Тип USB
|Micro USB
|Micro USB
|Версия USB
|2
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
|NFC
|Нет
|Нет
|Инфракрасный порт
|Нет
|Нет
|Количество SIM
|2
|2
|Тип SIM
|Nano
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Попеременный
|Поддержка eSIM
|Нет
|Нет
|Гибридный слот
|Нет
|Нет
|LTE Cat
|4
|4
Звук
|Динамики
|Моно
|Моно
|3.5 мм аудио порт
|Да
|Да
|FM-Радио
|Да
|Да
|Dolby Atmos
|Нет
|Нет
Другое
|Класс
|Бюджетный
|Бюджетный
|Дата выхода
|Декабрь 2019 года
|Март 2020 года
|Дата начала продаж
|Январь 2020 года
|Апрель 2020 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Доступен
|Уровень излучения SAR для головы
|0.4 Вт/кг
|-
|Уровень излучения SAR для тела
|1.3 Вт/кг
|-
|Сенсоры и датчики
| - Датчик приближения
- Акселерометр
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
|Комплект
| - Смартфон
- Кабель USB
- Зарядное устройство
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
| - Смартфон
- Кабель USB
- Зарядное устройство
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Наушники
Цены
Итоги
Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Nokia 1.3 более удачной покупкой.
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