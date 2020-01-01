Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 11 декабря 2019 года Nokia C1 с экраном 5.45" и чипом Unisoc, против 5.45-дюймового Nokia 1 Plus, который имеет процессор MediaTek MT6739 и вышел на 10 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.