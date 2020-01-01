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Nokia C1 против Nokia 4.2

Нокиа С1
Nokia C1
VS
Нокиа 4.2
Nokia 4.2

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 11 декабря 2019 года Nokia C1 с экраном 5.45" и чипом Unisoc, против 5.71-дюймового Nokia 4.2, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 439 и вышел на 10 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Nokia C1
  • Смартфон на 10 месяцев новее
Причины выбрать Nokia 4.2
  • Показывает в 2.4 раза лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Более энергоэффективный CPU
  • Присутствует сканер отпечатков пальцев
  • Комплектуется на 500 мАч более емким аккумулятором – 3000 против 2500 мАч
  • На 50% выше плотность пикселей (295 vs 197 PPI)
  • Более новая ОС: Android 10 против 9
  • Запись замедленной съемки в 120 FPS
  • Процессор имеет на 4 ядра больше

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик Nokia C1 и Nokia 4.2

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип IPS LCD IPS LCD
Размер 5.45 дюймов 5.71 дюймов
Разрешение 480 x 960 пикселей 720 x 1520 пикселей
Соотношение сторон 18:9 19:9
Плотность пикселей 197 точек на дюйм 295 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Нет Нет
Защита дисплея Закаленное стекло Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 72.7% 76.6%

Тесты дисплея

Максимальная яркость
Nokia C1
394 нит
Nokia 4.2
н/д

Дизайн и корпус

Инфо
Высота 147.6 мм 148.9 мм
Ширина 71.4 мм 71.3 мм
Толщина 8.7 мм 8.3 мм
Вес 155 граммов 161 грамм
Водонепроницаемость Нет Нет
Материал задней панели Пластик Стекло
Материал рамки Пластик Пластик
Доступные цвета Черный, Красный Черный, Розовый
Сканер отпечатков пальцев Нет Да, сзади
Метрики
Соотношение экрана к корпусу
Nokia C1
72.7%
Nokia 4.2 +5%
76.6%

Производительность

Тестируем Нокиа С1 и Нокиа 4.2 в бенчмарках
Процессор
Чипсет Unisoc Qualcomm Snapdragon 439
Архитектура 4 ядра по 1.3 ГГц (Cortex-A53) 4 ядра по 1.95 ГГц (Cortex-A53), 4 ядра по 1.45 ГГц (Cortex-A53)
CPU ядер 4 8
Частота 1300 МГц 1950 МГц
Размер транзистора 28 нанометров 12 нанометров
Графика - Adreno 505
Частота GPU - 450 МГц
Оперативная память
Объем ОЗУ 1 ГБ 2, 3 ГБ
Тип памяти LPDDR3 LPDDR3
Частота памяти 933 МГц 833 МГц
Количество каналов 1 1
Накопитель
Объем накопителя 16 ГБ 16, 32 ГБ
Тип накопителя eMMC 5.1 eMMC 5.1
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти До 64 ГБ До 400 ГБ

Тесты в бенчмарках

Geekbench 5 (одноядерный)
Nokia C1
н/д
Nokia 4.2
180
Geekbench 5 (многоядерный)
Nokia C1
н/д
Nokia 4.2
852
AnTuTu Benchmark 8
Nokia C1
41282
Nokia 4.2 +138%
98049

Программное обеспечение

Операционная система Android 9.0 Android 9.0 (С обновлением до Android 10)
Оболочка UI Stock Android Android One
Размер системы из коробки 6.9 ГБ 9 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 2500 мАч 3000 мАч
Мощность зарядки 5 Вт 5 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Да Нет
Время полной зарядки 1:45 ч. 3:00 ч.
Быстрая зарядка Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет

Камеры

Сравнение и тесты камер Nokia C1 vs Nokia 4.2
Основная камера
Матрица 5 мегапикселей 13 мегапикселей
Разрешение фото 2592 x 1944 4128 x 3096
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка LED LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4К видео Нет Нет
Запись 1080p видео Нет До 30 кадров/c
Замедленная съемка Нет 120 кадров/c (720p)
Количество объективов 1 (5 МП) 2 (13 МП + 2 MP)
Основной объектив - 5 МП
- Апертура: f/2.4
- Фазовый автофокус
- 13 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/3.1" (CMOS)
- Фазовый автофокус
Времяпролетный объектив - - 2 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.75 микрон
Особенности - - Эффект "боке"
Селфи камера
Количество мегапикселей 5 мегапикселей 8 мегапикселей
Разрешение фото 2048 x 1536 3264 x 2448
Апертура f/2.4 f/2.0
Размер пикселя - 1.12 микрон
Тип сенсора CMOS CMOS
Размер сенсора - 1/4"
Разрешение видео 720p при 30 FPS 720p при 30 FPS

Коммуникации и связь

Коммуникации
GPS GPS, GLONASS, Beidou GPS, GLONASS, Beidou
Версия Wi-Fi Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n) Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n)
Функции Wi-Fi - Wi-Fi Hotspot - Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 4.2 4.2
Функции Bluetooth LE, A2DP LE, A2DP
Тип USB Micro USB Micro USB
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
NFC Нет Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM Нет Нет
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat 4 4

Звук

Динамики Моно Моно
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Да Да
Dolby Atmos Нет Нет

Другое

Класс Бюджетный Бюджетный
Дата выхода Декабрь 2019 года Февраль 2019 года
Дата начала продаж Январь 2020 года Май 2019 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.4 Вт/кг 0.45 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела 1.3 Вт/кг 1.53 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Акселерометр		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект - Смартфон
- Кабель USB
- Зарядное устройство
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM		 - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель Micro USB
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты

Цены

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Nokia 4.2 более удачной покупкой.

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