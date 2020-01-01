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Nokia C1 против Nokia 7.2

Нокиа С1
Nokia C1
VS
Нокиа 7.2
Nokia 7.2

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 11 декабря 2019 года Nokia C1 с экраном 5.45" и чипом Unisoc, против 6.3-дюймового Nokia 7.2, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 660 и вышел на 4 месяца раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Nokia C1
  • Весит на 25 граммов меньше
Причины выбрать Nokia 7.2
  • Показывает в 4.2 раз лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • На 103% выше плотность пикселей (400 vs 197 PPI)
  • На 0.85" большая диагональ экрана
  • Комплектуется на 1000 мАч более емким аккумулятором – 3500 против 2500 мАч
  • Современный порт USB Type-C
  • Поддержка стандарта Wi-Fi 5
  • На 49% выше максимальная яркость экрана (588 против 394 нит)
  • Более современная версия Bluetooth (v5)
  • Тонкие рамки – на 9.7% выше полезная площадь экрана
  • Использует более быструю память LPDDR4X 1866 МГц
  • Присутствует сканер отпечатков пальцев
  • Более энергоэффективный CPU

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик Nokia C1 и Nokia 7.2

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип IPS LCD IPS LCD
Размер 5.45 дюймов 6.3 дюймов
Разрешение 480 x 960 пикселей 1080 x 2340 пикселей
Соотношение сторон 18:9 19:9
Плотность пикселей 197 точек на дюйм 400 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Нет Да, HDR10
Защита дисплея Закаленное стекло Corning Gorilla Glass 3
Соотношение экрана к корпусу 72.7% 82.4%
Особенности - - DCI-P3
- Always-On Display

Тесты дисплея

Максимальная яркость
Nokia C1
394 нит
Nokia 7.2 +49%
588 нит

Дизайн и корпус

Инфо
Высота 147.6 мм 159.8 мм
Ширина 71.4 мм 75.1 мм
Толщина 8.7 мм 8.2 мм
Вес 155 граммов 180 граммов
Водонепроницаемость Нет Нет
Материал задней панели Пластик Стекло
Материал рамки Пластик Пластик
Доступные цвета Черный, Красный Графитовый, Серебряный, Бирюзовый
Сканер отпечатков пальцев Нет Да, сзади
Метрики
Соотношение экрана к корпусу
Nokia C1
72.7%
Nokia 7.2 +13%
82.4%

Производительность

Тестируем Нокиа С1 и Нокиа 7.2 в бенчмарках
Процессор
Чипсет Unisoc Qualcomm Snapdragon 660
Архитектура 4 ядра по 1.3 ГГц (Cortex-A53) 4 ядра по 2.2 ГГц (Kryo 260), 4 ядра по 1.84 ГГц (Kryo 260)
CPU ядер 4 8
Частота 1300 МГц 2200 МГц
Размер транзистора 28 нанометров 14 нанометров
Графика - Adreno 512
Частота GPU - 850 МГц
Оперативная память
Объем ОЗУ 1 ГБ 4, 6 ГБ
Тип памяти LPDDR3 LPDDR4X
Частота памяти 933 МГц 1866 МГц
Количество каналов 1 2
Накопитель
Объем накопителя 16 ГБ 64, 128 ГБ
Тип накопителя eMMC 5.1 eMMC 5.1
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти До 64 ГБ До 512 ГБ

Тесты в бенчмарках

Geekbench 5 (одноядерный)
Nokia C1
н/д
Nokia 7.2
335
Geekbench 5 (многоядерный)
Nokia C1
н/д
Nokia 7.2
1456
AnTuTu Benchmark 8
Nokia C1
41282
Nokia 7.2 +323%
174777

Программное обеспечение

Операционная система Android 9.0 Android 9.0 (С обновлением до Android 10)
Оболочка UI Stock Android Android One
Размер системы из коробки 6.9 ГБ -

Батарея

Характеристики
Объем 2500 мАч 3500 мАч
Мощность зарядки 5 Вт 10 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Да Нет
Время полной зарядки 1:45 ч. 2:25 ч.
Быстрая зарядка Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Nokia C1
н/д
Nokia 7.2
10:72 ч.
Время просмотра видео
Nokia C1
н/д
Nokia 7.2
9:41 ч.
Время разговора (3G)
Nokia C1
н/д
Nokia 7.2
28:64 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Nokia C1 vs Nokia 7.2
Основная камера
Матрица 5 мегапикселей 48 мегапикселей
Разрешение фото 2592 x 1944 8000 x 6000
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка LED LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4К видео Нет До 30 кадров/c
Запись 1080p видео Нет До 30 кадров/c
Замедленная съемка Нет 120 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива - 118°
Количество объективов 1 (5 МП) 3 (48 МП + 8 MP + 5 MP)
Основной объектив - 5 МП
- Апертура: f/2.4
- Фазовый автофокус
- 48 МП
- Апертура: f/1.8
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2" (CMOS)
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - - 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4.0" (CMOS)
Времяпролетный объектив - - 5 МП
- Апертура: f/2.4
Особенности - - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Примеры - Примеры фото Nokia 7.2 от DxOMark
Селфи камера
Количество мегапикселей 5 мегапикселей 20 мегапикселей
Разрешение фото 2048 x 1536 5184 x 3880
Апертура f/2.4 f/2.0
Размер пикселя - 1.6 микрон
Тип сенсора CMOS ISOCELL CMOS
Размер сенсора - 1/3.4"
Разрешение видео 720p при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качества фото
Nokia C1
н/д
Nokia 7.2
90
Качества видео
Nokia C1
н/д
Nokia 7.2
75
Итоговая оценка камеры
Nokia C1
н/д
Nokia 7.2
85

Коммуникации и связь

Коммуникации
GPS GPS, GLONASS, Beidou GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
Версия Wi-Fi Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n) Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Wi-Fi Hotspot - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 4.2 5
Функции Bluetooth LE, A2DP LE, A2DP
Тип USB Micro USB USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
NFC Нет Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM Нет Нет
Гибридный слот Нет Да
LTE Cat 4 6

Звук

Динамики Моно Моно
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Да Да
Dolby Atmos Нет Нет
Тесты динамиков
Голос
Nokia C1
н/д
Nokia 7.2
67.3 дБ
Музыка
Nokia C1
н/д
Nokia 7.2
72.4 дБ
Звонок
Nokia C1
н/д
Nokia 7.2
85.7 дБ

Другое

Класс Бюджетный Средний класс
Дата выхода Декабрь 2019 года Сентябрь 2019 года
Дата начала продаж Январь 2020 года Сентябрь 2019 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.4 Вт/кг 0.989 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела 1.3 Вт/кг 1.444 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Акселерометр		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект - Смартфон
- Кабель USB
- Зарядное устройство
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM		 - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Краткое руководство пользователя
- Чехол
- Скрепка для извлечения SIM

Цены

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Nokia 7.2 более удачной покупкой.

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