Nokia C1 против Nokia 7.2
Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 11 декабря 2019 года Nokia C1 с экраном 5.45" и чипом Unisoc, против 6.3-дюймового Nokia 7.2, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 660 и вышел на 4 месяца раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.
Ключевые отличия
Причины выбрать Nokia C1
- Весит на 25 граммов меньше
Причины выбрать Nokia 7.2
- Показывает в 4.2 раз лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
- На 103% выше плотность пикселей (400 vs 197 PPI)
- На 0.85" большая диагональ экрана
- Комплектуется на 1000 мАч более емким аккумулятором – 3500 против 2500 мАч
- Современный порт USB Type-C
- Поддержка стандарта Wi-Fi 5
- На 49% выше максимальная яркость экрана (588 против 394 нит)
- Более современная версия Bluetooth (v5)
- Тонкие рамки – на 9.7% выше полезная площадь экрана
- Использует более быструю память LPDDR4X 1866 МГц
- Присутствует сканер отпечатков пальцев
- Более энергоэффективный CPU
Обзор
ХарактеристикиСравнительная таблица технических характеристик Nokia C1 и Nokia 7.2
Экран
|Тип
|IPS LCD
|IPS LCD
|Размер
|5.45 дюймов
|6.3 дюймов
|Разрешение
|480 x 960 пикселей
|1080 x 2340 пикселей
|Соотношение сторон
|18:9
|19:9
|Плотность пикселей
|197 точек на дюйм
|400 точек на дюйм
|Частота обновления
|60 Гц
|60 Гц
|Поддержка HDR
|Нет
|Да, HDR10
|Защита дисплея
|Закаленное стекло
|Corning Gorilla Glass 3
|Соотношение экрана к корпусу
|72.7%
|82.4%
|Особенности
|-
| - DCI-P3
- Always-On Display
Тесты дисплея
Дизайн и корпус
|Высота
|147.6 мм
|159.8 мм
|Ширина
|71.4 мм
|75.1 мм
|Толщина
|8.7 мм
|8.2 мм
|Вес
|155 граммов
|180 граммов
|Водонепроницаемость
|Нет
|Нет
|Материал задней панели
|Пластик
|Стекло
|Материал рамки
|Пластик
|Пластик
|Доступные цвета
|Черный, Красный
|Графитовый, Серебряный, Бирюзовый
|Сканер отпечатков пальцев
|Нет
|Да, сзади
Метрики
Производительность
|Чипсет
|Unisoc
|Qualcomm Snapdragon 660
|Архитектура
|4 ядра по 1.3 ГГц (Cortex-A53)
|4 ядра по 2.2 ГГц (Kryo 260), 4 ядра по 1.84 ГГц (Kryo 260)
|CPU ядер
|4
|8
|Частота
|1300 МГц
|2200 МГц
|Размер транзистора
|28 нанометров
|14 нанометров
|Графика
|-
|Adreno 512
|Частота GPU
|-
|850 МГц
|Объем ОЗУ
|1 ГБ
|4, 6 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR3
|LPDDR4X
|Частота памяти
|933 МГц
|1866 МГц
|Количество каналов
|1
|2
|Объем накопителя
|16 ГБ
|64, 128 ГБ
|Тип накопителя
|eMMC 5.1
|eMMC 5.1
|Карта памяти
|MicroSD
|MicroSD
|Макс. объем карты памяти
|До 64 ГБ
|До 512 ГБ
Тесты в бенчмарках
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 9.0
|Android 9.0 (С обновлением до Android 10)
|Оболочка UI
|Stock Android
|Android One
|Размер системы из коробки
|6.9 ГБ
|-
Батарея
|Объем
|2500 мАч
|3500 мАч
|Мощность зарядки
|5 Вт
|10 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Да
|Нет
|Время полной зарядки
|1:45 ч.
|2:25 ч.
|Быстрая зарядка
|Нет
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Нет
|Нет
Тесты автономности
Камеры
|Матрица
|5 мегапикселей
|48 мегапикселей
|Разрешение фото
|2592 x 1944
|8000 x 6000
|Зум
|Цифровой
|Цифровой
|Вспышка
|LED
|LED
|Стабилизация
|Цифровая
|Цифровая
|Запись 8K видео
|Нет
|Нет
|Запись 4К видео
|Нет
|До 30 кадров/c
|Запись 1080p видео
|Нет
|До 30 кадров/c
|Замедленная съемка
|Нет
|120 кадров/c (720p)
|Угол широкоугольного объектива
|-
|118°
|Количество объективов
|1 (5 МП)
|3 (48 МП + 8 MP + 5 MP)
|Основной объектив
|- 5 МП
- Апертура: f/2.4
- Фазовый автофокус
|- 48 МП
- Апертура: f/1.8
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2" (CMOS)
- Фазовый автофокус
|Сверхширокоугольный объектив
|-
|- 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4.0" (CMOS)
|Времяпролетный объектив
|-
|- 5 МП
- Апертура: f/2.4
|Особенности
|-
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
|Примеры
|-
|Примеры фото Nokia 7.2 от DxOMark
|Количество мегапикселей
|5 мегапикселей
|20 мегапикселей
|Разрешение фото
|2048 x 1536
|5184 x 3880
|Апертура
|f/2.4
|f/2.0
|Размер пикселя
|-
|1.6 микрон
|Тип сенсора
|CMOS
|ISOCELL CMOS
|Размер сенсора
|-
|1/3.4"
|Разрешение видео
|720p при 30 FPS
|1080p (Full HD) при 30 FPS
Тесты камеры от DxOMark
Коммуникации и связь
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n)
|Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac)
|Функции Wi-Fi
|- Wi-Fi Hotspot
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
|Версия Bluetooth
|4.2
|5
|Функции Bluetooth
|LE, A2DP
|LE, A2DP
|Тип USB
|Micro USB
|USB Type-C
|Версия USB
|2
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
|NFC
|Нет
|Да
|Инфракрасный порт
|Нет
|Нет
|Количество SIM
|2
|2
|Тип SIM
|Nano
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Попеременный
|Поддержка eSIM
|Нет
|Нет
|Гибридный слот
|Нет
|Да
|LTE Cat
|4
|6
Звук
|Динамики
|Моно
|Моно
|3.5 мм аудио порт
|Да
|Да
|FM-Радио
|Да
|Да
|Dolby Atmos
|Нет
|Нет
Тесты динамиков
Другое
|Класс
|Бюджетный
|Средний класс
|Дата выхода
|Декабрь 2019 года
|Сентябрь 2019 года
|Дата начала продаж
|Январь 2020 года
|Сентябрь 2019 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Доступен
|Уровень излучения SAR для головы
|0.4 Вт/кг
|0.989 Вт/кг
|Уровень излучения SAR для тела
|1.3 Вт/кг
|1.444 Вт/кг
|Сенсоры и датчики
| - Датчик приближения
- Акселерометр
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект
| - Смартфон
- Кабель USB
- Зарядное устройство
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
| - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Краткое руководство пользователя
- Чехол
- Скрепка для извлечения SIM
Цены
Итоги
Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Nokia 7.2 более удачной покупкой.
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