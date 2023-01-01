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Nokia C110 против Motorola Moto G13

39 из 100
Nokia C110
VS
53 из 100
Motorola Moto G13
Nokia C110
Motorola Moto G13

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 2 июня 2023 года Nokia C110 с экраном 6.3" и чипом MediaTek Helio P22, против 6.5-дюймового Motorola Moto G13, который имеет процессор Mediatek Helio G85 и вышел на 4 месяца раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Nokia C110
  • Защита корпуса от воды по стандарту IP52
Причины выбрать Motorola Moto G13
  • Комплектуется на 2000 мАч более емким аккумулятором – 5000 против 3000 мАч
  • Показывает в 2.1 раза лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Выше частота обновление дисплея – 90 Гц
  • Быстрая зарядка мощностью 10 Ватт
  • Более современная версия Bluetooth (v5.1)
  • Присутствует сканер отпечатков пальцев
  • Стерео динамики
  • Имеет на 33% больше оперативной памяти: 4 ГБ против 3 ГБ
  • Более новая ОС: Android 13 против 12
  • Запись замедленной съемки в 120 FPS
  • Наличие 2-х слотов для SIM-карт

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Производительность
Быстродействие приложений и системы
Игры
Возможности в 3D-гейминге
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
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Итоговая оценка
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Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Nokia C110
vs
Moto G13

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип TFT LCD IPS LCD
Размер 6.3 дюймов 6.5 дюймов
Разрешение 720 x 1560 пикселей 720 x 1600 пикселей
Соотношение сторон 19.5:9 20:9
Плотность пикселей 273 точек на дюйм 270 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 90 Гц
Адаптивная частота обновления Нет Нет
Макс. заявленная яркость 400 нит 400 нит
Поддержка HDR Нет Нет
Защита дисплея Закаленное стекло Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 81.9% 83.9%
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB - 91.2%
ШИМ (PWM) - Не обнаружено
Время отклика - 41 мс
Контрастность - 1914:1
Реальная пиковая яркость (авто)
Nokia C110
н/д
Moto G13
555 нит
Источники: NotebookCheck [3]

Дизайн и корпус

Высота 160.8 мм 162.7 мм
Ширина 74 мм 74.66 мм
Толщина 8.5 мм 8.19 мм
Вес 172 грамма 183.45 грамма
Водонепроницаемость IP52 Да
Материал задней панели Пластик Пластик
Материал рамки Пластик Пластик
Доступные цвета Серий Черный, Золотистый, Синий
Сканер отпечатков пальцев Нет Да, в кнопке
Соотношение экрана к корпусу
Nokia C110
81.9%
Moto G13 +2%
83.9%

Производительность

Тестируем Nokia C110 и Motorola Moto G13 в бенчмарках
Процессор
Чипсет MediaTek Helio P22 Mediatek Helio G85
Макс. частота 2000 МГц 2000 МГц
CPU-ядер 8 (4 + 4) 8 (2 + 6)
Архитектура - 4 ядра по 1.5 ГГц: Cortex-A53
- 4 ядра по 2 ГГц: Cortex-A53		 - 6 ядер по 1.8 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2 ГГц: Cortex-A75
Размер транзистора 12 нанометров 12 нанометров
Графика PowerVR GE8320 Mali-G52 MP2
Частота GPU 650 МГц 1000 МГц
FLOPS ~41 Гфлопс ~59 Гфлопс

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Nokia C110
150
Moto G13 +139%
358
Geekbench 5 (многоядерный)
Nokia C110
744
Moto G13 +71%
1269
AnTuTu Benchmark 9
Nokia C110
102617
Moto G13 +109%
214629
CPU - 68339
GPU - 34495
Memory - 47936
UX - 63831
Total score 102617 214629
3DMark Wild Life Performance
Nokia C110
н/д
Moto G13
742
PCMark 3.0
Nokia C110
н/д
Moto G13
8252
Web score - 6902
Video editing - 6158
Photo editing - 19134
Data manipulation - 5253
Writing score - 9361
Источники: 3DMark [3]
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Память

Оперативная память
Объем ОЗУ 3 ГБ 4 ГБ
Тип памяти - LPDDR4X
Количество каналов - 2
Накопитель
Объем накопителя 32 ГБ 64, 128 ГБ
Тип накопителя eMMC 5.1 eMMC 5.1
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти До 256 ГБ До 512 ГБ

Программное обеспечение

Операционная система Android 12 Android 13
Размер системы из коробки - 13 ГБ

Батарея

Объем 3000 мАч 5000 мАч
Макс. мощность зарядки 5 Вт 10 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Нет Да
Время полной зарядки - 2:30 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Nokia C110 vs Motorola Moto G13
Основная камера
Матрица 13 мегапикселей 50 мегапикселей
Разрешение фото - 8192 x 6144
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка LED LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео Нет Нет
Запись 1080p видео До 30 кадров/c До 30 кадров/c
Замедленная съемка Нет 120 кадров/c (720p)
Количество объективов 1 (13 МП) 3 (50 МП + 2 МП + 2 МП)
Основной объектив - 13 МП
- Фазовый автофокус
- 50 МП
- Апертура: f/1.8
- Размер пикселя: 0.64 микрон
- Фазовый автофокус
Макро объектив - - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
Времяпролетный объектив - - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
Особенности - - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
Селфи камера
Количество мегапикселей 5 мегапикселей 8 мегапикселей
Разрешение фото 2592 x 1944 4096 x 2048
Апертура - f/2.0
Тип сенсора CMOS CMOS
Размер сенсора - 1/4"
Разрешение видео 720p при 30 FPS 720p при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac) Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5 5.1
Функции Bluetooth LE LE
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
GPS GPS, GLONASS, Galileo GPS, GLONASS, Galileo
NFC* Нет Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 1 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM - Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* 4 7
Поддержка 5G Нет Нет

Звук

Динамики Моно Стерео
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Да Да
Dolby Atmos Нет Да
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Nokia C110
н/д
Moto G13
78.9 дБ

Другое

Класс Бюджетный Бюджетный
Дата выхода Июнь 2023 года Январь 2023 года
Дата начала продаж Июнь 2023 года Январь 2023 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Сенсоры и датчики - Барометр
- Датчик приближения
- Акселерометр
- Датчик света		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Сканер отпечатков пальцев
Зарядное устройство из коробки Да, 5 Вт Да, 10 Вт
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Motorola Moto G13 более удачной покупкой.

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