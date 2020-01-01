Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 13 марта 2020 года Nokia C2 с экраном 5.7" и чипом Spreadtrum SC9832E, против 5-дюймового Huawei Y5 (2017), который имеет процессор MediaTek MT6737 и вышел на 36 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.