Nokia C2 против Huawei Y5p
Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 13 марта 2020 года Nokia C2 с экраном 5.7" и чипом Spreadtrum SC9832E, против 5.45-дюймового Huawei Y5p, который имеет процессор MediaTek Helio P22 и вышел на 2 месяца позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.
Ключевые отличия
Причины выбрать Huawei Y5p
- Более современная версия Bluetooth (v5)
- Имеет в 2 раза больше оперативной памяти: 2 ГБ против 1 ГБ
- Более новая ОС: Android 10 против 9
- Весит на 17 граммов меньше
- Фронтальная камера записывает видео в 1080p
Обзор
Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
58
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
28
32
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
54
56
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
41
44
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
50
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview
46
50
Цена/Качество
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Тесты и характеристикиСравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
vs
Экран
|Тип
|IPS LCD
|TFT LCD
|Размер
|5.7 дюймов
|5.45 дюймов
|Разрешение
|720 x 1440 пикселей
|720 x 1440 пикселей
|Соотношение сторон
|18:9
|18:9
|Плотность пикселей
|282 точек на дюйм
|295 точек на дюйм
|Частота обновления
|60 Гц
|60 Гц
|Поддержка HDR
|Нет
|Нет
|Защита дисплея
|Закаленное стекло
|Закаленное стекло
|Соотношение экрана к корпусу
|71.6%
|73.8%
|Цветовой охват sRGB
|-
|97.4%
|ШИМ (PWM)
|-
|66 Гц
|Время отклика
|-
|36 мс
|Контрастность
|-
|3029:1
Источники: NotebookCheck [1]
Дизайн и корпус
|Высота
|154.8 мм
|146.5 мм
|Ширина
|75.6 мм
|70.94 мм
|Толщина
|8.9 мм
|8.35 мм
|Вес
|161 грамм
|144 грамма
|Водонепроницаемость
|Нет
|Нет
|Материал задней панели
|Пластик
|Пластик
|Материал рамки
|Пластик
|Пластик
|Доступные цвета
|Черный, Бирюзовый
|Полуночный черный, Мерцающий синий, Мятный зеленый
|Сканер отпечатков пальцев
|Нет
|Нет
Производительность
|Чипсет
|Spreadtrum SC9832E
|MediaTek Helio P22
|Макс. частота
|1300 МГц
|2000 МГц
|CPU-ядер
|-
|8 (8)
|Архитектура
|-
|- 8 ядер по 2 ГГц: Cortex-A53
|Размер транзистора
|-
|12 нанометров
|Графика
|-
|PowerVR GE8320
|Частота GPU
|-
|650 МГц
|FLOPS
|-
|~41 Гфлопс
|Объем ОЗУ
|1 ГБ
|2 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR3
|LPDDR3
|Частота памяти
|933 МГц
|933 МГц
|Количество каналов
|1
|1
|Объем накопителя
|16 ГБ
|32 ГБ
|Тип накопителя
|eMMC 5.1
|eMMC 5.1
|Карта памяти
|MicroSD
|MicroSD
|Макс. объем карты памяти
|До 64 ГБ
|До 256 ГБ
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
142
Geekbench 5 (многоядерный)
825
AnTuTu Benchmark 8
92144
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 9.0
|Android 10
|Оболочка UI
|Android Go
|EMUI 10.1
|Размер системы из коробки
|-
|10 ГБ
Батарея
|Объем
|2800 мАч
|3020 мАч
|Мощность зарядки
|5 Вт
|10 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Да
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Нет
|Нет
|Быстрая зарядка
|Нет
|Нет
|Время полной зарядки
|2:05 ч.
|2:00 ч.
Камеры
|Матрица
|5 мегапикселей
|8 мегапикселей
|Разрешение фото
|2592 x 1944
|3264 x 2448
|Зум
|Цифровой
|Цифровой
|Вспышка
|LED
|LED
|Стабилизация
|Цифровая
|Цифровая
|Запись 8K видео
|Нет
|Нет
|Запись 4K видео
|Нет
|Нет
|Запись 1080p видео
|Нет
|До 30 кадров/c
|Замедленная съемка
|Нет
|Нет
|Количество объективов
|1 (5 МП)
|1 (8 МП)
|Основной объектив
|- 5 МП
- Апертура: f/2.2
- Фазовый автофокус
|- 8 МП
- Апертура: f/2.0
- Фазовый автофокус
|Количество мегапикселей
|5 мегапикселей
|5 мегапикселей
|Разрешение фото
|2048 x 1536
|2560 x 1920
|Апертура
|f/2.4
|f/2.2
|Тип сенсора
|CMOS
|CMOS
|Разрешение видео
|720p при 30 FPS
|1080p (Full HD) при 30 FPS
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n)
|Wi-Fi 4 (802.11 a/b/g/n)
|Функции Wi-Fi
| - Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
| - Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
|Версия Bluetooth
|4.2
|5
|Функции Bluetooth
|LE, A2DP
|LE, A2DP
|Тип USB
|Micro USB
|Micro USB
|Версия USB
|2
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
|GPS
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|NFC*
|Нет
|Нет
|Инфракрасный порт
|Нет
|Нет
|Количество SIM*
|2
|2
|Тип SIM
|Nano
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Попеременный
|Поддержка eSIM*
|Нет
|Нет
|Гибридный слот
|Нет
|Нет
|LTE Cat*
|4
|6
|Поддержка 5G
|Нет
|-
Звук
|Динамики
|Моно
|Моно
|3.5 мм аудио порт
|Да
|Да
|FM-Радио
|Да
|Да
|Dolby Atmos
|Нет
|Нет
Тесты динамиков
Другое
|Класс
|Бюджетный
|Бюджетный
|Дата выхода
|Март 2020 года
|Май 2020 года
|Дата начала продаж
|Апрель 2020 года
|Август 2020 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Доступен
|Сенсоры и датчики
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
|Комплект*
| - Смартфон
- Кабель USB
- Зарядное устройство
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
| - Смартфон
- Кабель USB
- Адаптер питания
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.
Итоги
Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Huawei Y5p более удачной покупкой.
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